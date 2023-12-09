Звезда «Слова пацана» – боксер. Тренировался ради прошедшего Афган отца и вылетал из театрального за драки

Спорт спас от тюрьмы.

В нашумевшем и противоречивом сериале «Слово пацана» много дерутся – даже при вступлении в банду. Актерам спорт близок: Иван Янковский (Вова Адидас) обожает Хабиба, Леон Кемстач (Пальто) отжимается на кулаках и хвастается кубиками.

Самый мощный бэкграунд у Никиты Кологривого (Кощей) – он профессионально занимался боксом и почти стал кандидатом в мастера спорта.

Сибиряк, который в детстве поехал на Украину. Увлечение боксом – желание отца-ветерана Афганистана

Кологривый родился в 1994-м в Новосибирске, а в первом классе пережил развод родителей. Мать была с Украины и забрала его с собой. Там из интеллигентного мальчика, который в три года наизусть читал Некрасова и Тютчева, он превратился в хулигана. Стресс из-за развода, враждебная среда и буллинг – в итоге Кологривый попал в единоборства. Сначала дзюдо, затем – греко-римская борьба, карате, айкидо.

Кологривый учился в русской школе и освоил разговорный украинский, но тяжело социализировался. Он проводил много времени на улице. Когда мать увидела, что интеллигентный мальчик стал хулиганом, – отправила к отцу.

«Я рос в Сибири и Украине, в кругах, скажем, сложных. В таком мирке, где все авантюристы-приколисты, но все на жестокости построено. Шутки все с жестокостью связаны, с применением физической силы. Приходилось и защищаться, и жестокость проявлять. Когда выходишь из этого мирка, сразу понимаешь, какой человек перед тобой стоит», – вспоминает Кологривый.

Вернувшись в Новосибирск, Кологривый понял: законы российской улицы не менее жесткие. В школе его дразнили очкариком, а отец, ветеран Афганистана, учил: «Если тебя называют очкариком, нужно без вопросов подходить и бить. Только так люди поймут, что тебя унижать не стоит».

Отец занялся мужским воспитанием сына. Спустя годы Кологривый уверен: папу нужно бояться и уважать. В районе не было хорошей секции по карате, поэтому отец отправил сына в бокс, которым сам занимался, чтобы защищаться на улице.

В боксерской секции Кологривый столкнулся с дедовщиной. Его избивали на тренировках, но он почти стал КМС

Кологривому бокс не зашел – не нравилось получать по голове. Первое время он страдал от жесткой дедовщины, которую запомнил на всю жизнь. Считает, что она закалила характер и научила разбираться в людях:

«Меня били, была дедовщина. Там я начал знакомиться с матерой школой сибиряков, буллинга, против которого не пойдешь. У многих ребят, актеров в том числе, есть абсолютное чувство защищенности, но оно очень ложное. Этому меня научил Новосибирск – быть готовым отвечать за слова.

Иногда нужно быть готовым справляться физически, а для этого надо идти в зал, знать, что будет плохо и тяжело. Зато потом ты будешь идти рядом с девушкой и она будет уверена, что ты не побежишь звонить в полицию, звать на помощь или снимать происходящее на телефон, если к ней кто-нибудь пристанет».

Тренировки помогли: Кологривый прогрессировал и даже мог стать кандидатом в мастера спорта. Он имеет первый взрослый разряд по боксу, но мог добиться большего (в сети есть ложная информация, что он КМС). На первенстве Кологривый занял третье место, а тренер Сергей Зюкин сказал: «Можешь считать, что у тебя КМС!»

«Я знаю, что такое быть настоящим КМС, это минимум 75 боев. Сколько я сейчас вкладываю сил, времени, труда в актерскую профессию – здесь я могу называть себя КМС. Но в боксе – нет. Лучше я отдам это звание тем, кто его действительно заслуживает. А я твердый перворазрядник», – признается Кологривый.

Когда он окончил школу, хотел стать тренером по боксу и поступил в педагогический. Но однажды дедушка, который заметил артистизм внука, принес листовку с набором на театральные курсы и сказал: «Если тебе интересно – я помогу, оплачу».

Кологривый попробовал и вскоре легко поступил в Новосибирский театральный институт – обойдя конкурентов, которые готовились всю жизнь. Он был творческим парнем: в школе вел радиопередачу, участвовал в КВН, занимался битбоксом. Часто появлялся на сцене – обожал внимание и аплодисменты.

