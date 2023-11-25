Звезда UFC 2010-х занималась сексом перед боями и хотела детей от Федора. Она правда вернется за $15 млн?

Фаворитка Даны Уайта.

Легендарная Ронда Роузи построила блестящую карьеру: завоевала олимпийскую медаль, покорила UFC, доминировала в WWE.

Чем она занималась последние годы, как стала звездой и вернется ли в UFC?

Роузи в детстве потеряла отца, который покончил с собой. Она взяла медаль на Олимпиаде и заставила Уайта полюбить женские бои

В 2011-м Дана Уайт заявил, что девушки никогда не будут драться в UFC. Его прозвали сексистом, потому что Скотт Кокер в Strikeforce уже устраивал большие женские бои – с Крис Сайборг, Мишей Тейт и Джиной Карано.

Все изменила Ронда Роузи – после 45 минут общения Уайт понял, что хочет видеть ее в UFC. Роузи стала не только первой девушкой-бойцом, которую Уайт подписал в промоушен. Важнее – чемпионкой и лицом единоборств, иконой для девушек, мечтавших попасть в ММА.

Роузи с детства занималась единоборствами – редкость для девушек-бойцов того времени. Она родилась в семье первой американской чемпионки мира по дзюдо, которая будила дочь армбаром. Именно он стал коронным приемом взрослой Роузи.

Отец всегда говорил, что дочь добьется успеха: «Ронни, ты будешь кем-то особенным. Чем бы ты ни занималась, ты будешь лучшей в мире». Но до шести Роузи почти не говорила из-за апраксии – неврологического расстройства речи. Она родилась с пуповиной на шее и чуть не погибла во время родов.

Когда Ронде было восемь, отец покончил с собой: он сломал позвоночник, катаясь на санках с дочками, и не принял жизнь инвалида. «Когда все случилось, я убеждала себя, что он уехал в командировку и вернется. Это был мой способ с этим справиться. Я бы не плакала, если бы он не был потрясающим. Папа был лучшим», – вспоминала Ронда со слезами.

Роузи стала профессиональной дзюдоисткой и в 17 лет попала на Олимпиаду-2004. Она была самой молодой участницей турнира, но не попала даже в призеры, хотя до этого побеждала на чемпионате мира. На Олимпиаде-2008 Роузи взяла бронзу, а в 21 – ушла из дзюдо, чтобы покорить ММА.

Тогда это казалось безумием, потому что девушки почти не дрались в ММА. Но Роузи с юности тренировалась с бойцами UFC Манвелом Гамбуряном и Каро Парисяном. В 2007-м она увидела финал The Ultimate Fighter 5, когда Гамбурян проиграл молодому Нейту Диасу из-за травмы. Именно тогда Роузи влюбилась в ММА.

В марте-2011 Роузи дебютировала в KOTC, а уже в августе – в Strikeforce. Роузи стала чемпионкой, победив Мишу Тейт, и в 2013-м перешла в UFC – с идеальным рекордом 8-0 (все победы в первом раунде). Уайт был категоричен, но после появления Роузи признал женские бои.

Роузи побеждала соперниц армбаром и не любила пропускать. В зале говорили, что она слишком симпатичная, чтобы получать по лицу. В UFC Роузи дошла до рекорда 12-0 и шесть раз защитила титул. При этом все победы, кроме реванша с Мишей Тейт, – в первом раунде.

Роузи стала секс-символом ММА, но ее критиковали за «мужское» тело. Поддержала даже Бейонсе, но осудили феминистки

В 2010-х Роузи стала главной звездой женских ММА и секс-символом. Фанаты полюбили Роузи за внешность, но для нее важнее – попадание в P4P UFC:

«Это намного лучше, чем если бы мне сказали, что я красивая. Если бы меня признали самой сексуальной женщиной на свете, это не сделало бы меня по-настоящему счастливой. Каждый год появляется самая сексуальная женщина на свете. Но лишь однажды в голубую луну вы видите женщину в списке P4P».

