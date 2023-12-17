Эдвардс уничтожил любимчика Трампа прямо на его глазах. Отомстил за мертвого отца – под свист американских трибун

Грустное шоу в UFC.

Бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона возглавил кард UFC 296. Это вторая защита Эдвардса – после двух побед над Камару Усманом он стал новым королем полусреднего дивизиона.

Перед турниром Ковингтон оскорбил мертвого отца Эдвардса, что сделало бой еще принципиальнее. Чем все закончилось?

Ковингтона ненавидят фанаты, но любит Дана Уайт. Колби построил репутацию на поражениях Усману и стал «чемпионом без титула»

Перед UFC 296 многие говорили, что Ковингтон не заслужил титульник. Он не дрался с марта-2022, когда деклассировал Масвидаля, а до этого побеждал бойцов на спаде: Тайрона Вудли, Робби Лоулера, Рафаэля Дос Аньоса. Перед боем в соцсетях вирусилась статистика, доказывавшая, что Колби побеждал только ветеранов и много простаивал. Его называли самым позорным претендентом в истории полусреднего дивизиона.

Фанаты Колби отвечали: два близких поражения пиковому Усману стоили многих побед. Именно после них MMA-комьюнити признало, что Колби – элитный боец, а Дана Уайт назвал его чемпионом после UFC 268:

«Если бы Усмана не существовало, чемпионом был бы Колби Ковингтон. Усман – лучший полусредневес всех времен. Он на пути к статусу величайшего бойца всех времен, а Ковингтон – крутой парень. Колби нереально крут».

Эдвардс тоже считал, что Ковингтон не заслужил титульник: пытался отказаться, но промоушен заставил драться. Второй в дивизионе Белал Мухаммад выиграл 9 боев подряд (с 2019-го), пятый номер Рахмонов – 5 подряд (с 2020-го). Почему UFC выбрал Ковингтона? Он медийнее Белала, аудитория считает его элитным бойцом, а возраст – поджимает.

Ковингтону в феврале исполнится 36 лет – лучшие годы он провел в эпоху Усмана. В UFC дефицит американских звезд, еще больше – чемпионов. Ковингтон отталкивает многих из-за поведения фрика и поддержки Трампа. Но он близок к статусу большой американской звезды UFC. Тот же Мухаммад родился в США, но на арене в Лас-Вегасе на UFC 296 его освистали, при этом Робби Лоулера и Брэндона Морено встретили овациями.

Ковингтон считал Эдвардса слабее Усмана, но провалился в бою на глазах Трампа. Безвольно отдал почти все раунды, разозлив собственный угол

Перед UFC 296 Ковингтон напомнил, что Эдвардс не Усман. Он даже не приблизился к уровню доминации Усмана, который набил 15 побед подряд в UFC: «Этот бой проще. Усман был намного разностороннее, чем Леон. Леон слишком односторонний. Ему нравится бить по ногам, а затем пробивать боковые удары. Не так уж и важно, как усердно он тренировал защиту от тейкдаунов. Он не справится с тем, что я буду делать».

На пресс-конференцию Ковингтон пришел в костюме отца-основателя и назвал себя генералом Ковингтоном (как Джордж Вашингтон). Отсылка – к Войне за независимость против Великобритании, которую представляет Эдвардс. Выглядело забавно, но в одном из панчей Ковингтон нажестил, сказав, что затащит Эдвардса на седьмой круг ада, где они «передадут привет его папаше».

Отец погиб в уличной перестрелке, когда Эдвардсу было 13 лет. После оскорбления он метнул в Ковингтона бутылку воды, но драку предотвратили. «Считайте, он уже труп. Я помню все сказанное о моем отце, и он [Колби] за это ответит», – злился Эдвардс.

