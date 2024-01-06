Знали, что Хабиб – самый популярный россиянин в инстаграме? Подписчиков больше, чем у Бузовой

Мы все изучили.

Хабиб Нурмагомедов – самый популярный россиянин в инстаграме. Сейчас на экс-чемпиона UFC подписано больше 36 млн человек. Для Хабиба это главная соцсеть, в которой он высказывается о политике и религии, делится тренировочным процессом и личной жизнью, продает рекламу.

Как устроен инстаграм Хабиба?

Хабиб не самый популярный боец UFC, но без шансов обходит российских спортсменов и селебрити. Даже получал сертификат от Книги рекордов России

Хабиб не самый популярный боец UFC (больше подписчиков у Конора – 47,3 млн) в инстаграме, но уверенно лидирует среди российских селебрити. Он единственный спортсмен в топ-10 и единственный, у кого больше 30 млн подписчиков. Данные на 1 января-2024:

Хабиб постоянно соперничал с Бузовой по количеству подписчиков и несколько раз ее обходил. Последний раз это случилось в октябре-2020, когда Нурмагомедов победил Джастина Гейджи и завершил карьеру – после этого уверенно оторвался. Тогда у него было больше 24 млн подписчиков, а Бузова накануне выкладывала сертификат от Книги рекордов России, который подтверждал, что у нее самое большое количество подписчиков в соцсетях на территории России и стран СНГ.

При этом Книга рекордов России отмечала популярность Хабиба еще раньше. В октябре-2019, после победы над Дастином Порье, Нурмагомедов обошел Бузову и стал рекордсменом.

«Если я скажу, что инстаграм мне не важен, то совру. А врать не хочется. После боя с Порье вышла эта информация про меня и Бузову. Я даже не знал, что идет соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым. Надеюсь, она поймет. Женщины ведь тоже стараются везде быть первыми. Я всегда сам вел инстаграм, старался писать без ошибок. У меня в школе была очень хорошая орфография. Хорошо еще, что инстаграм не показывает почерк».

Хабиб лидирует с еще большим отрывом среди российских спортсменов – большую часть топ-10 составляют бойцы, а в рейтинг не попал ни один футболист. Мы не включили в список Хамзата Чимаева (7,1 млн), который на профессиональном уровне не выступал за Россию, хотя родился в Чечне:

Так выглядит топ-10 бойцов UFC за всю историю. Хабиб не лидер, но один из двух, кто набрал больше 30 млн подписчиков. Четыре бойца из десяти, включая Хабиба, уже официально не выступают в UFC:

За 11 лет в инстаграме Хабиб опубликовал почти пять тысяч постов, сам ведет аккаунт (следит за ошибками) и читает комментарии

Всего Хабиб опубликовал больше 4,7 тысяч постов. Первый (хотя, возможно, посты были раньше, но он их удалил) – от декабря-2012. Тогда Нурмагомедов опубликовал совместное фото с экс-чемпионом UFC Кейном Веласкесом, где держал футболку петербургского клуба Mamishev Fight Team, за который на тот момент выступал.

Хабиб сам ведет инстаграм и следит за комментариями: «И, бывает, комментарии пишут. Попробуй только ошибиться, где-то не так запятую поставишь. Бывает, у тебя предложение идет, перед буквой «И» поставил запятую. Тебе пишут: перед буквой «И» запятая не ставится. Если сложное предложение, большое, когда «И» повторяется, уже перед второй «И» ставится запятая. Там такие комментарии тоже пишут. Так что стараюсь не делать орфографических ошибок.

Да, комментарии иногда читаю. В детстве у меня, я помню, когда диктанты писал, по орфографии железная четверка всегда была. По почерку не так уж, а вот орфография у меня всегда хорошо».

Победа над Конором = 4,5 млн новых подписчиков за двое суток. После завершения карьеры инстаграм Хабиба вырос на 10 млн

В октябре-2018, уже после легендарного боя против Конора Макгрегора, количество подписчиков Хабиба превысило 10 млн. The Flow обращал внимание, что победа над Конором взорвала инстаграм Хабиба – за двое суток на него подписались 4,5 млн.

На момент завершения карьеры в октябре-2020 у Хабиба было больше 24 млн подписчиков. В марте-2022 их количество увеличилось до 33. То есть после ухода из спорта Хабиб все равно добавил больше 10 млн. Так менялись цифры:

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При этом по данным Brand Analytics [система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ на рынках России и СНГ] на февраль-2021, Хабиб лидировал по вовлеченности аккаунта – то есть собирал больше всех лайков, комментариев и репостов (21,7 млн). В тройку входили телеведущая Ксения Бородина (14,1 млн) и визажист Гоар Аветисян (10,2 млн).

Так Хабиб говорил о статусе самого популярного россиянина в инстаграме в 2019-м: «Это мне не настолько важно. Я просто веду инстаграм, показываю жизнь, что можно, что нельзя. А людям интересно смотреть, наблюдать за моей жизнью. Чем больше подписчиков, тем больше давление, больше ответственности. Оно чувствуется. А за подписчиками я никогда не бегал: просто тренировался, выходил, выступал, показывал выступления, до сих пор выигрывал. Думаю, это связано с этим».

Хабиб отказывался от рекламных постов, но в 2019-м заработал на этом больше полумиллиона долларов. Под запретом – алкоголь и букмекеры

Сейчас Хабиб регулярно публикует рекламные посты. В его инстаграме можно найти рекламу хлопьев, витаминов, протеиновых батончиков, энергетиков, воды, масла черного тмина, часов или сим-карт. При этом в 2017-м Хабиб вообще отказывался от рекламных постов:

«У меня полный директ: прорекламируй это, прорекламируй то. Сейчас ведь все этим занимаются. На инстаграме я пока денег не делаю. Хотя очень много людей советуют, чтобы я начал использовать инстаграм, чтобы зарабатывать на этой платформе. В будущем посмотрим. Если это живые деньги, почему я не могу их использовать?

Что никогда не буду рекламировать? Например, пиво. У меня была возможность работать с пивной организацией. Мне предлагали контракт. Но с пивом я не работаю – и другим не советую. У нас в религии запрещается алкоголь. Поэтому ни пиво, ни что-либо другое опьяняющее я рекламировать не буду. Казино – то же самое. Как и букмекеры. У меня была возможность. Большая букмекерская компания выходила с предложением. Контракт был очень хороший. Но я отклонил это предложение».

В 2020-м менеджер Хабиба Ризван Магомедов рассказывал : «Все крупные букмекерские конторы уже приходили к нам с предложениями. И новые обращения продолжают поступать каждый месяц. Было очень много предложений от алкогольных и табачных брендов. Люди из табачной компании, например, считают, что Хабиб Нурмагомедов будет рекламировать сигареты. Меня это каждый раз удивляет. Пытаются заинтересовать крупной суммой. Но букмекеры, алкоголь, сигареты – то, что отклоняется без разговоров».

В ноябре-2019 Forbes составил рейтинг российских звезд, которые заработали на рекламе в инстаграме больше всех. Хабиб занял седьмое место ($0,57 млн), лидер – Ксения Собчак ($1,6 млн), а в тройку вошли телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова.

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Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato; инстаграм Хабиба Нурмагомедова