Многие считали Роузи пиар-проектом UFC. У нее были слабые соперники (из-за дефицита бойцов), а бесконечные защиты не впечатляли. Чемпионство Роузи в UFC восхищало прогрессивные медиа и феминисток: они влюбились в образ сильной женщины, добившейся успеха в кровавом спорте.

Роузи с детства травили из-за слишком «мужского» тела. «Когда я училась в школе, боевые искусства превратили меня в пацана и мне стало стыдно, что я слишком мужественна. Я была 16-летней девочкой с дерматомикозом и расплющенными ушами. Люди смеялись над моими руками и называли мужиком. Только став старше, я поняла: эти люди-идиоты. Я потрясающая», – вспоминала Роузи.

Самое громкое заявление Роузи сделала, когда уже была звездой UFC – сказала, что не стесняется мускулистого тела и гордится собой:

«У меня есть термин для типа женщин, на которых мать учила меня не равняться. Я называю их «суками, которые ничего не делают». Такая девчонка, которая просто пытается быть красивой и о ней заботится кто-то другой. Вот почему я думаю, что это забавно, когда люди говорят, что мое тело выглядит мужественным или что-то в этом роде.

Я такая: «Послушайте, то, что мое тело создано для другой цели, а не для того, чтобы быть миллионершей, не означает, что оно мужское. Думаю, это по-женски круто, черт возьми. Потому что на моем теле нет ни одной мышцы, которая не была бы предназначена для какой-либо цели. Потому что я не сука, которая ничего не делает».

Цитата Роузи завирусилась – появился мерч со слоганом «Я не сука, которая ничего не делает». Часть выручки пошла в благотворительную организацию для женщин с проблемами восприятия тела. Оценили речь Роузи и в поп-культуре: во время выступления на фестивале Made In America Бейонсе представила свою песню Diva со словами Роузи.

Некоторые феминистки осудили Роузи, посчитав, что она оскорбляет женщин, которые не работают и живут за счет мужчин. Еще Роузи досталось за трансфобные высказывания – она критиковала трансгендеров, которые дерутся в ММА против женщин:

«Она может принимать гормоны, отрубить себе член, но это все та же костная структура, что и у мужчины. Это преимущество. Не думаю, что это справедливо».

Роузи занималась сексом перед боями, чтобы разогнать тестостерон. Не любила мужчин в узких джинсах и мечтала о свидании с пивом и жареным мясом

Роузи говорила, что никогда не разденется для съемок в Playboy. Но согласилась на фотосессию для Sports Illustrated – появление женщины на обложке стало событием.

«Это похоже на роль, я не чувствую себя секс-символом в обычной жизни. Могла бы я стать моделью? Вчера я снималась весь день, у меня опухло колено, – признавалась Ронда. – Знаю, что это не так гламурно, как кажется издалека, и мне нравится иметь возможность побаловаться. Но я думаю, что заниматься этим полный рабочий день было бы довольно сложно».

Роузи сфотографировалась в купальнике, но призналась, что не чувствует себя секс-символом. А в личной жизни – все не так бурно:

«С тех пор как некоторые люди начали называть меня секс-символом, у меня было меньше секса, чем когда-либо в жизни. Мужчины либо подбегают ко мне и говорят «О, Боже, детка, я люблю тебя!», либо слишком застенчивы, чтобы подойти. Могу ли я получить что-то среднее?»

Роузи не стеснялась говорить о сексуальных предпочтениях. Она рассказывала, что перед боями много занимается сексом, потому что это повышает тестостерон и помогает в октагоне. По мнению Роузи, спортсмены, которые воздерживались от секса перед боями (например, Али и Тайсон), – ошибались.

Секс для Роузи важен, но она не была охотницей за мужчинами. Хотя ей приписывали роман с Уайтом, она часто проводила вечера в одиночестве – с любимой собакой, аргентинским догом Моти. Роузи мечтала о простой жизни, а идеальное свидание описывала так:

«Серьезно, если бы у парня был пикап и он отвез бы меня в горы Малибу здесь, в Лос-Анджелесе, это было бы идеальное свидание. Даже если бы у нас просто был кулер, полный сидра или пива, и надувной матрас. Я просто хочу пить пиво и болтаться по глуши на пикапе. Это мое идеальное свидание.

