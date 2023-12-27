Самая красивая ринг-герл UFC ушла спустя 16 лет работы. Она художница, которая продала портрет Конору

Начала рисовать после автокатастрофы.

Ринг-герлз – неотъемлемая часть бокса и ММА: девушки выносят таблички раундов и радуют фанатов. В декабре карьеру закончила легендарная Бритни Палмер – октагон-герл, которая 16 лет работала на турнирах UFC. За Палмер лигу покинула и ее подруга – легендарная Арианни Селесте.

Палмер ушла спустя 16 лет карьеры в UFC. Она положила трусики на сцену и растрогала даже Джона Джонса

Палмер объявила об уходе на мероприятии World MMA Award, где ее признали лучшей ринг-герл года в ММА. Это уже пятая награда за карьеру – до этого получала в 2012, 2013, 2019 и 2022-м. Выйдя на сцену Sahara Theatre в Лас-Вегасе, Палмер сообщила о грустном решении:

«Спасибо всем. Для меня большая честь получить эту награду. Спасибо UFC и всем фанатам, которые проголосовали за меня. Лучшего времени для этого не найти. После 16 лет в UFC я решила уйти на пенсию. Этот уик-энд станет для меня последним [UFC 296], я очень благодарна за этот незабываемый опыт.

Я путешествовала по миру и встретила невероятных людей, друзей на всю жизнь. Я всегда буду ценить эти воспоминания и с нетерпением жду будущего. Спасибо UFC, Дане Уайту и всем болельщикам за эту невероятную честь. Я действительно благословлена тем, что стала частью этого путешествия. Я люблю вас, ребята».

Экс-боец UFC Чейл Соннен, который вел мероприятие, принес трусы октагон-герл и предложил Палмер положить их на пол. Так делают бойцы, когда заканчивают карьеру, но с перчатками. Девушка согласилась, а фанаты – грустят в соцсетях.

Палмер всю взрослую жизнь провела в ММА: она была неизвестной танцовщицей, когда попала на турниры WEC. UFC поглотил промоушен, поэтому с 2005-го ринг-герл работала там. За это время Палмер и Арианни Селесте стали главными ринг-герлз в ММА.

Джон Джонс в июле посетил выставку картин Палмер и отметился в комментариях под постом про ее уход:

«Бритни была потрясающим послом не только UFC, но и женщин в этой индустрии. Она всегда идеально представляла себя и компанию. Она стала личным брендом. Это настоящая потеря для UFC и фанатов. Она неудержимая молодая леди, нет предела совершенству».

Хабиб критиковал ринг-герлз, но Палмер обожают фанаты. Боец UFC вынес для нее розу в зубах на взвешивании

Может показаться странным, что так провожает девушку, которая лишь выносит таблички раундов. Но в США это традиция – олдскульные фанаты так часто видели Палмер, что для них она часть UFC.

Хабиб говорил, что ринг-герлз не нужны, Федор – что их нужно «поприличнее» одевать. Но Палмер и Селесте – большие звезды UFC. У Палмер больше подписчиков в инстаграме, чем у Колби Ковингтона и Тома Аспиналла (1,1 млн). У Селесте – чем у чемпионов Леона Эдвардса и Алекса Волкановски (3,1 млн).

Палмер и Селесте конкурировали десятилетиями. В 2012-м Палмер снялась в Playboy, где два года назад позировала Селесте.

Несмотря на соперничество, октагон-герлз подружились и поддерживают друг друга. После UFC 296 Уайт заявил, что Селесте тоже уходит. Ей 38, недавно она сказала , что считает Палмер подругой, а не конкуренткой. Но себя поставила на первое место (это подтверждает и количество наград):

«Вы знаете, мы просто взрослеем... Иногда нужно открыть следующую главу жизни. Нет, она не уходит на пенсию слишком рано, у нее была отличная серия. Мы обе – GOAT. Но я – OG GOAT».

После отставки Палмер и Селесте фанаты вспоминают забавные случаи с их участием. Однажды Палмер ударила по силомеру UFC и выбила аж 996 (вероятно, это была постановка). Фанаты шутят в комментариях: «Даже машина влюбилась в эту милашку».

Другой случай – из 2019-го, когда боец Ноэлин Эрнандес на взвешивании подарил Палмер розу, которую вынес в зубах. Селесте, стоявшая рядом, саркастично развела руками – ей цветок не достался.

Палмер чуть не стала инвалидом в 21 год. Попала в аварию, начала писать картины, теперь – зарабатывает как художник

Палмер не пропадет без UFC – она отлично зарабатывает, путешествует и наслаждается жизнью. У нее раскрученный аккаунт в Onlyfans, рекламные контракты и подкаст UNLEASHED на официальном канале Monster Energy. Там она отметилась тем, что спасла шоу, когда соведущий спутал Марлона Веру и Патрики Фрейре.

Палмер не просто девушка с обложки, которая умеет улыбаться. Она профессиональный художник: окончила университет, продает картины, работает дизайнером. Ринг-герл пожертвовала больше $100 тысяч, заработанных на картинах, на благотворительность. Палмер начала рисовать, когда чуть не стала инвалидом:

«Мне был 21 год, меня сбила машина, и я три месяца не могла ходить. В этот период я начала понимать, что все, о чем думала, совершенно не так. Все, кого я считала друзьями, не были ими, мы просто работали вместе».

В больнице Палмер чуть не впала в депрессию, но спасло творчество. Она взяла кисть и начала рисовать жуткие портреты Джимми Хендрикса:

«В процессе реабилитации я начала рисовать, чего не делала со школьных времен. Я не собиралась принимать обезболивающие, проходить терапию – хотела сидеть и рисовать. И так влюбилась в это занятие. Тогда я не могла представить, что снова буду танцевать».

Палмер переехала в Лос-Анджелес и изучала историю искусств и классический портрет, работая с акрилом, маслом и аэрозолями в Калифорнийском университете. Ее работы выставлялись в галереях Лос-Анджелеса, Майами, Нью-Йорка, Гонконга и Милана. Она была арт-послом ЮНИСЕФ, фондов Стивена Тайлера из Aerosmith и Леди Гаги. Палмер выставляла картины рядом с Пабло Пикассо и Энди Уорхолом.

Палмер часто пишет бойцов, а Конор даже купил собственный портрет. Девушка делится творчеством в соцсетях и встречается с известным художником Грегори Сиффом. Он был голосом и телом второстепенного персонажа GTA V Рокко Пелоси, если вы такого помните.

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Фото: Gettyimages /Ethan Miller; instagram.com/brittneypalmer ; East News /AP Photo/Jeff Chiu