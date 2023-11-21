У UFC новый конкурент – его спонсируют арабы. На их деньги купили вторую лигу мира, где дрался Федор

Что это значит для мира MMA?

В ММА состоялась крупная сделка: промоушен PFL приобрел Bellator, в котором дрался Федор Емельяненко, а сейчас выступают его ученики и брат Хабиба Нурмагомедова. Это большое событие для индустрии, потому что у UFC появился большой конкурент, которого поддерживают в Саудовской Аравии.

PFL купил Bellator и обещает чемпионские бои в 2024-м. Считают, что их ростер не хуже, чем в UFC

Покупка обсуждалась давно, но теперь все официально: Bellator продан. Условия сделки не разглашаются, но Paramount, бывшая материнская компания Bellator, останется ее миноритарным владельцем. Бренд Bellator станет «переосмысленным» продуктом и продолжит работу в 2024-м.

Но все бойцы Bellator смогут выступать PFL (в том числе россияне Вадим Немков и Усман Нурмагомедов). Уже в следующем году планируется «мегатурнир» – с боями чемпионов двух организаций.

«Основа всех видов спорта – качество участников, – считает глава PFL Дон Дэвис. – После приобретения Bellator наш объединенный ростер равен UFC с точки зрения талантов из топ-25. Качество продукта, глубина – все это в одночасье делает PFL глобальным локомотивом. Такая возможность выпадает раз в жизни».

Президент Bellator Скотт Кокер, присоединившийся к компании в 2014-м, не прокомментировал приобретение. Дэвис отметил, что PFL предложила Кокеру и его команде остаться в Bellator.

Президент Bellator Скотт Кокер

Bellator появился в 2008-м и транслировался на Showtime Sports. Но Paramount отказалась от бокса и ММА в конце 2023-го. Финальный турнир Bellator состоялся в минувшие выходные – больше Bellator в привычном формате мы не увидим.

В 2024-м PFL запустит новый продукт – «Bellator International Champions Series». Это восемь бойцовских турниров, которые проводятся каждый год в крупных городах по всему миру. Ожидается, что на каждом пройдет по два титульных поединка.

Что покупка Bellator означает для мира ММА? PFL может стать топовой организацией, если этого захотят в Саудовской Аравии

PFL в последний год активизировался и не жалеет денег. В январе объявили о партнерстве с блогером Джейком Полом, который готов выступить в ММА, и подписали контракт с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Его дебют ожидается в 2024-м, но откладывается из-за загруженности в боксе.

Теперь PFL состоит из пяти бойцовских франшиз, включая основной сезон PFL League, платную Super Fight League PFL, PFL Challenger Series, PFL International Leagues и Bellator. Согласно пресс-релизу, компания планирует проводить 30 турниров в год (у UFC – больше 40). Серия Challenger фокусируется на перспективных талантах, а International Leagues ищет их в Европе, Африке и Австралии.

Самым ожидаемым событием станут бои чемпионов Bellator и PFL. Вероятно, после этого они вольются в общий ростер и добавятся в рейтинг. Тогда PFL получит новых топов: Усмана Нурмагомедова, Патрисио Фрейре, Вадима Немкова, Крис Сайборг. При этом возможен вариант, что PFL искусственно продлевает жизнь Bellator, чтобы доработать контракты бойцов и не платить неустойки.

PFL пытался заманить Сайборг в 2023-м, чтобы организовать бой против Кайлы Харрисон. Теперь, когда они обе в промоушене, Дэвис подтвердил, что поединок состоится на 100%.

«Объединенные составы бойцов PFL и Bellator не имеют себе равных в ММА, – считает генеральный директор PFL Питер Мюррей. – Мы не можем дождаться, чтобы предложить поклонникам ММА то, о чем они просили – лучший против лучшего в мегасобытии PFL Champions vs. Bellator Champions».

Дополнительная информация о турнирах и их датах ожидается в ближайшие месяцы. Объявление о приобретении Bellator было сделано за несколько дней до запланированного финала чемпионата PFL 2023 года, который состоится в пятницу в Вашингтоне. Там за приз в миллион долларов подерутся сразу три россиянина: Магомедкеримов, Гольцов и Мохнаткина.