Что касается лучшего подарка, если бы парень появился у моей двери с крылышками буйвола и сидром, было бы идеально. Потому что у меня будет все, что я хочу. Крылышки буйвола и сидр – все, что нужно».

Роузи говорила, что не любит мужчин в узких джинсах, обожает вместе готовить блинчики на завтрак по воскресеньям, а в сексе – ненавидит, когда партнеры бьются зубами. Она уверена, что женщинам не нужна смазка, если мужчина не торопится и делает прелюдию.

Главной любовью Роузи называла Федора Емельяненко. Она была фанаткой Федора и даже хотела от него детей:

«Ни для кого не секрет, что я всегда была влюблена в Федора Емельяненко. При этом он остается единственной звездой ММА, с которой я еще не встречалась. Наверное, оно и к лучшему, иначе при встрече я бы переливалась 19 оттенками красного и упала бы в обморок.

Думаю, он никогда не прочтет ни один из моих комментариев по этому поводу. Очень надеюсь, что это никто не переведет на русский язык и не покажет ему. Я до сих пор готова осилить 57 детей. 58? Ну, если он захочет еще одного, ради него я согласна и на 58».

Но в жизни Роузи не всегда везло с парнями. В автобиографии My Fight, Your Fight она написала об инциденте с бывшим бойфрендом, которого окрестила «Щелкунчиком Маккрипи». Роузи заметила, что парень незаметно сфотографировал ее голой – за две недели до первого боя с Мишей Тейт:

«Я ударила его по лицу так сильно, что рука заболела. Он не позволил мне уйти, так как все объяснил, поэтому я нанесла ему два удара по лицу, еще один шлепок и удар коленом, а затем отбросила в сторону на кухонный пол. Я пошла к своей машине, а он последовал за мной, схватившись за руль, поэтому я вытащила его на тротуар и оставила там корчиться».

Роузи уничтожила фотографии и жесткий диск. Но страх, что снимки могут попасть в открытый доступ, долго ее преследовал.

Роузи мечтала покорить Голливуд и восхищалась Стетхемом. Хотела стать вторым Джеки Чаном и лучшей девушкой-каскадером

Доминантный образ Роузи, женщины-воина, полюбился в Голливуде. Когда Роузи стала мировой звездой, она пошла в кино: в 2014-м снялась в звездном боевике «Неудержимые», а в 2015-м – в «Форсаж 7» с Дуэйном Джонсоном и Вином Дизелем.

На это время пришлись поражения Роузи – после нокаутов от Холли Холм и Аманды Нуньес она ушла из ММА. Роузи не дралась с декабря-2016 – сказав, что развивается за пределами спорта:

«Думаю, что я могла бы стать первым человеком, который сделает действительно крутые вещи в Голливуде. Я хочу быть лучшей актрисой-каскадером всех времен и сама выполнять автомобильные трюки, падать с высоты и снимать сцену боя длинным кадром».

Роузи работала с легендами мира боевиков. После «Неудержимых» и «Форсажа» она восхищалась Стетхемом и Вином Дизелем:

«Такие парни, как Стетхем и Дизель, научили меня, что в любой профессии важна трудовая этика. Мне нравится, что Стетхем выполняет сложные трюки и уделяет много времени атлетизму, сценам драк и всему остальному. Это дало мне возможность посоревноваться с ним: «Я хочу быть так же хороша, как Стетхем в его сценах драк». Он действительно вкладывает в это много времени и энергии».

Но карьера Роузи в кино оборвалась – больше она почти не снималась. Зато пошумела в рестлинге: выступала в WWE, где даже стала чемпионкой. Но взяла перерыв и полностью изменила жизнь – найдя любовь на ферме.

