Царукян за минуту вырубил Дариуша и хочет титульник в UFC. Реванш с Махачевым все реальнее

«Я стану чемпионом, ребят, поверьте».

В ночь на 3 декабря в Остине прошел турнир UFC Fight Night 233, который по именам мог бы потянуть на номерной. Главное событие – бой легковесов и потенциальных соперников Ислама Махачева Армана Царукяна и Бенеила Дариуша.

Все завершилось уже через минуту после начала – Царукян вырубил Дариуша, который досрочно проиграл второй бой подряд.

«Противостояние между молодым и старым волком»

Царукян и Дариуш давно ходят рядом с топом легкого веса и претендуют на бой с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым. Царукян уже дрался с ним, когда заходил в UFC в 2019 году – проиграл единогласным решением судей. Дариуш же мог подраться с более сильной версией Махачева, но в феврале-2022 снялся с боя из-за травмы ноги.

Сейчас Дариуш – четвертый в рейтинге легковесов, Царукян – восьмой. Победа – возможный шанс как минимум на претендентский бой. «Вызову ли Махачева на реванш? Такие шансы есть. Зависит от того, как я проведу этот бой, как выиграю. И какое у меня будет настроение», – говорил Царукян о планах.

При этом летом-2022 и Царукян, и Дариуш прошли через сложные поединки. Царукян, который за семь прошлых боев в UFC проигрывал только Махачеву и Матеушу Гамроту, нокаутировал Хоакима Сильву – тот за пять предыдущих выходов в октагон трижды проиграл, но нанес сопернику много урона и чуть не отправил в нокдаун.

Дариуш двигался к титульнику, разобрался с Гамротом и Тони Фергюсоном, не проигрывал с 2018 года и набил серию из восьми побед. Но в июне-2022 улетел в нокаут от Чарльза Оливейры уже в первом раунде. В мае ему исполнится 35 лет – критический возраст, чтобы зацепиться за пояс.

Противостояние с Дариушем Царукян обозначил как столкновение молодости и опыта: «Я лучший среди перспективных бойцов нашего дивизиона. Бенеил провел больше 20 боев в UFC [выступает в промоушене с 2014 года], у него много опыта. Поэтому наш поединок – это противостояние между молодым волком и старым».

Царукян вырубил Дариуша за минуту. Теперь хочет титульник

С самого начал поединка между соперниками была заметна разница в скорости. Царукян очень хорошо работал на руках, выдавал комбинации из несколько ударов в большом темпе. Дариуш же в присущей ему немного валкой манере бил размашисто, сильно, но не с такой высокой скоростью, поэтому Царукян все видел.

Бой закончился неожиданно быстро – всего за минуту. Царукян нашел дыру в блоке Дариуша, поднял его джебом, после чего обошел длинным правым боковым и попал прямо в ухо. Дариуш пошатнулся и опустил голову вниз – идеальная ситуация, чтобы атаковать коленом из тайского клинча. Это Царукян и сделал, после чего добил поплывшего Дариуша правым боковым. Рефери объявил прямой нокаут – первый в карьере Царукяна в UFC.

Что дальше? Судя по всему, как Царукян и сказал после поединка, в обновленном рейтинге легковесов он займет вторую или третью строчку. В дивизионе все перемешалось еще больше.

Сейчас ситуация такова, что первый и второй номер нынешнего рейтинга ждут титульника и драться не собираются, Дастин Порье (№3) подбирает себе звездных оппонентов, а у Ислама Махачева есть планы подняться в весе. У матчмейкеров UFC определенно будут трудности с планированием боев в легком весе.

Сам Царукян готов подраться с Джастином Гейджи, если не получит реванш против Махачева, которому проигрывал в 2019 году, когда заходил в UFC.

«Я очень благодарен Дариушу, что согласился со мной на бой. Никто в топ-5 не хотел выходить, только один человек – и это он. Благодаря нему я сейчас попаду в топ-5. Может быть, стану вторым или третьим.

Надеюсь, мой следующий бой пройдет за титул. А если нет – плевать, я побью еще кого-нибудь. Я стану чемпионом, ребят, поверьте».

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges