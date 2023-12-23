Таджикские болельщики закидали команду российского бойца бутылками на турнире ACA. Что случилось?

Соперник попросил за них прощения.

В Москве прошел турнир ACA 168 – ивент запомнился не только зрелищными главными боями, но и скандалом.

После поединка между Фаридуном Одиловым и Михаилом Мохнаткиным (Одилов победил техническим нокаутом в третьем раунде) фанаты забросали Мохнаткина и его секундантов бутылками, когда те направлялись в подтрибунное помещение.

Что произошло?

Кажется, ситуацию спровоцировало недопонимание между Одиловым и секундантом Мохнаткина: «Такая бытовуха». Уже пожали руки

После боя между Одиловым и секундантом Мохнаткина Магомедом Магомедовым произошла небольшая стычка. «Это просто эмоции. Вот сейчас увидимся, пожмем руки, все нормально. Просто на эмоциях непонятки были», – прокомментировал инцидент Одилов.

Еще он вспомнил, как раньше заканчивались встречи с Магомедовым: «С Магой я на чемпионате мира [по боевому самбо] пересекался. Тогда я проиграл. Там мы тоже здоровались, никакого кипиша. Но боевое самбо – одно, а бои – другое».

Версия Магомедова тоже свидетельствует о недопонимании между бойцами: «После боя он протянул мне руку, но Фаридуну показалось, что я его оттолкнул. И он толкнул меня. Ну я же не буду стоять на месте. И случилась вот такая заварушка, слово за слово. Не успел из клетки выйти, как таджикские фанаты закидали бутылками».

Слова Магомедова подтвердил корреспондент «Матч ТВ» Василий Конов-младший, который отметил, что «бутылки летели не в Мохнаткина, а в его секунданта, с которым ранее у Одилова был какой-то кипиш». При этом Магомедов заявил, что конфликт исчерпан: «Да, уже дали по рукам. Это мелочи, все нормально. Это такая бытовуха, короче. Бывает».

Лига не накажет никого из команд бойцов и не планирует усилять охрану

Глава лиги Николай Яценко заявил, что бойцы и их секунданты не пересекли никаких границ после боя, а усиленные меры охраны, несмотря на инцидент, не нужны.

«Из‑за реакции фанатов сложно наказывать бойцов. Культура поведения фанатов меня тоже не обрадовала. Но наказывать за это кого‑то из членов команды… Они не все сразу могут остановить происходящее без их ведома и согласия. Не думаю, что кто‑то будет наказан из команд из‑за этого.

Охраны было вполне достаточно, она справилась с работы. Не думаю, что нам надо ставить охранника у каждого болельщика. Здесь же не концлагерь или лагерь. Надо работать с фанатами», – сказал Яценко.

По мнению Одилова, зрители на трибунах просто не поняли, что произошло: «Да у нас ничего и не было». Ключевое – он извинился за поведение фанатов, попросив не наказывать их и дать шанс исправиться.

«Прошу извинения за своих болельщиков. Мы говорим, чтобы не делали так. Это же такие же бойцы, как и мы. Наши ребята любят всех бойцов, любят бои, поэтому они приходят сюда. Просто эмоции. Думаю, они исправятся», – отметил Одилов.

На турнирах ACA уже были скандалы: от драк на трибунах до Хасиева и «пацанов»

• В 2018 году (когда лига еще называлась ACB) ученик Александра Шлеменко Тимур Нагибин дрался с Георгием Караханяном. Нагибин ударил соперника после окончания раунда, поэтому тот не смог продолжать.

Фанаты Караханяна устроили на трибунах массовую драку и даже напали на Нагибина. Вмешался ОМОН. Тогда Нагибин сказал, что оппонент в клетке оскорбил его мать, после чего нанес запрещенный удар. Караханян утверждал, что не помнит этих слов.

• В марте-2020 на турнире Young Eagles после боя Джаддала Алибекова и Алима Гугова началась массовая драка из-за несогласия с итогом боя (Алибеков победил удушением в первом раунде). Поддерживавшие Гугова посчитали, что судьи не заметили нарушения правил, из-за которого Алим проиграл – началась драка.

• Главный хайлайт в истории лиги – Майрбек Хасиев, прервавший поединок Али Багова и Рашида Магомедова на ACA 141. Не понравилась пассивность обоих бойцов.

«Уважаемые друзья, лига АСА – не детский сад, а серьезная лига. Лига АСА на сегодняшний день, кто бы что ни болтал – вторая лига мира. Когда я это говорю, вы каждый раз упрекаете нас в чем-то. А теперь мы вам показываем, какая мы лига. Все, дисквалификация.

У меня нервов уже не хватает. Это что такое? Вы что здесь, блин, нас за пацанов держите, что ли? Так, все свободны», – сказал разъяренный Хасиев, вышедший в клетку во время боя.

Эпизод настолько разошелся, что о нем узнал даже президент UFC Дана Уайт. Он назвал поступок Хасиева непрофессиональным, но наталкивающим на определенные мысли.

«Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто! Это подкинуло мне кое-какие идеи. Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул в клетку, но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA», – сказал Уайт о Хасиеве.

Фото: youtube.com/Sport24: Культура бития; кадры трансляции «Матч ТВ» ; youtube.com/ACA MMA; youtube.com/Ушатайка