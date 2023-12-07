Тони Фергюсон – это уличная драка, кровь и дух UFC. Как же грустно с ним прощаться

Эмоции Павла Городницкого.

В ночь на 17 декабря Тони Фергюсон подерется с Пэдди Пимблеттом на UFC 296. В 39 лет Фергюсон все еще активен, хотя идет на серии из шести поражений. Возможно, этот бой – последний в UFC для главного безумца и уличного рубаки лиги.

Большая звезда испортил финиш карьеры, но нам будет его не хватать. Павел Городницкий грустит.

Почему Тони так плох?

Когда пандемийной весной-2020 мировой спорт конкретно загнулся, не успокаивался только Дана Уайт – человек, обещавший дать людям шоу в любых условиях. Правда, даже ему запретили проводить апрельский турнир в США – из-за этого Уайт рассказал о секретном бойцовском острове, где нет ни одной молекулы коронавируса.

Пауза в несколько недель навсегда лишила нас фантастически громкого и долгожданного боя: Хабиб Нурмагомедов не понимал, как и куда лететь, поэтому отказался от встречи с Тони Фергюсоном. Сам Фергюсон всячески показывал, что настроен драться (и даже сделал вес), но вместо здравомыслия – мастер-класс по убийству карьеры.

Для начала Тони согласился на претендентский бой с Джастином Гейджи, хотя и так был официальным претендентом – мог настоять и подождать до осени. Затем в 36 лет устроил вторую интенсивную весогонку, чтобы показать подписчикам, как он крут и неуязвим.

После этих идиотских манипуляций Фергюсон вышел на бой с Гейджи, просел по скорости и кардио, напропускал в голову и вынудил рефери завершить избиение. Так прервалась легендарная серия из 12 побед подряд: растерянный Тони Фергюсон остался без боя с Хабибом. Реакция коммьюнити – растерянность и разочарование. Гейджи казался для Тони разминкой перед Хабибом, но стал криптонитом.

Этот провал должен был образумить, но что мы увидели дальше? Ровно один достойный бой – против Чарльза Оливейры. Переродившийся Оливейра истязал Фергюсона в партере и около 10 секунд проводил рычаг локтя, но Тони не сдался. Хотя это не помогло: получил респекты, но титульник достался Оливейре.

Затем Фергюсон совсем поплыл. Например, принял бой с ноунеймом Бенеилом Дариушем: не получил ни громадных денег, ни славы, зато увеличил серию поражений до критических трех боев. Дальше Тони зевнул убийственный фронт-кик от Майкла Чендлера, нормально не восстановился и в коматозе вышел на Нейта Диаса. Там отстреливался ленивыми лоу-киками и стучал из стоктонского капкана – Тони выглядел дряхлым пенсионером.

Последний бой Фергюсона – еще большая грусть: сначала успевал за джорнименом Бобби Грином, потом получил тычок в глаз, но самоотверженно и безрассудно согласился продолжить. В конце и без того отданного боя Тони очутился в объятиях треугольника и увеличил антирекорд до катастрофических шести поражений.

Наблюдать за этими мучениями становится все больнее, но против Пимблетта у Фергюсона будет последний шанс хотя бы немного спасти репутацию. Бой с популярным, но не суперскилловым соперником – надежда для всех, кто еще в него верит.

Почему у Тони столько фанатов?

Олдскульные фанаты ММА помнят времена, когда эти единоборства называли боями без правил. В реальности регламентов немало, но пиковый Тони всегда дрался так, будто ограничений попросту нет.

Он уверенно хавал удары лицом, уклонялся от разящих атак с помощью кувырков, безжалостно резал соперников локтями, демонстрировал удивительную технику уклонов – обеспечивал зрелище, причем со стабильно положительным для себя исходом. При удобной возможности Фергюсон мог придушить, а когда разборка проходила в стойке – изуродовать оппонента (как того же Дональда Серроне – последняя победа Тони в UFC). Фергюсон выходил на важные и судьбоносные бои так, словно это уличная драка – и покорял публику кровавыми перформансами.

При этом жизнь Тони всегда напоминала трешовое реалити-шоу (и я не про The Ultimate Fighter). Фергюсон разгонял тренерские штабы, нес чудовищную пургу на пресс-конференциях, спамил твиттер смайлами, получал дурацкие травмы, попадал в тупейшие аварии, жаловался на доходы («Не на что нанять диетолога») и проводил абсурдные лагеря.

Даже к ближайшему бою с Пимблеттом Фергюсон готовился под руководством бывшего морпеха, который доводил его до рвоты и всячески испытывал предел выносливости. Все это смотрелось как мазохистская попытка добить организм.

Зато старина Фергюсон – настоящий генератор инфоповодов. Иногда за него грустно (загремел в дурку, когда искал чип у себя в ноге), иногда – радостно (попал в бизнес-школу Гарварда), но обычно на него просто любопытно смотреть – без дополнительных оценок. Что еще он сказал? Что снял и выложил? В каком контексте упомянул свое любимое чемпионское дерьмо?

Короче, Тони – символ той эпохи легкого веса, когда люди тупо выходили и махались, чтобы выяснить, кто сильнее. Уже ясно, что эта хаотичная стратегия никогда не позволила бы Фергюсону пройти рационального Хабиба, поэтому радостно, что они так и не встретились. Приятнее думать, что крах его карьеры случился из-за старости и неразборчивости, а не после декласса от принципиального соперника.

Почему Тони не увольняют из UFC?

Недавно наткнулся на мем: «Тони Фергюсон не завершил карьеру? Мы плачем. Тони Фергюсон завершил карьеру? Мы тоже плачем». Сложно придумать что-то более жизненное: все понимают, что мужик наглухо пробит, но и прощаться с ним будет чудовищно грустно.

Здесь могла бы вмешаться UFC, но там свои нюансы. Дана Уайт не был слишком любезен с Фергюсоном во времена его прайма, зато сейчас смирился, что Тони сам решит, когда завязать.

Если врачи продолжат пускать Фергюсона в октагон, Уайт тоже не будет против. Он понимает: парню, который не слышал о финансовой грамотности и много получал по голове, надо обеспечить себя хотя бы на несколько лет вперед. Спрос на бои есть (Фергюсон еще даже не спустился в прелимы), фанаты – на месте, энергии в почти 40-летнем Тони так же много – значит, можно драться. Лишь бы сам Фергюсон был готов и дальше рисковать здоровьем.

Но есть надежда, что после боя с Пимблеттом он одумается и положит перчатки в центр октагона – кажется, Тони сам осознает, что другого шанса уйти красиво, вероятно, не будет.

Но это я размечтался. Мы же прекрасно понимаем: после победы Тони тут же заговорит о титульных перспективах и вызовет на бой всю элиту легкого дивизиона. И как же хочется увидеть его триумфальный спич, потому что именно за такое тотальное безумие мы и обожаем сумасшедшего рубаку Тони Фергюсона.

Фото: P. DeFelice, Harry How, Carmen Mandato, Alex Trautwig/Getty Images