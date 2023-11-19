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«Если вы не обеспечите безопасность, это сделаю я». Конор разнес правительство Ирландии – из-за протестов после нападения на детей

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
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Назвал президента никчемным.

Конор Макгрегор осудил власти Ирландии после недавнего инцидента в Дублине, когда неизвестный с ножом напал на прохожих и ранил пятерых человек, среди которых были дети. После этого в столице начались протесты, приведшие к погромам и массовым задержаниям.

«Экстраординарная вспышка насилия». Протесты после нападения на детей: 34 задержанных, поджоги машин, раненый полицейский

23 ноября в Дублине неизвестный мужчина с ножом напал на группу прохожих возле школы. По данным ирландской полиции, пострадали пять человек, среди которых три ребенка: в тяжелом состоянии находятся 30-летняя работница школы, защищавшая собой детей, и пятилетняя девочка.

Полиция задержала нападавшего – его госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. По распространившимся в соцсетях слухам, нападение совершил иммигрант. При этом полиция не раскрыла его национальность, а в BBC со ссылкой на неназванный источник сообщили, что мужчина – гражданин Ирландии, которой прожил в ней 20 лет.

Спустя несколько часов после инцидента в Дублине начались протесты с антиимигрантскими лозунгами (у некоторых протестующих в руках были металлические прутья). Итог – массовые погромы и мародерство: пострадали 13 магазинов, 11 полицейских машин, три автобуса и трамвай. Один из полицейских получил серьезные ранения.

В пятницу вечером полиция Дублина восстановила контроль и задержала 34 человека, хотя в беспорядках участвовало около 500. Полиция обвинила в случившемся «сумасшедшую, хулиганскую группировку, движимую крайне правой идеологией». «То, что мы видели ночью, – экстраординарная вспышка насилия. Это сцены, которых мы не видели десятилетиями», – заявил комиссар полиции Дрю Харрис.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выступил с эмоциональным заявлением: «Эти преступники сделали то, что сделали, не потому что любят Ирландию, не потому что хотели защитить ирландский народ, не из какого-либо чувства патриотизма, каким бы извращенным оно ни было.

Они сделали это, потому что их переполняет ненависть, они любят насилие, хаос, им нравится причинять боль другим. Те, кто участвовал в беспорядках, опозорили Дублин, Ирландию, свои семьи и самих себя».

По словам Харриса, случившееся – элемент радикализации. К причинам этого он отнес соцсети, в которых распространились слухи, что нападавшим был иммигрант. Корреспондент BBC в Дублине Айофе Мор рассказал:

«После инцидента около школы в приложениях распространились определенные слухи и крайне правые активисты решили, что надо устроить протест на месте преступления.

Но акция протеста переросла в бунт и его участники, в том числе дети и молодежь, вскоре заполонили большую часть центра Дублина. Уже в течение нескольких месяцев были реальные опасения, что может произойти нечто подобное.

Число крайне правых в Ирландской Республике выросло, и они невероятно осмелели – недавно провели акцию протеста возле ирландского парламента. Но масштаб беспорядков в четверг вечером был на уровне, невиданном в Дублине за последние десятилетия, и жители города были в шоке».

По словам премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, страна пережила два нападения – на детей и на общество вместе с верховенством закона. Ирландское правительство заявило, что модернизирует законы против разжигания ненависти в эпоху социальных сетей и по доступу полиции к системам видеонаблюдения.

Конор назвал президента Ирландии «ничтожным и бесхребетным» и разнес правительство за проводимую политику

Нападение с ножом случилось на фоне общей напряженности, касающейся притока иммигрантов в Ирландию. Ранее в Дублине уже проходила демонстрация с плакатами «Ирландия переполнена». По последним официальным данным, с апреля-2022 по апрель-2023 страна приняла больше 140 тысяч иммигрантов – это самый высокий показатель с 2007 года.

За последние 11 лет это привело к росту численности населения на 11,7% и повышению цен на жилье. «Думаю, когда дело доходит до этого вопроса, нельзя упускать из виду общую картину – мы сталкиваемся с серьезным кризисом беженцев не только здесь, в Ирландии, но и по всей Европе», – в мае говорил Варадкар.

Конор Макгрегор активно и резко высказывается по инциденту с нападением и ситуации в стране: «Интересно, что бы об этом сказал Дэниэл О’Коннелл [ирландский политик XIX века]? Что бы сказали другие ирландские лидеры прошлых лет о ситуации, с которой мы столкнулись? Боже, благослови Ирландию».

Конор похвалил приехавшего из Бразилии курьера Кайо Бенисио, который снял шлем и ударил им нападавшего, чем помог задержанию: «Браво нашему бразильскому брату в Ирландии, который много работает, зарабатывает на жизнь и вносит вклад в ирландское общество! Вот так! Мы тебя очень любим, ценим и уважаем! Большое спасибо, Кайо Бенисио! Всегда можешь бесплатно есть у меня в ресторане».

Еще Макгрегор опубликовал кадры с последствиями протестов, охарактеризовав напавшего мужчину как «психически ненормального иностранца». Отдельно он обратился к президенту Ирландии Майклу Хиггинсу, которого назвал «никчемным, ничтожным и бесхребетным», и главным лицам. По его словам, у руководства страны нет плана по решению ключевых проблем, включая вопросы безопасности.

«Отвратительные сцены в центре Дублина. Люди грабили магазины на фоне гнева и ярости, которые Ирландия испытывает из-за многочисленных провалов политики правительства. Была ли у этого режима хоть одна успешная стратегия? Здравоохранение в полном беспорядке. Ужасающий жилищный кризис. Иммиграция нараспашку. Лицемерие в вопросах климата. Опасность на улицах достигла рекордного уровня.

Можем ли мы назвать какие-либо успехи? Можно осуждать мародеров, грабящих и портящих наши улицы – и мы будем это делать. Но когда это пройдет, свет снова прольется на многие (все) провальные направления ирландского правительства. Мы ждем действий. Изменить или уйти».

Позже Конор написал, что сам готов обеспечить безопасность: «Не оправдываю вчерашних беспорядков и нападений на наших служащих, исполнявших долг. Не оправдываю грабежи и мародерство. Случившееся ночью не дало ничего для решения проблем, с которыми мы столкнулись. Но я понимаю разочарование и осознаю необходимость действий для перемен. И быстро!

Я занят организацией. Поверьте, я куда более организован, у меня есть поддержка. Помяните мое слово, Ирландия доживет до перемен, до необходимых перемен. Если в ближайшее время они не примут план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я».

Конор наехал на команду Хабиба за использование допинга. Откуда столько уверенности?

