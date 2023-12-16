Почему возможное чемпионство Ковингтона – худший вариант для UFC

Болеем за Эдвардса?

Давайте сразу проясним: все приведенное ниже никак не относится к бойцовским способностям Колби Ковингтона. Он реально элитный боец, переживший 50 минут в клетке с пиковым Камару Усманом. Даже не просто переживший, а навязавший конкуренцию. А последние два раунда со сломанной челюстью на UFC 245 – один из ярчайших хайлайтов в новейшей истории ММА, показатель стойкости и несгибаемости.

Но это лишь два боя в долгой карьере Ковингтона, которая в последние годы ассоциируется с кринжовым трэштоком, невероятно низкой бойцовской активностью и, кажется, фаворитизмом со стороны боссов UFC.

Ковингтон избегал актуальных топов дивизиона даже до титульников с Усманом

Главная причина, по которой не хочется видеть титул у Колби – его невероятная избирательность. Белал Мухаммад после реванша Алексы Грассо и Валентины Шевченко изящно перевел внимание с обсуждения судейского скандала на неактивность Колби:

«Ок, ребята, я вам сейчас объясню, почему Грассо победила Шевченко 10-8, обратите внимание на… Так, вы меня теперь слушаете. А теперь осознайте, что последняя победа Колби Ковингтона над действующим бойцом UFC была 1926 дней назад».

И это не манипуляция со стороны Мухаммада. Главные имена в резюме Ковингтона – Рафаэль дос Аньос, Робби Лоулер и Тайрон Вудли. Дос Аньос – самый успешный из них на момент встречи с Колби, закрывший два поражения подряд серией из трех побед.

Но Лоулер и Вудли были на диком спаде: оба подошли к поединку с Ковингтоном на двух поражениях подряд. Такие себе соперники, чтобы заявить о себе как о претенденте на титул.

Но именно за Лоулера и Вудли Колби получил оба титульника с Камару Усманом. Белал Мухаммад, например, в последних пяти боях прошел Висенте Луке (четыре победы подряд), Шона Брэди (непобежденный на момент боя с Мухаммадом) и Гилберта Бернса (две победы подряд).

В полусреднем дивизионе сверкнул и перешел в другой вес Хамзат Чимаев, Гилберт Бернс поднялся, упал и снова поднялся, а Шавкат Рахмонов, Белал Мухаммад и Леон Эдвардс выстроили впечатляющие победные серии. С Эдвардсом Колби встретился только в титульнике. Принял бы он бой без пояса? Не факт.

У Ковингтона шесть боев за пять лет: единственные уважительные причины – сломанная Усманом челюсть и травма лица после нападения Масвидаля

Колби очень редко дерется. В UFC он оказался в 2014 году и провел 15 боев. Если за первые четыре года Ковингтон подрался девять раз, то за следующие пять – всего шесть.

Первый большой простой случился после победы над Майей – с октября-2017 по июнь-2018. Затем Ковингтон побил Рафаэля дос Аньоса в бою за временный титул и снова пропал на год. Но тут его можно понять: в сентябре неоспоримый чемпион Тайрон Вудли задушил Даррена Тилла, а в марте-2019 он уступил титул Камару Усману. Колби вполне резонно в статусе временного чемпиона ждал, когда ему дадут титульник.

В конце 2019-го Колби впервые в карьере подрался за неоспоримый титул, улетев в нокаут от пикового Усмана. После этого Колби дрался один раз в год. Такой график позволяют себе доминирующие чемпионы тяжелых весовых категорий, но не проигравший в титульнике претендент в 77 кг.

Окей, в первой встрече с Усманом Колби сломал челюсть, а затем случился ковид. Простой понятен. Но три боя за три года после этого объяснить уже тяжелее. Усман после первой победы над Ковингтоном провел четыре защиты, а затем дважды проиграл Леону Эдвардсу: шесть боев за три года только в титульных поединках. Колби же дважды победил стареющих Тайрона Вудли и Хорхе Масвидаля.

