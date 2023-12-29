Как Конор провел 2023-й: обвинения в изнасиловании, съемки в кино, планы на президентство

Насыщенно и скандально.

Конор Макгрегор – главная звезда UFC. Из-за серьезной травмы, полученной в поединке с Дастином Порье, он не выходил в октагон больше двух лет.

Несмотря на это, Конор как обычно провел насыщенный год. И как?

Конфликт с другом и судебные иски – зима оказалась для Конора особенно тяжелой

2023 год для Макгрегора начался с судебных разбирательств. Еще в ноябре его бывший спарринг-партнер Артем Лобов подал иск, потребовав долю прибыли от продажи Proper No. Twelve – он заявил, что идея создания бренда виски принадлежала именно ему. После того как суд счел доводы Лобова несостоятельными, экс-боец обвинил Макгрегора в клевете и оскорблениях – в январе стало известно, что за оба иска ему придется оплатить судебные издержки.

В конце января Конора обвинили в нападении – по словам 42-летней женщины, подавшей иск, инцидент произошел в Испании на яхте экс-чемпиона UFC. Она утверждала, что Макгрегор оскорбил ее за внешний вид, ударил ногой в живот и даже грозился утопить – пострадавшая спрыгнула с яхты, чтобы сбежать. Спустя несколько дней после подачи заявления в Дублине сожгли автомобиль пострадавшей, а вскоре неизвестные бросили кирпич в окно ее дома – позже обвинения в сторону Конора были отозваны.

Начало весны Макгрегор провел на съемочной площадке. Вместе с легковесом UFC Майклом Чендлером он стал тренером на The Ultimate Fighter – реалити-шоу, в котором бойцы борются за контракт с промоушеном. Конор со старта разжег скандал: его обвинили в изменении состава участников TUF, чтобы освободить место для своих друзей.

Одним из пострадавших стал таджикский боец Лоик Раджабов – правда, сразу же после исключения из состава участников шоу он получил полноценный контракт с UFC, уже в марте проведя поединок под эгидой промоушена.

Команда, собранная Макгрегором, вообще не навязала борьбу команде Чендлера – лишь один боец преодолел четвертьфинальную стадию, но и тот без шансов проиграл уже в следующем поединке. Отсутствие Макгрегора в заключительных выпусках шоу могло сильно ударить по рейтингам. По этой причине руководство UFC дало шанс оставшимся участникам TUF перейти в его команду. На это согласился лишь один боец – в итоге он стал победителем шоу.

Конор не вернулся в октагон, но дебютировал в большом кино – съемочный процесс дался ему сложнее, чем любой бой

Именно Чендлер должен был стать соперником Макгрегора в его первом поединке после длительного простоя. Сообщалось, что возвращение Конора состоится летом – позже стало известно, что его перенесут на декабрь. Сейчас ведутся переговоры, чтобы организовать поединок в апреле, но и в это верится с трудом.

Считалось, что главная причина многократных переносов боя – нежелание Макгрегора возвращаться в пул допинг-тестирования. Но с тех пор многое изменилось: он сдал первый тест на запрещенные препараты еще в октябре, а UFC и вовсе отказался от сотрудничества с Американским антидопинговым агентством (USADA), подписав соглашение с куда менее строгим Drug Free Sport International.

Еще Конор снялся в большом кино – второстепенная роль в ремейке боевика «Дом у дороги», который выйдет на экраны в марте следующего года.

Вместе с Макгрегором в фильме снялся известный актер Джейк Джилленхол, а съемки одной из сцен прошли прямо на турнире UFC 285, в главном событии которого Джон Джонс победил Сирила Гана в поединке за титул чемпиона. «Насколько же это тяжелый труд. Ни один бой, ни один подготовительный лагерь не сравнится с процессом создания фильма. Это очень сложно. Целыми днями репетировал сцены драк, бросал здоровенных парней через барные стойки, разбивал бутылки об их головы. Не хочу раскрывать подробности, но это был сумасшедший опыт», – рассказывал Макгрегор о съемочном процессе.

Конор ведет активную публичную жизнь и часто посещает крупные спортивные мероприятия. В марте он побывал на хоккейном матче между «Вашингтоном» и «Рейнджерс», а в июне посетил четвертую игру финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером», во время которой нокаутировал маскота в постановочной драке.

Без скандалов не обошлось и в этот раз – вскоре после матча Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины. Пострадавшая утверждала, что инцидент произошел прямо во время игры, и требовала компенсацию не только от бойца, но и от лиги – в октябре суд отклонил ее иск.

Недавно Конор стал гостем масштабного боксерского турнира в Саудовской Аравии, в главном событии которого Энтони Джошуа нокаутировал Отто Валлина.

На мероприятии он встретился с футболистом Криштиану Роналду, момент разговора с которым быстро разлетелся по социальным сетям и стал настоящим мемом.

В Саудовской Аравии Макгрегор пообщался с журналистами и рассказал о планах на следующий год – он признался, что хочет провести поединок против Мэнни Пакьяо.

«Передайте ему, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал. Пусть разрешит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?»

Но главные события вне боев случились с Конором чуть раньше. Он в четвертый раз стал отцом (родился мальчик), а до этого говорил о планах стать президентом Ирландии после прошедших в Дублине протестов.

За что мы полюбили Конора Макгрегора и насколько он был силен на самом деле?

Фото: Gettyimages /Julian Finney, Mike Ehrmann, Richard Pelham, Chris Unger / Kontributor ; instagram.com ; imdb.com