Фото: AFP/PAUL FAITH, PAUL FAITH, PETER MURPHY, PATRICK T. FALLON

73 комментария

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persk
BBC сообщил, что это совершил человек, который прожил 20 лет в Ирландии. Вряд ли этим можно оправдать нынешнюю миграционную политику Европы. Мол, он приехал 20 лет назад, мы не при делах. На мой взгляд это является отягчающим обстоятельством, указывающим на катастрофическую ошибочность политики: ни хрена они не ассимлируются и не становятся частью цивилизованного общества, сколько бы ни прожили. Надеюсь, леваки и дальше будут проигрывать выборы в Европе
+82
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Валера, настало твое время...
Ответ Декларация
И прикиньте в гражданском обществе это можно делать, в смысле критиковать власть))) и не стать ингнентом
Прикинь, здесь, на спортсе матом кроют наших политиков, но что-то никто из матерящихся не пишет с зоны.
+64
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+44
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Декларация
И прикиньте в гражданском обществе это можно делать, в смысле критиковать власть))) и не стать ингнентом
+60
-28
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SadButTrue
Ответ Grateskdurun
прикинь иногент это кто баблишко получает от неизвестных источников или есть подозрение на это, а не тот кто что там имеет против власти.
Позорище какое. Как вам не стыдно? Всё известные писатели, музыканты, журналисты - иноагенты. Ведь бессменную власть можно не любить только за иностранные деньги, да?
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Grateskdurun
Ответ persk
BBC сообщил, что это совершил человек, который прожил 20 лет в Ирландии. Вряд ли этим можно оправдать нынешнюю миграционную политику Европы. Мол, он приехал 20 лет назад, мы не при делах. На мой взгляд это является отягчающим обстоятельством, указывающим на катастрофическую ошибочность политики: ни хрена они не ассимлируются и не становятся частью цивилизованного общества, сколько бы ни прожили. Надеюсь, леваки и дальше будут проигрывать выборы в Европе
вот ток этот чел наверняка шиз. и больной, потому как если бы был нормальным и совершал умышленно то там бы были трупы и все было бы печальней, с другой стороны если из за такого огонька так все всполыхнуло, то значит накипело прилично.
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Александр Иванов
Конору, конечно, удачи в его политической борьбе. Правда, шансов на успех у него ноль. Ирландия - парламентская республика. Эта система его съест и не поперхнётся.
+12
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Madyavchik
Ответ Анатолий Конь
Потому что у них тюрем банально не хватит, никто не будет заниматься мелкой рыбой.С другой стороны вполне себе отслеживается контакт(ВК) и людям прилетают штрафы в 30 к за дискредитацию войск РФ , при этом порой натягиваю эту статью на ровном месте . В любом случае у нас цирк , не знаю уж что там в Ирландии.
Во время военных действий вводят статью за дискредитацию - человек поливает РФ и ее армию - ему прилетает штраф за дискредитацию. Да, такой цирк, ужос просто
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Grateskdurun
Ответ Александр Иванов
Конору, конечно, удачи в его политической борьбе. Правда, шансов на успех у него ноль. Ирландия - парламентская республика. Эта система его съест и не поперхнётся.
даже чел с аула его сьел и не поперхнулся. Конор просто сделал заявление как сын народа. когда один чел базарил - они же молодые, простите что разрушили аэрапорт. а когда люди врывались в поиске расправе сидел осторожно.
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AlonRaven
Ответ Madyavchik
Во время военных действий вводят статью за дискредитацию - человек поливает РФ и ее армию - ему прилетает штраф за дискредитацию. Да, такой цирк, ужос просто
1. Рассказать о людях, которые в госпитале лечатся - это дискредитация? Это не цирк, да?
2. А что на счёт знака цензуры в интернете? Шестиконечная звезда тоже дискредитация армии? Да? Это тоже не цирк, да?
3. Война? Где война? Тебе повезло, что неизвестно твоё имя. Ведь в России запрещёно называть СВО войной. Это уголовное преступление.
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Sivka
Ответ Madyavchik
Во время военных действий вводят статью за дискредитацию - человек поливает РФ и ее армию - ему прилетает штраф за дискредитацию. Да, такой цирк, ужос просто
Был на трёх заседаниях в Ленинском районном суде Краснодара, где людей обвиняли в дискредитации российской армии (20.3.3). Одно из них за лайк в Воцапе сообщения с украинским флагом, два других за публикацию в инстаграме пацифистского сообщения из двух слов, первое из которых «нет», а второе содержит пять букв, первая «в».
Все виновны, всем штраф тридцать тысяч рублей и угроза уголовки.
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Grateskdurun
Ответ Декларация
И прикиньте в гражданском обществе это можно делать, в смысле критиковать власть))) и не стать ингнентом
прикинь иногент это кто баблишко получает от неизвестных источников или есть подозрение на это, а не тот кто что там имеет против власти.
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AlonRaven
Ответ Grateskdurun
прикинь иногент это кто баблишко получает от неизвестных источников или есть подозрение на это, а не тот кто что там имеет против власти.
Чаво? Ты закон про инагентов вообще читал? Инагент это тот, кого инагентом признал суд. Всё. Никаких других критериев нет.
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Бродяга-симпатяга
Власти раскрыли границы нараспашку. Если кто то думает что Ирландия это тишина, покой и сельская идиллия то это уже давно не так особенно в Дублине. В принципе типичная картина для практически любой западноевропейской страны. Ну а премьер министру индийского происхождения желаю дальнейшего успеха в построения инклюзивного общества на острове. Он об этом постоянно говорит и делает
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Sivka
Ответ justburn
Скажите, а теннисист Рублёв получил статус иногента? Он на камере прямо написал no war. Даже от депутатов, ничего про это не было
Вы не путайте иноагентов и штраф за дискредитацию. Первым занимается Минюст, вторым занимаются менты и суд.

