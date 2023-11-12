Уайт провел 86 часов на воде. Уверен, что это спасает от рака – но это неправда

Проверили.

Президент UFC Дана Уайт продолжает эксперименты с телом, чтобы в 54 года выглядеть как атлет, хотя раньше страдал от ожирения. Мы уже рассказывали, как он испугался, что умрет через 10 лет – поэтому занялся масштабной трансформацией и пошел к биохакерам: работает с маленькими весами, нормализовал сон и даже сидел на кето-диете. Итог – рельефное здоровое тело.

Новый эксперимент от Уайта – водная диета: «Я провел 86 часов на одной воде, чувствую себя абсолютно потрясающе. Я не врач, но эксперты говорят, что это снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера и многих других проблем».

Теперь Уайт называет себя супергероем, а саму диету начал после турнира UFC 295 в Нью-Йорке, который прошел в ночь на 12 ноября. Уайт поделился деталями:

«Первые 24 часа вы пьете воду и можете использовать электролиты, содержащиеся в воде. На следующий день – самый чистый бульон, который только можно купить. В нем всего 45 калорий, меньше одного грамма углеводов и около 13 – белка. Он одобрен Гэри Бреком [биохакер, из-за которого Уайт устроил глобальную трансформацию тела]. Его можно купить где угодно.

Так делаете дважды в течение двух следующих дней. Вы пьете воду с электролитами, но можете и костный бульон. После этого почувствуете себя прекрасно. Очевидно, что внутреннее и внешнее воздействие на организм из-за этого будет просто потрясающим».

Такая диета правда защищает от серьезных заболеваний? Мы спросили у медицинского редактора раздела «Здоровье» на Sports.ru Ольги Бадриной

«Водная диета» – разновидность интервального голодания, при котором человек регулярно отказывается от еды на определенные промежутки времени (обычно на 16 часов, день или два).

История с практически четырехдневным отказом от пищи – достаточно экстремальный вариант интервального голодания, но именно он очень распространен у биохакеров, которые считают, что после 24 часов голодовки включается процесс аутофагии – «самопереваривания клеток» и их очистки от клеточного мусора, который приводит к большинству возрастных болезней.

Так, с нарушениями аутофагии связывают развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, аутоиммунных и онкологических заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и многих других болезней.

Особенно популярной теория аутофагии стала после 2016 года, когда японский ученый Есинори Осуми получил Нобелевскую премию за изучение аутофагии. В ходе исследований он изучал клетки дрожжей и их «поведение» в различных ситуациях – например, при дефиците или полном отсутствии питательных веществ.

Его исследования показали: если аутофагия проходит эффективно, организм стареет медленнее, а вот если происходят сбои, то клетки обновляются хуже. Оказалось, что без питания клетки быстрее приступали к аутофагии и самостоятельно «оздоравливались».

Но для людей открытие аутофагии практической пользы не несет, потому что многочисленные исследования не подтвердили ценность голодания для здоровья. Сам же Осуми заявил: «Я никогда не утверждал, что голодание – в смысле диета – способствует процессу аутофагии. Видимо, что-то пошло не так».

При этом он изучал аутофагию не на людях, а на клетках дрожжей. Открытие Осуми важно для ученых, которые разрабатывают лекарства и новые методы лечения, но никак не для простых людей.

Подобные практики вообще могут быть опасны для здоровья. Так, у некоторых людей из-за больших промежутков между приемами пищи только увеличивается склонность к ожирению и сахарному диабету, организм испытывает стресс, не получая достаточно питательных веществ, может сформироваться дефицит витаминов, минералов и других нутриентов.

Пока ничего эффективнее сбалансированного и разнообразного питания вместе с регулярной физической активностью ученые не придумали, но для многих это не так интересно, как голодание, прием всевозможных БАДов или другие экзотические «оздоравливающие» методики.

Фото: unsplash.com/engin akyurt; Twitter/danawhite