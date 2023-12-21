Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?

Главное боксерское событие для России в 2024-м.

Дмитрий Бивол вернулся на ринг уверенной победой над Линдоном Артуром: он забрал все раунды, защитив пояс WBA Super в полутяжелом весе. После боя Бивол снова заявил, что его главная цель – поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева.

Попытки организовать их встречу предпринимаются уже давно, но по-настоящему серьезными разговоры стали после победы Бетербиева над Джо Смитом-младшим – тогда все основные титулы полутяжелого дивизиона оказались в руках российских боксеров.

Объединительный поединок может подарить России первого со времен Константина Цзю абсолютного чемпиона мира, но серьезные разногласия между сторонами долго мешали переговорам.

Почему бой все еще не состоялся?

Одна из главных проблем – борьба между организаторами боя за право транслировать событие. Спортсмены сотрудничают с разными промоутерами, а у каждой промоутерской компании есть собственный вещательный партнер, который обладает эксклюзивными правами на показ событий (бои с участием Бивола транслирует DAZN, а права на поединки Бетербиева принадлежат ESPN). Очевидно, промоутеры не заинтересованы в организации крупных поединков на платформах конкурентов – никто не шел на уступки.

Конечно, проблемы в организации поединка обусловлены и политической ситуацией. Президент WBC Маурисио Сулейман, чемпионом организации которого четыре года назад стал Бетербиев, придерживается жесткой позиции и заявляет, что не станет сотрудничать с любым боксером, выступающим под российским флагом – в их число входит и Бивол: «WBC не примет этот бой. На сегодняшний день такова наша позиция. Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России. По крайней мере, мы его не санкционируем».

Сулейман призывает Бивола сменить гражданство – по его словам, это единственный правильный выход из сложившейся ситуации: «Он в курсе нашей позиции и знает, что ему нужно было сделать в прошлом, как нужно поступить сейчас. Все просто. Возьми пример с Бетербиева, который показал, что прожил 15 лет в Канаде, у него есть там вид на жительство, а его дети – канадцы».

Не стоит забывать и о Сауле Альваресе, который в мае-2022 проиграл Биволу судейским решением – первое поражение со времен боя против Флойда Мейвезера. Канело в любой момент может активировать опцию реванша, прописанную в контракте – и Биволу придется принять бой. Правда, не до конца понятно, заинтересован ли в реванше сам Альварес: в прошлом месяце Бивол рассказывал, что Канело все еще не определился с дальнейшими планами.

«Если честно, то я не воспринимал всерьез слова Канело о реванше. Были только разговоры и никаких подвижек. У меня есть свой путь. Разумеется, я предпочитаю драться в своей категории. Если они хотят реванш, то нужно не только говорить, а предпринимать некоторые шаги. Вы понимаете, о ком я говорю. Я готов драться».

Уже в декабре Бивол подтвердил, что реванш не состоится: «По Канело вопрос закрыт. В ближайшем светлом будущем я не вижу, что наш бой может состояться».

«У них есть возможность удовлетворить все наши потребности». Руководство Саудовской Аравии заинтересовано в проведении боя – кажется, у них все получится

Несмотря на серьезные разногласия, совсем недавно разговоры вокруг объединительного поединка усилились, а сами боксеры стали отвечать на вопросы о потенциальном бое с большей уверенностью. Но что изменилось? Просто к переговорам подключились представители руководства Саудовской Аравии.

«К бою с Бетербиевым дорога открыта. Саудовцы заинтересованы даже не в моем поединке против Линдона Артура, а в моем противостоянии с Артуром. Они хотят организовать все те бои, которые хотят видеть фанаты. И они могут это сделать, а не просто говорить. У них есть возможность удовлетворить все потребности промоутеров, телеканалов, боксеров», – сказал недавно Бивол.

Последние события в боксе научили нас одному – если Саудовская Аравия заинтересована в поединке, он состоится. Совсем недавно Королевство провело крупный кроссовер-бой между чемпионом мира Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, а в феврале Фьюри должен встретиться с Александром Усиком, переговоры с которым до привлечения саудовцев много раз заходили в тупик.

Начинается и раскрутка самого противостояния Бивола и Бетербиева. В октябре боксеры провели неформальную дуэль взглядов, причем состоялась она именно в Саудовской Аравии, куда боксеров пригласили представители страны. В ход пошел и легкий трэшток – недавно Бетербиев высказался о резюме Бивола, раскритиковав уровень его соперников и обвинив чемпиона WBA в проведении «прогулочных боев».

Появилась и дата возможного противостояния – представители Бивола утверждают, что объединительный поединок точно пройдет в 2024 году. Кажется, осталась лишь одна преграда – в январе 38-летнего Бетербиева ждет встреча с Каллумом Смитом. И хоть к поединку он подходит в статусе фаворита, произойти может все что угодно.

Фото: James Chance, Ethan Miller/Getty Images; AFP/ELSA, PATRICK T. FALLON