К слову, футболист Смолов 24.02.2022 разместил чёрный квадрат и два этих самых пацифистских слова. Нормально продолжает играть в России, пост висит.

А вот футболист Соболев испугался и удалил пост с такими же словами.
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AlonRaven
Ответ Александр Иванов
Под успехом я имел в виду не сам факт избрания в парламент или даже на должность президента, а возможность реализации его популистской программы. В Ирландии очень хитро сконструированная система: президент там пустое место, всё решает парламент, но сам парламент формируется по мудрёной избирательной системе (многомандатный избирательный округ, то есть избиратель голосует не за партию или одного кандидата, а за нескольких кандидатов и нужно цифрами 1, 2, 3 и так далее выстроить кандидатов по степени предпочтительности, в результате в парламенте куча партий и ни у кого нет большинства). В общем, избраться можно, но что-то кардинально изменить - ноль шансов.
То есть стандартная система, разве что более продвинутая, чем в среднем.

Вот только у президента шансы улучшить что-то как раз есть. Я, конечно, не читал их конституции, но стандартно во всех конституционных строях президент, если хочет чего-то изменить, но ему не даёт правительство, то он может обратиться к своему работодателю - народу - и организовать референдум, решение которого будет абсолютным для правительства. В России это тоже было, пока вв не изменил закон о референдумах в свой первый же срок.
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justburn
Ответ Sivka
Для вас нормально 30 тыщ рублей штрафа обычному человеку в российском регионе за пацифистское высказывание в недоступной для большинства россиян соцсети на пятьсот френдов? К слову, один из этих обвиняемых выложил в соцсети фотокарточку своего протокола в своих руках и моментально получил возможность получить уголовку, так как на руке человека была татуировка с пацификом (воробьиная лапка в круге), что тоже является дискредитацией российской армии по мнению судов. Удалось уговорить удалить.
А еще бывают такие же дегенераты с другой стороны. Одна из историй, где человека привлекли за "просто твит". Я негодовал, как же так. А потом, чуть углубившись, нашел тот твит. Где он практически открытым текстом предлагал отлавливать омоновцев и их семьи. Что вообще за гранью. Но Растиртжирлвали это как ещё один случай " закрыли за просто твит"
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AlonRaven
Ответ Валера, настало твое время...
Прикинь, здесь, на спортсе матом кроют наших политиков, но что-то никто из матерящихся не пишет с зоны.
Спортс не крупная соцсеть. И у комментаторов тут нет сотен миллионов просмотров. Так что ты сравниваешь несравнимое.
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Viacheslav Khalzov
Ответ Валера, настало твое время...
Прикинь, здесь, на спортсе матом кроют наших политиков, но что-то никто из матерящихся не пишет с зоны.
Речь о медийных личностях, а не рядовых гражданах.
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Sivka
Ответ Grateskdurun
прикинь иногент это кто баблишко получает от неизвестных источников или есть подозрение на это, а не тот кто что там имеет против власти.
А скажите ваше ФИО и номер карточки, пожалуйста. Вам завтра денежка капнет из Еревана. Пополним список иноагентов.
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Sivka
Ответ AlonRaven
Чаво? Ты закон про инагентов вообще читал? Инагент это тот, кого инагентом признал суд. Всё. Никаких других критериев нет.
Не, иноагентом признает Минюст. На неделе была история, как 19-летний парень сам себя добавил в список иноагентов.
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justburn
Ответ AlonRaven
Почему не отменяет? Если совершают не только мигранты, тогда при чём тут вопрос о том, мигрант он или нет? Ведь коренные жители ничуть не лучше. Так что либо миграция никак не связана с этим, либо преступления такие совершают именно мигранты. Третьего не дано. Более того, откуда берётся уверенность в том, что он мигрант? Написано лишь то, что он живёт в Ирландии 20 лет. Но нигде не указано, что он мигрант.
Дело как раз в том, что количество тяжких преступлений со стороны мигрантов очень велико. Пускай они не лучше местных отморозков, тогда встает простой вопрос - зачем множить их количество? Ведь, будем обьективны, количество специалистов высокого уровня там невысокое, а вот криминальных личностей довольно много.
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Sivka
Ответ justburn
Лучше такого рода глупости оставлять в кругу семьи и. друзей, мое мнение. Ну а если б кто-то действительно вдохновился? Зачем это? Просто призыв к насилию, кому он таким способом помог?
Следующий шаг от «а если б кто-то действительно вдохновился» это советский анекдот про самогонный аппарат: «ну судите тогда и за изнасилование, аппарат-то имеется»
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SEVEN_
В Европу завезли столько этой нечести что её в конце концов не будет, Франция уже арабская страна
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Petr Friendship
Чё у него с лицом че-то я его не узнаю? Залился в межсезонье?
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AlonRaven
Ответ persk
BBC сообщил, что это совершил человек, который прожил 20 лет в Ирландии. Вряд ли этим можно оправдать нынешнюю миграционную политику Европы. Мол, он приехал 20 лет назад, мы не при делах. На мой взгляд это является отягчающим обстоятельством, указывающим на катастрофическую ошибочность политики: ни хрена они не ассимлируются и не становятся частью цивилизованного общества, сколько бы ни прожили. Надеюсь, леваки и дальше будут проигрывать выборы в Европе
Про того, кто в школе детей расстрелял в 21 году, тоже самое расскажешь? Он тоже из-за ошибочной политики по ассимиляции это сделал? Он ведь тоже больше 20 лет в России жил! Тоже ассимиляция провалилась?
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Arty Novikoff
Вся эта ситуация была понятна уже 10 лет назад.

Но абсолютно невменяемые и поехавшие кукухой европейские леваки, борющиеся с русскими и привечающие исламские орды в Европу, не понимают, что будет в Европе через 20-30 лет.

Уже некоторые высшие должности в Европе занимают не белые/не христиане.

А когда подрастут многочисленные дети этих миллионов приехавших, власть в некоторых европейских странах будут выбирать уже они.

Дошло уже и до блаженных европейских обывателей, не зря выборы в Европе начали выигрывать правые.

Но тенденция очень и очень опасная.

Приезжие НЕ СТАНУТ европейцами.