Если Ковингтон заберет пояс у Эдвардса, то с чего ему начать драться часто? С чего давать возможности молодым убийцам вроде Шавката? Он это не делал в статусе претендента, зачем ему это делать, имея пояс? Например, от возможного боя с Мухаммадом Ковингтон сливается, обвиняя соперника в расизме:

«Это абсолютно отвратительно, Мухаммад ничего не заслужил. Я не виноват, что он не звезда. Он должен сам стать таким. Я всего добился сам, а он занимается травлей, говорит, что я пользуюсь привилегией белых. Чувак, ты на хрен издеваешься? Я не дам Белалу титульник».

Публичный образ Ковингтона – поздний и плохой Конор. Трэшток Колби никогда не был на уровне лучших болтунов

Королем кринжа нередко называют Майкла Скотта, центрального персонажа американской версии «Офиса». Если не смотрели: псевдодокументальный сериал про бумажную компанию «Дандер Миффлин», в которой Скотт возглавляет филиал в Скрэнтоне.

Почти восемь сезонов Скотт каждую серию, пытаясь понравиться телевизионщикам, подчиненным и начальству, творил всякий ужас: организовывал тематические вечеринки, отпускал грязные шутки, устраивал просмотр кино прямо во время рабочего дня. Он истязал и мучил коллег, чтобы те полюбили его и посчитали хорошим парнем.

Ковингтон делает примерно то же самое, чтобы его считали бэд боем. Но если персонаж Стива Карелла естественен, то Колби – вторичен и пуст.

Посмотрите на легенд трэштока – например, Чейл Соннен. Праймовый Чейл зачитывал в октагоне стихи, уподобляясь Мохаммеду Али, называл абсолютным отстоем Андерсона Сильву и вызывал его на бой, ставя на кон карьеру в UFC. В этом был элемент игры, дополнительная интрига, а не оскорбления ради оскорблений.

Посмотрите на Макгрегора. Что он делал с Жозе Альдо, как доставал Эдди Альвареса, как безуспешно пытался пробить эмоциональную защиту Нейта Диаза и Хабиба Нурмагомедова, как устраивал шоу с Флойдом Мейвезером.

Но у Конора получается, потому что он в лучшие годы чувствовал момент. Любой комик скажет, что важнейшая составляющая успеха шутки – тайминг. Если постоянно давить на газ, то ничего хорошего не будет.

Конор может менять режимы каждый день. Сегодня он оскорбляет всех подряд, а завтра обнимается с Петром Яном и называет его потрясающим бойцом. Сегодня он братается с Дастином Порье перед реваншем, а через полгода обещает убить его в октагоне. Публика просто не успевает привыкнуть, какая из личностей Конора сегодня пишет в соцсетях.

Ковингтон же надел одну маску, с которой живет последние пять-шесть лет. Он оскорбляет почти всех бойцов – разве что Конору доставалась похвала. Проблема Ковингтона похожа на тупик любого фрика: он играет в одном режиме, где нельзя снижать давление, потому что иначе пропадет интерес аудитории.

И каждый раз градус абсурда и уровень трэштока растет. Все началось с постоянного ношения кепки с лозунгом Дональда Трампа «Make America Great Again». Затем Колби надел костюм с изображением президента, а перед боем с Эдвардсом – форму солдата времен борьбы американцев за независимость в XVIII веке. Страшно представить, что Колби наденет перед следующим поединком.

А еще он очень странно обожает Дональда Трампа (даже пытался поцеловать его руку) и возвышает себя как бойца из-за их связей: перед боем с Эдвардсом он дважды сказал, что за него придет болеть Трамп, а за Леона – медвежонок Паддингтон. Да, если шутку повторить дважды, она станет вдвойне смешнее.