После такого фанаты ждали войны, но получили ремейк Нганну – Льюис. Первые раунды были чудовищно скучными: бойцы не атаковали, но Эдвардс забрал центр клетки и выглядел опаснее. После первого раунда тренер Ковингтона просил активизироваться: его козырь – выносливость и высокий темп. Но Колби не мог найти себя – Эдвардс забрал центр клетки и заставил его отступать.

Это худший сценарий для Ковингтона, который сам любит прессинговать. Он безвольно отдал два первых раунда – пятился и следил за движениями соперника. Эдвардс же подтвердил статус скучного чемпиона: забрал инициативу и центр клетки, при этом почти не атаковал – лишь держал Ковингтона в страхе финтами. Незрелищная, но эффективная тактика: Эдвардс работал первым номером и на контратаках одновременно.

После второго раунда в углу Ковингтону нервно напоминали, что он претендент. Казалось, тренера раздражает, что Колби безвольно отдает раунды. Эдвардс был быстрее Ковингтона и выстреливал опасными контратаками – каждый раз, когда претендент раскрывался. Это закрепостило Колби, который пятился к сетке и безуспешно бросался в ноги за тейкдауном.

Эдвардс разбивал Ковингтона лоу-киками, но почти не целил в голову. В третьем раунде Ковингтон впервые решился на атаку: поджал Эдвардса к сетке и легко перевел. Но чемпион почти сразу встал, а потом сам перевел Ковингтона, хотя тоже без контроля.

В последних раундах Ковингтон проснулся: стал добавлять объем в стойке, переводил Эдвардса, а пятый раунд – закончил сверху на чемпионе.

Ковингтон проиграл решением, но не согласился с судьями. Колби показал слабый бой, но Эдвардс снова отдал концовку – как в бою с Диазом

Почему Ковингтон включился только под конец боя? В поединке с Усманом та же проблема: Колби отдал первые раунды, а включился в поздних, проиграв близким решением. Сейчас Ковингтон снова считал себя победителем и даже вскинул руки после боя, что вызвало недоумение и свист публики.

Судьи единогласно признали, что Ковингтон проиграл бой со счетом 49-46. Это очевидно, ведь Колби активизировался только в последнем раунде. Казалось, его цель – не стать чемпионом, а сохранить лицо перед Трампом, который по-отечески обнимал его перед выходом в клетку. Ковингтон сказал, что был пассивным в начале боя из-за простоя, а свистящих фанатов назвал «нищими лохами».

Почти во всех компонентах Эдвардс – более классный боец, чем Ковингтон. Но в этом бою Колби не был похож на себя: задышал уже в третьем раунде (повлияли лоу-кики), легко позволял себя перевести, не давал привычного объема в стойке.

Простой и возраст замедлили Ковингтона, а его кулаки, которые и раньше сравнивали с подушками, совсем потеряли силу. Это правда, что Эдвардс заставил Ковингтона так выглядеть. Но изменения в самом Колби – тоже очевидны.

На фоне Эдвардса Ковингтон выглядел бойцом прошлой эпохи. А еще – из другой весовой категории. Раньше Ковингтон нивелировал разницу в габаритах сумасшедшим объемом и выносливостью. Сейчас же ему не хватало физической силы: Эдвардс легко поднимался из партера и свипал соперника.

Хвалить Эдвардса не хочется: он провел скучный бой, отдал концовку и отработал на очки. Эдвардс был таким и до титула: побеждал решениями и считался незрелищным. Нокаут против Усмана – яркая вспышка, которая ему несвойственна.

Эдвардс второй раз защитил пояс, но не хочется хвалить чемпиона, который так отдает концовки. Эдвардс – универсальный боец, но не доминатор. Диаз почти нокаутировал его в концовке провального боя, Ковингтон – заборол. Чемпион не должен попадать в такие ситуации, когда диктует бой. Но в этом весь Эдвардс – идеальный боец, который так не похож на чемпиона. Хотя, кажется, время признать, что он – большая сила в полусреднем дивизионе.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger, David Becker, Alex Goodlett