Они устроят Африку и Азию в самой Европе.
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Санитар-волк
Замечательная черта погромов, выдаваемых за "протесты"- вреда от них больше, чем от формальной их причины. Вообще, давно пора провести границу между протестом и погромом.
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Александр Иванов
Ответ AlonRaven
Как показал Шварц - шансы на успех весьма не плохие. Его до сих пор желают в президентах половина США видеть. Но конституция не позволяет..
Под успехом я имел в виду не сам факт избрания в парламент или даже на должность президента, а возможность реализации его популистской программы. В Ирландии очень хитро сконструированная система: президент там пустое место, всё решает парламент, но сам парламент формируется по мудрёной избирательной системе (многомандатный избирательный округ, то есть избиратель голосует не за партию или одного кандидата, а за нескольких кандидатов и нужно цифрами 1, 2, 3 и так далее выстроить кандидатов по степени предпочтительности, в результате в парламенте куча партий и ни у кого нет большинства). В общем, избраться можно, но что-то кардинально изменить - ноль шансов.
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AlonRaven
Ответ Александр Иванов
Конору, конечно, удачи в его политической борьбе. Правда, шансов на успех у него ноль. Ирландия - парламентская республика. Эта система его съест и не поперхнётся.
Как показал Шварц - шансы на успех весьма не плохие. Его до сих пор желают в президентах половина США видеть. Но конституция не позволяет..
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Sivka
Ответ justburn
А еще бывают такие же дегенераты с другой стороны. Одна из историй, где человека привлекли за "просто твит". Я негодовал, как же так. А потом, чуть углубившись, нашел тот твит. Где он практически открытым текстом предлагал отлавливать омоновцев и их семьи. Что вообще за гранью. Но Растиртжирлвали это как ещё один случай " закрыли за просто твит"
Вероятно, вы про дело Владислава Синицы. А начали отлавливать? Или это был его пук в интернет с целью выплеснуть негодование? Если закрыть чайник, то он взорвётся. Интернет это сейчас место для спуска пара. Лучше писать глупости в интернетах, чем скандировать их в составе группы лиц по предварительному сговору перед квартирой конкретного человека.
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justburn
Ответ Sivka
Вы не путайте иноагентов и штраф за дискредитацию. Первым занимается Минюст, вторым занимаются менты и суд. К слову, футболист Смолов 24.02.2022 разместил чёрный квадрат и два этих самых пацифистских слова. Нормально продолжает играть в России, пост висит. А вот футболист Соболев испугался и удалил пост с такими же словами.
Мой посыл был в том, что нет "кровавой гэбни", про которую любят говорить. Медийный человек может высказать критичное мнение ничего ему не будет, просто кто-то берёт ситуации как с Савиным и проецирует их на все общество
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Sivka
Ответ justburn
Мой посыл был в том, что нет "кровавой гэбни", про которую любят говорить. Медийный человек может высказать критичное мнение ничего ему не будет, просто кто-то берёт ситуации как с Савиным и проецирует их на все общество
Для вас нормально 30 тыщ рублей штрафа обычному человеку в российском регионе за пацифистское высказывание в недоступной для большинства россиян соцсети на пятьсот френдов?

