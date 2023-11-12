Уайт провел 86 часов на воде. Уверен, что это спасает от рака – но это неправда
Проверили.
Президент UFC Дана Уайт продолжает эксперименты с телом, чтобы в 54 года выглядеть как атлет, хотя раньше страдал от ожирения. Мы уже рассказывали, как он испугался, что умрет через 10 лет – поэтому занялся масштабной трансформацией и пошел к биохакерам: работает с маленькими весами, нормализовал сон и даже сидел на кето-диете. Итог – рельефное здоровое тело.
Новый эксперимент от Уайта – водная диета: «Я провел 86 часов на одной воде, чувствую себя абсолютно потрясающе. Я не врач, но эксперты говорят, что это снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера и многих других проблем».
Теперь Уайт называет себя супергероем, а саму диету начал после турнира UFC 295 в Нью-Йорке, который прошел в ночь на 12 ноября. Уайт поделился деталями:
«Первые 24 часа вы пьете воду и можете использовать электролиты, содержащиеся в воде. На следующий день – самый чистый бульон, который только можно купить. В нем всего 45 калорий, меньше одного грамма углеводов и около 13 – белка. Он одобрен Гэри Бреком [биохакер, из-за которого Уайт устроил глобальную трансформацию тела]. Его можно купить где угодно.
Так делаете дважды в течение двух следующих дней. Вы пьете воду с электролитами, но можете и костный бульон. После этого почувствуете себя прекрасно. Очевидно, что внутреннее и внешнее воздействие на организм из-за этого будет просто потрясающим».
Такая диета правда защищает от серьезных заболеваний? Мы спросили у медицинского редактора раздела «Здоровье» на Sports.ru Ольги Бадриной
«Водная диета» – разновидность интервального голодания, при котором человек регулярно отказывается от еды на определенные промежутки времени (обычно на 16 часов, день или два).
История с практически четырехдневным отказом от пищи – достаточно экстремальный вариант интервального голодания, но именно он очень распространен у биохакеров, которые считают, что после 24 часов голодовки включается процесс аутофагии – «самопереваривания клеток» и их очистки от клеточного мусора, который приводит к большинству возрастных болезней.
Так, с нарушениями аутофагии связывают развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, аутоиммунных и онкологических заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и многих других болезней.
Особенно популярной теория аутофагии стала после 2016 года, когда японский ученый Есинори Осуми получил Нобелевскую премию за изучение аутофагии. В ходе исследований он изучал клетки дрожжей и их «поведение» в различных ситуациях – например, при дефиците или полном отсутствии питательных веществ.
Его исследования показали: если аутофагия проходит эффективно, организм стареет медленнее, а вот если происходят сбои, то клетки обновляются хуже. Оказалось, что без питания клетки быстрее приступали к аутофагии и самостоятельно «оздоравливались».
Но для людей открытие аутофагии практической пользы не несет, потому что многочисленные исследования не подтвердили ценность голодания для здоровья. Сам же Осуми заявил: «Я никогда не утверждал, что голодание – в смысле диета – способствует процессу аутофагии. Видимо, что-то пошло не так».
При этом он изучал аутофагию не на людях, а на клетках дрожжей. Открытие Осуми важно для ученых, которые разрабатывают лекарства и новые методы лечения, но никак не для простых людей.
Подобные практики вообще могут быть опасны для здоровья. Так, у некоторых людей из-за больших промежутков между приемами пищи только увеличивается склонность к ожирению и сахарному диабету, организм испытывает стресс, не получая достаточно питательных веществ, может сформироваться дефицит витаминов, минералов и других нутриентов.
Пока ничего эффективнее сбалансированного и разнообразного питания вместе с регулярной физической активностью ученые не придумали, но для многих это не так интересно, как голодание, прием всевозможных БАДов или другие экзотические «оздоравливающие» методики.
Босс UFC испугался, что умрет через 10 лет: пошел к биохакерам – и преобразился. Теперь его обвиняют в рекламе инфоцыган
Фото: unsplash.com/engin akyurt; Twitter/danawhite
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