«Если вы не обеспечите безопасность, это сделаю я». Конор разнес правительство Ирландии – из-за протестов после нападения на детей

Назвал президента никчемным.

Конор Макгрегор осудил власти Ирландии после недавнего инцидента в Дублине, когда неизвестный с ножом напал на прохожих и ранил пятерых человек, среди которых были дети. После этого в столице начались протесты, приведшие к погромам и массовым задержаниям.

«Экстраординарная вспышка насилия». Протесты после нападения на детей: 34 задержанных, поджоги машин, раненый полицейский

23 ноября в Дублине неизвестный мужчина с ножом напал на группу прохожих возле школы. По данным ирландской полиции, пострадали пять человек, среди которых три ребенка: в тяжелом состоянии находятся 30-летняя работница школы, защищавшая собой детей, и пятилетняя девочка.

Полиция задержала нападавшего – его госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. По распространившимся в соцсетях слухам, нападение совершил иммигрант. При этом полиция не раскрыла его национальность, а в BBC со ссылкой на неназванный источник сообщили, что мужчина – гражданин Ирландии, которой прожил в ней 20 лет.

Спустя несколько часов после инцидента в Дублине начались протесты с антиимигрантскими лозунгами (у некоторых протестующих в руках были металлические прутья). Итог – массовые погромы и мародерство: пострадали 13 магазинов, 11 полицейских машин, три автобуса и трамвай. Один из полицейских получил серьезные ранения.

В пятницу вечером полиция Дублина восстановила контроль и задержала 34 человека, хотя в беспорядках участвовало около 500. Полиция обвинила в случившемся «сумасшедшую, хулиганскую группировку, движимую крайне правой идеологией». «То, что мы видели ночью, – экстраординарная вспышка насилия. Это сцены, которых мы не видели десятилетиями», – заявил комиссар полиции Дрю Харрис.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выступил с эмоциональным заявлением: «Эти преступники сделали то, что сделали, не потому что любят Ирландию, не потому что хотели защитить ирландский народ, не из какого-либо чувства патриотизма, каким бы извращенным оно ни было.

Они сделали это, потому что их переполняет ненависть, они любят насилие, хаос, им нравится причинять боль другим. Те, кто участвовал в беспорядках, опозорили Дублин, Ирландию, свои семьи и самих себя».

По словам Харриса, случившееся – элемент радикализации. К причинам этого он отнес соцсети, в которых распространились слухи, что нападавшим был иммигрант. Корреспондент BBC в Дублине Айофе Мор рассказал:

«После инцидента около школы в приложениях распространились определенные слухи и крайне правые активисты решили, что надо устроить протест на месте преступления.

Но акция протеста переросла в бунт и его участники, в том числе дети и молодежь, вскоре заполонили большую часть центра Дублина. Уже в течение нескольких месяцев были реальные опасения, что может произойти нечто подобное.

Число крайне правых в Ирландской Республике выросло, и они невероятно осмелели – недавно провели акцию протеста возле ирландского парламента. Но масштаб беспорядков в четверг вечером был на уровне, невиданном в Дублине за последние десятилетия, и жители города были в шоке».

По словам премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, страна пережила два нападения – на детей и на общество вместе с верховенством закона. Ирландское правительство заявило, что модернизирует законы против разжигания ненависти в эпоху социальных сетей и по доступу полиции к системам видеонаблюдения.

Конор назвал президента Ирландии «ничтожным и бесхребетным» и разнес правительство за проводимую политику

Нападение с ножом случилось на фоне общей напряженности, касающейся притока иммигрантов в Ирландию. Ранее в Дублине уже проходила демонстрация с плакатами «Ирландия переполнена». По последним официальным данным, с апреля-2022 по апрель-2023 страна приняла больше 140 тысяч иммигрантов – это самый высокий показатель с 2007 года.

За последние 11 лет это привело к росту численности населения на 11,7% и повышению цен на жилье. «Думаю, когда дело доходит до этого вопроса, нельзя упускать из виду общую картину – мы сталкиваемся с серьезным кризисом беженцев не только здесь, в Ирландии, но и по всей Европе», – в мае говорил Варадкар.

Конор Макгрегор активно и резко высказывается по инциденту с нападением и ситуации в стране: «Интересно, что бы об этом сказал Дэниэл О’Коннелл [ирландский политик XIX века]? Что бы сказали другие ирландские лидеры прошлых лет о ситуации, с которой мы столкнулись? Боже, благослови Ирландию».

Конор похвалил приехавшего из Бразилии курьера Кайо Бенисио, который снял шлем и ударил им нападавшего, чем помог задержанию: «Браво нашему бразильскому брату в Ирландии, который много работает, зарабатывает на жизнь и вносит вклад в ирландское общество! Вот так! Мы тебя очень любим, ценим и уважаем! Большое спасибо, Кайо Бенисио! Всегда можешь бесплатно есть у меня в ресторане».

Еще Макгрегор опубликовал кадры с последствиями протестов, охарактеризовав напавшего мужчину как «психически ненормального иностранца». Отдельно он обратился к президенту Ирландии Майклу Хиггинсу, которого назвал «никчемным, ничтожным и бесхребетным», и главным лицам. По его словам, у руководства страны нет плана по решению ключевых проблем, включая вопросы безопасности.

«Отвратительные сцены в центре Дублина. Люди грабили магазины на фоне гнева и ярости, которые Ирландия испытывает из-за многочисленных провалов политики правительства. Была ли у этого режима хоть одна успешная стратегия? Здравоохранение в полном беспорядке. Ужасающий жилищный кризис. Иммиграция нараспашку. Лицемерие в вопросах климата. Опасность на улицах достигла рекордного уровня.

Можем ли мы назвать какие-либо успехи? Можно осуждать мародеров, грабящих и портящих наши улицы – и мы будем это делать. Но когда это пройдет, свет снова прольется на многие (все) провальные направления ирландского правительства. Мы ждем действий. Изменить или уйти».

Позже Конор написал, что сам готов обеспечить безопасность: «Не оправдываю вчерашних беспорядков и нападений на наших служащих, исполнявших долг. Не оправдываю грабежи и мародерство. Случившееся ночью не дало ничего для решения проблем, с которыми мы столкнулись. Но я понимаю разочарование и осознаю необходимость действий для перемен. И быстро!

Я занят организацией. Поверьте, я куда более организован, у меня есть поддержка. Помяните мое слово, Ирландия доживет до перемен, до необходимых перемен. Если в ближайшее время они не примут план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я».

Фото: AFP/PAUL FAITH, PAUL FAITH, PETER MURPHY, PATRICK T. FALLON