Кологривого считали быдлом – бритоголовым парнем с улицы. Из театрального выгнали за драки, но он покорил Москву сибирским характером

Кологривый дома признался, что чувствует себя в актерстве максимально легко. Но с коллективом отношения не складывались: Никита был бритоголовым спортсменом и уличным парнем, вокруг – начитанные интеллигенты. Кологривый учился на тренера, а параллельно – в театральном. Вскоре он понял, что хочет стать актером, а не спортсменом:

«После школы я ощутил, что больше ресурса черпаю в актерском ремесле. Сравнил боксерские навыки и понял объективно, что чемпионом мира, скорее всего, не стану. У меня нет сильного желания отдавать боксу всю жизнь, бить людей. Это был исключительно этап закалки».

Уже зимой Кологривого отчислили из театрального: он приходил пьяным на репетиции, дрался и плохо влиял на коллектив. Это ударило по самолюбию – при прощании молодому актеру сказали: «Повзрослей, тогда и приходи».

Отец отвез Кологривого в Таиланд для духовного очищения – там тот увлекся буддизмом. Папа был против профессии актера, но увидел твердость сына и помог восстановиться в университете. Через два года Кологривый поехал в Москву, где поступил в ГИТИС и стал очень много сниматься.

В основном он играет отрицательных, но обаятельных персонажей – как и в «Слове пацана». Кологривый гордится боксерским прошлым, даже в визитке актера показал удары – выглядит солидно:

Боксерское прошлое закалило характер Кологривого, поэтому он психологически сильнее большинства коллег. Приходя на кастинги, разгоняет в себе спортивный азарт и атакует конкурентов:

«У актеров соперничество начинается прямо с кастинга. Это сейчас я на них хожу один или максимум в паре с кем-то. А раньше приходишь, а там 15 человек сидят, и каждый хочет твою роль. Поэтому ты должен их задавить сразу. Только зашел – и всех 15 сразу схавать, и тогда их пробы пройдут плохо. В этом мне как раз очень помог боевой спорт: там всегда куча народу, и ты в этой куче должен понимать расклад».

Кологривый считает себя сибиряком и критикует москвичей. Он по-прежнему боксирует: готов заступиться за женщину и подраться на улице

Кологривый признается, что сильно отличается от москвичей, а женщины отмечают его сибирский характер. Когда гримеры случайно делают больно – он терпит и молчит, в отличие от большинства коллег. Уверен, что без бокса не добился бы успеха на экране, ведь ринг научил управлять страхом:

«Страх – прекрасное чувство. Каждый мой выход на ринг – бессонные ночи, отсутствие аппетита, вспотевшие руки, ты дрожишь и представляешь, как тебя бьют по морде. Всем боксерам страшно. Все боксеры приходят мальчишками, которые не умеют даже в стойке стоять. В основном это те ребята, которые вынуждены научиться защищаться, потому что их некому защищать. Поэтому все спортсмены – в основном настоящие джентльмены».

Потасовки на улице остались в прошлом, сейчас – только бокс. Но Кологривый признается, что в Москве дрался на улице. Он уверен: каждый мужчина должен уметь постоять за себя и окружающих. Но сожалеет, что это происходит не всегда:

«Вижу порой, как в метро происходит ссора и большинство людей бездействуют. Стоят, в телефоны уткнувшись, мол, их не касается. Хорошо, если найдется один-два человека, которые вмешаются, чтобы помочь. Если вы называете это этикетом, то лучше пусть я буду невоспитанным хулиганом».

Сейчас Кологривый – один из самых перспективных российских актеров, а «Слово пацана» резко подняло популярность. Но он хранит в себе провинциала – считает, что в Сибири люди суровые, но более отзывчивые, чем в Москве.

Кологривый мечтает открыть на родине кинобазу и снимать разные проекты: от вестернов и комедий до боевиков и драм. Кумирами в кино называет звезд не Голливуда, а советского кино: Владимира Высоцкого, Олега Даля, Николая Караченцова, Василия Шукшина. «Они сражались за Родину» с Шукшиным – один из любимых фильмов.

Кологривый помнит жизнь в рабочем районе Новосибирска. В театральном его называли «быдлом», иногда он буянит на съемках – зовет драться режиссеров: «Снимай рацию, снимай должности, выходим за вагончик!» Но уверен, что без бокса и характера не добился бы успеха в жизни. Спорт научил его дисциплине и спас от плохой компании:

«Наркоманы часто окружали меня по жизни. Я мог бы избрать совсем другой путь. Допустим, многие ребята реально мечтают посидеть в тюрьме, чтобы выйти оттуда «авторитарным человеком». В глубинке очень многое держится на вопросах, которые решаются не в МФЦ и Сбербанке, а серьезными людьми».

Фото: instagram.com/n.kologrivyy