Его трэшток состоит из нескольких компонентов:

• Каламбуры (Марти Фейкньюсман, Камшот Чимаев, Леон Руки-Ножницы, Дастин Сорье, Уличный Иуда Масвидаль);

• Оскорбления: как правило, Колби просто называет соперников и других неприятелей (то есть примерно всех бойцов) тупыми. В последнее время доставалось Леону Эдвардсу и Шону Стрикленду. Еще в его представлении все читеры: Порье, Нурмагомедов и Махачев гоняют много кг для легкого веса, Усман и Эдвардс грязно дерутся. Стивена Томпсона он вообще назвал педофилом, потому что тот тренирует детей.

• Переход на личное: доставалось Масвидалю (того Колби называл плохим отцом, за что затем получил по лицу за пределами клетки), а Усман и Эдвардс слушали про своих отцов (папа Камару сидел в тюрьме, а папу Леона застрелили, когда будущему чемпиону было 13 лет).

Ковингтон называет себя денежным бойцом. Это не так: всего три PPV-турнира, а по подписчикам в соцсетях уступает Эдвардсу и Рахмонову

Самый смешной момент в созданном Ковингтоном мифе – он называет себя звездой. Безусловно, Колби – известный и скилловый боец, ранее заслуживший титульный шанс.

Но Ковингтон идет дальше и называет себя суперзвездой ММА и народным чемпионом. Например, за столом на пресс-конференции перед UFC 296 сидело шесть бойцов. Колби по количеству подписчиков в соцсетях уступил четверым: больше даже у новичка Шавката Рахмонова и «скучного молчуна» Леона Эдвардса, не говоря о легендарном Тони Фергюсоне и очень шумном проспекте Пэдди Пимблетте. А ветеран Стивен Томпсон уступает Колби несколько десятков тысяч пользователей.

Ковингтон регулярно говорит, что он звезда PPV, добытчик денег для компании, громкая афиша и приманка для фанатов. Но это тоже не совсем так. В карьере Колби (в феврале ему исполнится 36 лет) было всего три PPV-турнира, в воскресенье пройдет четвертый.

Самый продаваемый – реванш с Камару Усманом (700 тысяч). Например, турнир UFC 259 с боем Яна Блаховича и Исраэля Адесаньи продал больше трансляций (800 тысяч).

Сравнивать с абсолютными лидерами бессмысленно: бой Хабиба и Конора продал 2,4 млн трансляций, реванш Конора и Порье – 1,6 млн. Даже бой Макгрегора с Серроне собрал 1,35 млн. Так что там по статусу суперзвезды, Колби?

Больше пикового турнира с участием Ковингтона собрали целых пять PPV-событий Жоржа Сен-Пьера: бой с Дэном Харди – 770 тысяч трансляций, реванш с Джошем Кошчеком – 785 тысяч, с Джеком Шилдсом – 800 тысяч, прощальный поединок с Майклом Биспингом – 875 тысяч, реванш с Би Джеем Пенном – 920 тысяч, заруба с Ником Диазом – рекордные для канадца 950 тысяч.

Окей, ЖСП – слишком легендарен. Но что насчет Камару Усмана, главного оппонента в карьере Колби? Реванш с Масвидалем собрал те же 700 тысяч PPV, а первый бой уверенно перевалил за миллион (1,3 млн).

В карьере Колби лишь один мощный PPV-турнир. У Исраэля Адесаньи, бывшего короля среднего веса, сразу три ивента с полумиллионом и более продаж: упомянутый бой с Блаховичем, защита титула против Пауло Косты (700 тысяч) и реванш с Марвином Веттори (600 тысяч).

Звезда PPV не может лишь трижды за почти 10-летнюю карьеру драться на турнирах, предусматривающих продажу трансляций. Звезда PPV не может лишь один раз заскочить в топ по этим самым продажам (тогда как его оппонент в том бою сделал это трижды).

Ковингтон выдумал себе образ дойной коровы, но на деле у него в карьере было ровно одно громкое противостояние, важная часть которой – соперник, сделавший за карьеру больше денежных боев.

Фото: Mike Stobe, Chris Unger, David Becker/Getty Images