Откуда у PFL деньги на приобретение Bellator? В августе выяснилось, что Саудовская Аравия инвестировала $100 млн в PFL. Миноритарную долю в PFL приобрел фонд SRJ Investments – он создан Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) специально для инвестиций в спортивные проекты.

Средства, направленные в PFL, пойдут на три цели. Первая – запуск лиги PFL для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Вторая – создание подразделения PFL, которое займется продажей трансляций. Третья – приобретение звезд в UFC.

Саудовская Аравия в ближайшие годы планирует принять несколько больших турниров PFL. Ожидалось, что Нганну дебютирует в лиге весной, а Пол – осенью 2024-го. Подраться с Нганну уже хочет Вадим Немков, который нацелен на тяжелый вес:

«Мне было бы интересно подраться с Фрэнсисом Нганну и проверить себя с таким сильным соперником. Выступать я планирую в тяжелом весе, поэтому точно не подерусь в поединке чемпионов Bellator и PFL в полутяжелом весе. Врачи запретили мне туда спускаться и гонять по 20 кг».

PFL станет конкурентом UFC? Прямо сейчас – нет, но арабские деньги способны все изменить

В нынешнем состоянии PFL не может конкурировать с UFC. Но для ММА произошло важное событие – второй и третий промоушены мира объединились, чтобы бросить вызов UFC. И сделали это при помощи арабских денег – важным фактором в современном спорте.

Перспективы PFL зависят от того, насколько Саудовская Аравия заинтересована в ММА. Футбольный опыт показывает, что при желании они могут переманить топовых звезд. Но сделать с нуля конкурентный чемпионат в футболе в долгосрочной перспективе – почти невозможно. В ММА все проще: развить PFL и переманить деньгами звезд UFC – реальная задача.

Да, руководство PFL заявляет, что теперь их ростер чуть ли не равен UFC. Но это не так: ни у Bellator, ни у PFL почти нет звезд, которые дают PPV. Не зря самым ожидаемым боем называется Харрисон – Сайборг, так как среди мужчин звезд такого уровня нет.

Многие топы PFL – маловостребованные бойцы из UFC, которых выгнали после 2-3 поражений подряд (Роб Уилкинсон, Оливье Обин-Мерсье, Клэй Коллард). Bellator последние годы подбирал хотя бы ветеранов с именем: Федор Емельяненко, Лиото Мачида, Йоэль Ромеро, Энтони Джонсон.

На PFL оставались списанные середняки. Из более-менее громких имен вспоминаются Марлон Мораес, Шейн Бургос, Энтони Петтис. Все подписания оказались неудачными – в PFL они проигрывают.

Объединение промоушенов не создаст конкурента UFC. Но это платформа, на которой может вырасти нечто большее – благодаря арабским деньгам. PFL заметно вырос медийно, переманив к себе Нганну и Джейка Пола. Оба – идеологические враги UFC, которые считают Уайта жадным кукловодом, а бойцов – бесправными. Они высказываются за профсоюзы и достойную оплату, а PFL не исключает их участие не только в боях, но и в руководстве компанией.

Цель PFL в ближайшее время – переманить звезд UFC и стать лагерем, который оппонирует Дане Уайту и его методам. Bellator с этой задачей не справился: Скотт Кокер в 2011-м продал Strikeforce, сейчас – Bellator. Он создает организации, которые превращаются в актив для продажи, а не стабильного и крупного игрока. Последние годы PFL негласно считались второй организацией мира – благодаря необычной системе соревнований и интересным Гран-при.

Будущий статус Bellator не очень понятен – возможно, это будет организация, которая соберет бойцов из разных частей света, чтобы поставлять лучших для PFL. Хотя интереснее был бы формат One FC – с другими дисциплинами: кикбоксингом, возможно, боксом, боями на голых кулаках или грэпплингом.

В России ММА-промоушены достаточно успешно миксуют разные дисциплины. Не исключено, что условные Мораес или Петтис могли бы давать просмотры в боксе, а Йорген де Кастро – на голых кулаках. Но такой формат непривычен для США, хотя опыт One FC, когда Деметриус Джонсон дрался по смешанным правилам с тайским боксером Родтангом Джитмуангноном, – привлекает зрителя.

Фото: Gettyimages.ru/Sam Hodde, Dave Kotinsky; Matt Davies, Jose Prestes/Global Look Press