К слову, один из этих обвиняемых выложил в соцсети фотокарточку своего протокола в своих руках и моментально получил возможность получить уголовку, так как на руке человека была татуировка с пацификом (воробьиная лапка в круге), что тоже является дискредитацией российской армии по мнению судов. Удалось уговорить удалить.
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o.marat@hotmail.com
Ответ Grateskdurun
даже чел с аула его сьел и не поперхнулся. Конор просто сделал заявление как сын народа. когда один чел базарил - они же молодые, простите что разрушили аэрапорт. а когда люди врывались в поиске расправе сидел осторожно.
Точняк!
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Гриззли
Ответ AlonRaven
Ты бы перед тем, как такое говорить, сначала бы узнал, чем он занимался.. Таких называют, обычно, чиновники, а не политики. Он был просто нанятым специалистом как спортсмен. Его обязанности, условно, были на уровне контроля количества бассейнов и проверка качества оснащения. Но это всё таки хоть и политика, но отнюдь не та, которую видно и за которую запомнят.
Это все понятно. Я про то, что он вращался в этих кругах, состоял в партии, был на связи с президентом и т.д. Была какая-то база, связи. О губернаторстве он заявлял еще в самом начале девяностых. Т.е., это все было не на пустом месте. Конор же пока далек от этого.
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Мухамед Али
Ответ Декларация
И прикиньте в гражданском обществе это можно делать, в смысле критиковать власть))) и не стать ингнентом
Помощник комиссара полиции Ирландии проверит Конора МакГрегора на «хейтспич» — сообщает The Times.
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justburn
Ответ Sivka
Следующий шаг от «а если б кто-то действительно вдохновился» это советский анекдот про самогонный аппарат: «ну судите тогда и за изнасилование, аппарат-то имеется»
Видимо, у нас разные на это взгляды. Я считаю, что призывать к насилию публично неправильно, сажать за это не стоит конечно, но любые формы провокаций мне не нравятся. Пускай для вас это выпустил пар в интернете, но это не чат в доте или телеграмме, тогда уже активно твиттер использовали политики для своих агитаций,поэтому и внимание ему уделялось другое. Лично я в это токсичное место заходил. крайне редко.
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AlonRaven
Ответ Sivka
Не, иноагентом признает Минюст. На неделе была история, как 19-летний парень сам себя добавил в список иноагентов.
Эм.. Да? Это ж вообще зашквар.. Раньше хоть решение суда требовалось.. Чекнул закон - и правда уже даже решение суда не требуется...
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justburn
Ответ Sivka
Вероятно, вы про дело Владислава Синицы. А начали отлавливать? Или это был его пук в интернет с целью выплеснуть негодование? Если закрыть чайник, то он взорвётся. Интернет это сейчас место для спуска пара. Лучше писать глупости в интернетах, чем скандировать их в составе группы лиц по предварительному сговору перед квартирой конкретного человека.
Лучше такого рода глупости оставлять в кругу семьи и. друзей, мое мнение.
Ну а если б кто-то действительно вдохновился? Зачем это? Просто призыв к насилию, кому он таким способом помог?
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justburn
Ответ Sivka
Был на трёх заседаниях в Ленинском районном суде Краснодара, где людей обвиняли в дискредитации российской армии (20.3.3). Одно из них за лайк в Воцапе сообщения с украинским флагом, два других за публикацию в инстаграме пацифистского сообщения из двух слов, первое из которых «нет», а второе содержит пять букв, первая «в». Все виновны, всем штраф тридцать тысяч рублей и угроза уголовки.
Скажите, а теннисист Рублёв получил статус иногента? Он на камере прямо написал no war. Даже от депутатов, ничего про это не было
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justburn
Ответ Валера, настало твое время...
Прикинь, здесь, на спортсе матом кроют наших политиков, но что-то никто из матерящихся не пишет с зоны.
Да и есть блогеры, не уехавшие, которые поднимают неудобные темы и иронизируют над странными решениями власти. Просто кто-то жжёт мосты, кто-то перед отъездом так завоёвывает баллы, а кто-то просто тупой идиот. За простую критику власти никто не кидает тебя на зону (бывают все же исключения), но когда ты играешь с огнём и преступаешь черту, тут уже привлекается внимание. Да, и по сути, статус иногента не хоронит твою карьеру, для многих оппозиционеров это даже как знак за заслуги..
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Sivka
Ответ Валера, настало твое время...
Прикинь, здесь, на спортсе матом кроют наших политиков, но что-то никто из матерящихся не пишет с зоны.
