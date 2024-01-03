Хабиб в 2023-м: вступился за участников беспорядков в Махачкале, отказал Маску в тренировках

Активен и без боев.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру еще в 2020-м, но все еще остается одной из главных звезд индустрии смешанных единоборств.

Чем он занимался в 2023 году?

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2023 год начался с громкой новости: в январе Хабиб сообщил, что завершит тренерскую деятельность и полностью покинет индустрию смешанных единоборств. Решение стало неожиданным: Нурмагомедов, продолжив дело умершего отца Абдулманапа, активно участвовал в подготовке его воспитанников, присутствовал на поединках и выступал секундантом. Именно Хабиб привел к чемпионству Ислама Махачева и надел на него пояс на UFC 280.

По словам окружения Нурмагомедова, главная причина ухода – желание проводить больше времени с семьей. «Он просто не хочет пропустить отцовство. Хабиб разговаривал со мной около трех недель назад, рассказывал об этом плане и сказал, что намерен поговорить с командой и сообщить им о решении. Он делает это по правильным причинам. Хабиб – семейный человек», – объяснил решение тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Убедить Хабиба сменить позицию не смог даже богатейший человек планеты Илон Маск, обратившийся к нему с просьбой подготовить к поединку против Марка Цукерберга. «Хабиб завершил тренерскую деятельность. Миллиардеры тут не исключение», – рассказал менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Сократилась и вовлеченность Хабиба в дела принадлежащего ему промоушена Eagle FC, что сильно ударило по перспективам развития – за последние 12 месяцев там прошло всего три турнира.

Хабиб переключился на футбол. Весь год ходили слухи, что Нурмагомедов занимается подготовкой крупного проекта – в марте появилась информация, что он провел встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.

С Аль-Хелайфи Хабиб знаком давно – в Париж он приезжал еще как чемпион UFC и проводил тренировку с дзюдоистами клуба. Никакого официального подтверждения переговоров не последовало, но президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, ссылаясь на свои источники, рассказал о заинтересованности Нурмагомедова в футбольной карьере:

«Скорее всего, будет играть в футбол. Потому что недавно он с Кларенсом Зеедорфом делал публикацию, а Зеедорф – очень предприимчивый футболист, у которого есть бизнес, связанный с футболом».

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Хабиб активно занимается благотворительной деятельностью. В апреле его чемпионский пояс продали за $36 тысяч. Финальная ставка оказалась в шесть раз выше начальной – проведением аукциона занималась организация, помогающая малоимущим и многодетным семьям.

В мае перчатки с подписью Хабиба продали за $20 тысяч – прибыль Нурмагомедов отправил на развитие благотворительного приложения Tooba. А еще он помогает в благоустройстве дагестанского села Манапкала, которое недавно переименовали в честь его отца.

Хабиб развивает личный бренд. Он часто дает интервью , становится гостем популярных подкастов и работает над созданием метавселенной – весной Нурмагомедов присоединился к проекту Gameplan.

Социальные сети Хабиб ведет так же активно – особенно сильно обсуждался рейтинг лучших бойцов в истории MMA, опубликованный им в апреле. Первое место Нурмагомедов отдал Федору Емельяненко и Джону Джонсу. На второе поставил Жоржа Сен-Пьера, а себя в список не включил.

Летом в ОАЭ состоялось открытие спортивного зала KHABIBGYM. Строительство комплекса, возведенного на искусственном острове Яс, заняло целый год – в нем доступны зоны для ММА, джиу-джитсу, борьбы, фитнеса, кроссфита, падел-тенниса и езды на велосипеде. Предусмотрена отдельная детская зона и даже бассейн. Общая площадь превышает 1,5 тысячи квадратных метров. По словам Хабиба, зал в Арабских Эмиратах – один из лучших в мире.

А в августе стало известно, что в рамках программы открытия филиала Российского экономического университета (РЭУ) в стране пройдет футбольный турнир среди студенческих команд России, стран Африки и Ближнего Востока. Хабиб вместе с Криштиану Роналду получил предложение выступить как амбассадор.

Хабиб часто высказывается о крупных политических событиях в соцсетях – не только в России, но и в мире. В октябре он поддержал Палестину на фоне обострения конфликта в секторе Газа и раскритиковал футбольный чемпионат Франции за дисквалификацию игрока «Ниццы» Юсефа Аталя, призвавшего устроить «черный день для евреев».

А после беспорядков на территории аэропорта Махачкалы призвал руководство региона не наказывать людей, искавших там евреев: «Аллах прощающий и любит прощающих».

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Фото: Global Look Press /Louis Grasse/Keystone Press Agency; инстаграм Хабиба Нурмагомедова