Роузи живет на ферме, тяжело работает и торгует мясом. Она выбрала сельскую жизнь и счастлива с мужем – экс-бойцом UFC

В последние годы фанаты позабыли Роузи – она почти исчезла с больших экранов, иногда возвращаясь в рестлинг. Роузи была огромной звездой для ММА – ее бои с Холм и Нуньес пробили 1 млн PPV. Но последние годы она радует подписчиков фото с фермы, где живет с большой семьей.

Когда-то Роузи говорила, что никогда не будет встречаться с бойцом. Но в 2017-м вышла замуж за экс-тяжеловеса UFC Тревора Брауна, который в том же году закончил карьеру – на серии из четырех поражений.

Роузи живет с Брауном на огромной ферме, которую они прозвали «Браузи». Пара приобрела почти четыре акра земли на юго-востоке Орегона. Там они продвигают регенеративное скотоводство, торгуя мясо и птицей, выращенными на пастбищах.

«Мы всегда говорили об этом, она очень натуральная девушка. Ронда любит быть в грязи, любит стоять в воде, обожает буквально любое место на природе и очень любознательна. Она нашла настоящую любовь, мне очень приятно видеть ее счастливой», – говорила подруга Роузи и рестлер Марина Шафир.

Браун просыпается на рассвете, делает зарядку, а затем кормит всех животных. Роузи встает чуть позже и готовит завтрак для семьи. Пока Браун отвозит детей в школу, Роузи тренируется. Что касается управления фермой, она говорит, что собирает яйца, бросает объедки курам, гладит коз и «целуется» с ослом. В конце дня Роузи и Браун находят время, чтобы побыть вместе и отдохнуть после тяжелого дня.

Сейчас Browsey Acres торгует элитными стейками вагю. Пустующая земля превратилась в фермерское ранчо, заполненное чистокровными коровами вагю, а на ферме живут куры, козы, быки, ослы, куча уток и собак. И, конечно, дети – у Брауна два мальчика от предыдущих отношений. В 2021-м родился их совместный с Роузи ребенок – его назвали гавайским именем Лаакеа Макалапуаокаланипу Браун.

Роузи с детства мечтала о жизни в сельской местности. Ее цель – «создать крепкий дом на ранчо, который излучает любовь». Но решение убивать животных, которых они выращивают, оказалось тяжелым. После первого застреленного животного пара рыдала несколько дней.

«Все, что мы пытаемся сделать, это убедиться, что животным здесь хорошо. Чтобы независимо от того, едим ли мы их, яйца или заставляем работать, они хотели бы быть здесь», – признавался Браун.

Главная достопримечательность фермы – говядина вагю. А ценный бычок Коби все перевернул, говорится на сайте. Именно его убийство довело семью до слез:

«Бычок Коби стал отправной точкой Browsey Acres. Он был первым бычком вагю для Ронды и Трэвиса и причиной, по которой все это теперь существует. Коби проводил годы на Броузи Эйкрс, пил пиво, бродил на свободе и играл с козами. Коби всегда будут обожать, потому что он был не просто мясом – он был семьей».

Инсайдеры сообщают: 36-летняя Роузи вернется в ММА и выступит на UFC 300 против Миши Тейт. Сомнительный ход – с учетом, что Уайт, по слухам, предлагает целых $15 млн. Время Роузи прошло, ее деклассировали Холм и Нуньес. Бой с Тейт – телепорт в прошлое, который не восхитит даже олдскульных фанатов.

Вряд ли возвращение Роузи – «супербой». Даже камбэк Жоржа Сен-Пьера, который тоже обсуждался, интриговал. Роузи говорила, что наслаждается жизнью на ферме и не хочет возвращаться в ММА.

Но, возможно, деньги все изменят: «Муж научил меня, что я гораздо больше, чем просто боец. Мне не нужно вгрызаться в землю, чтобы доказывать, что я величайший боец всех времен, когда уже знаю, что это так».

Фото: Instagram/rondarousey, browseyacres; Gettyimages.ru/Ethan Miller, Mike Hewitt, Matthew Stockman, Richard Levine/Corbis, Jeff Gross