Не во всех зонах есть свободный доступ в интернет. В одних часто шмонают и изымают трубки, в других вообще глушилки стоят.
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Михаил Лихачёв
Ответ Декларация
И прикиньте в гражданском обществе это можно делать, в смысле критиковать власть))) и не стать ингнентом
Ты такой бред конечно на писал
+4
-4
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Серый
Ответ Madyavchik
Во время военных действий вводят статью за дискредитацию - человек поливает РФ и ее армию - ему прилетает штраф за дискредитацию. Да, такой цирк, ужос просто
эта армия сама себя неплохо дискредитирует
+10
-10
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justburn
Ответ Arty Novikoff
Вся эта ситуация была понятна уже 10 лет назад. Но абсолютно невменяемые и поехавшие кукухой европейские леваки, борющиеся с русскими и привечающие исламские орды в Европу, не понимают, что будет в Европе через 20-30 лет. Уже некоторые высшие должности в Европе занимают не белые/не христиане. А когда подрастут многочисленные дети этих миллионов приехавших, власть в некоторых европейских странах будут выбирать уже они. Дошло уже и до блаженных европейских обывателей, не зря выборы в Европе начали выигрывать правые. Но тенденция очень и очень опасная. Приезжие НЕ СТАНУТ европейцами. Они устроят Африку и Азию в самой Европе.
Глянь, кто сейчас премьер Великобритании, ну и мэра Лондона заодно.
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persk
Ответ AlonRaven
1. Есть сведения.. Вот только 20 лет назад из Алжира не было беженцев. Так что это ну очень очевидный высер. Потому можно смело в помойку кидать. И да, если ты не заметил, каждого второго связывают с Алжиром. Потому что никто даже не знает где он. 2. Отлично! Но при чём тут терроризм и больной на голову? В данном случае это точно не терроризм, иначе бы какая-то группировка уже взяла бы на себя ответственность. 3. А я могу привести с десяток случаев, когда такое совершали местные. Например, как толпа обезьян разгромили аэропорт. И они все жили на той территории около 20 лет. И они не мигранты. 4. И да. Допустим, он действительно родился в Алжире. А его родители? Почему сразу переезд = беженец (а те, кто пишут, что он из Алжира, пишут так же, что он беженец) и мигрант? Может он вернулся на родину родителей? Таких случаев, особенно с ирландцами, просто невероятно много. До безумия много. Каждый день кто-то возвращается "на историческую родину".
Кое что общее между обезьянами, громившими аэропорт, и мигрантами (заметьте, я ни разу не употреблял слово "беженец", это вы опять тёплое и мягкое попутали. Поэтому, пункт 1 совсем мимо) , конечно, имеется. И именно это кое что и мешает им ассимилироваться. Именно с помощью этого кое чего им и вбивают в их пустые головы мысли о терроризме:)
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AlonRaven
Ответ justburn
Дело как раз в том, что количество тяжких преступлений со стороны мигрантов очень велико. Пускай они не лучше местных отморозков, тогда встает простой вопрос - зачем множить их количество? Ведь, будем обьективны, количество специалистов высокого уровня там невысокое, а вот криминальных личностей довольно много.
Их там явно меньше, чем среди ирландцев или дагестанцев, как показала практика.
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AlonRaven
Ответ Гриззли
Шварценеггер в политике с середины восьмидесятых ...
Ты бы перед тем, как такое говорить, сначала бы узнал, чем он занимался.. Таких называют, обычно, чиновники, а не политики. Он был просто нанятым специалистом как спортсмен. Его обязанности, условно, были на уровне контроля количества бассейнов и проверка качества оснащения. Но это всё таки хоть и политика, но отнюдь не та, которую видно и за которую запомнят.
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AlonRaven
Ответ persk
Не надо путать теплое с мягким. Я не говорил, что такие преступления совершают только мигранты. Но это не отменяет того, о чем я написал ранее
Почему не отменяет? Если совершают не только мигранты, тогда при чём тут вопрос о том, мигрант он или нет? Ведь коренные жители ничуть не лучше. Так что либо миграция никак не связана с этим, либо преступления такие совершают именно мигранты. Третьего не дано.
Более того, откуда берётся уверенность в том, что он мигрант? Написано лишь то, что он живёт в Ирландии 20 лет. Но нигде не указано, что он мигрант.
+3
-3
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Гриззли
Ответ AlonRaven
Вообще-то довольно внезапно. Как и Конор просто взял и стал в один момент. А до этого, как и у Конора, только слова были в новостях о политике.
Шварценеггер в политике с середины восьмидесятых ...
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mootoo
Оказывается есть порно актёр Коннор Хабиб
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