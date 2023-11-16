UFC проведет турнир на самом необычном стадионе мира – «Сфере». Как он устроен?

Стоит больше $2 млрд.

Президент UFC Дана Уайт анонсировал турнир, который пройдет в День независимости Мексики – 16 сентября 2024 года. Это удивило: промоушен нечасто раскрывает такие дальние планы.

Но объяснимо: сентябрьский турнир UFC пройдет на стадионе «Сфера» в Лас-Вегасе, который называют одним из самых технологически продвинутых строений в истории.

Почему эта арена считается уникальной?

Стадион в Лас-Вегасе – самое большое сферическое здание в мире. Строительство заняло пять лет и обошлось в $2,3 млрд

Работа над строительством «Сферы» началась в феврале-2018 – планировалось, что площадка запустится уже в 2020-м, но церемония открытия состоялась только в сентябре-2023. Строительству мешал не только локдаун, но и стоимость проекта, которая росла с каждым новым этапом – в итоге «Сфера» обошлась владельцам в $2,3 млрд.

За проектом стоит корпорация MSG Entertainment, которая управляет и другими спортивно-развлекательными площадками – например, легендарной ареной Madison Square Garden в Нью-Йорке. Ключевая фигура – Джеймс Долан, которому и принадлежит идея строительства «Сферы». По словам Долана, все началось с обычного наброска в тетради – круга, внутри которого он нарисовал человека из палочек.

Спустя пять лет простой рисунок превратился в гигантскую мультимедийную арену, не имеющую аналогов в мире. «Сфера» – шар высотой в 35-этажное здание, состоящий из огромного внешнего экрана, площадь которого превышает 54 тысячи квадратных метров. Панель оснащена 1,2 млн светодиодных шайб, каждая из которых содержит 48 отдельных светодиодов – это позволяет экрану отображать 256 млн различных цветов.

Внешний вид арены полностью программируется – все благодаря фасаду, на котором можно разместить любое видео или изображение. Ролики с ареной, превращающейся в огромное глазное яблоко или хэллоуинскую тыкву, активно вирусятся в социальных сетях.

Возможностями уникального строения пользуются рекламодатели, в число которых входят и спортивные лиги – с помощью огромного экрана старт регулярных сезонов анонсировали НБА и НФЛ. А в конце недели в Лас-Вегасе состоится этап Гран-при «Формулы-1» – часть трассы пройдет мимо арены.

«Я без ума от нее». Президент UFC влюблен в «Сферу» и обещает утроить величайшее спортивное событие в истории

Внутри «Сферы» – еще одна светодиодная панель с самым высоким разрешением в мире (16K), предназначенная для проведения концертов и крупных мероприятий.

Арена вмещает более 18 тысяч человек, а уникальная аудиосистема гарантирует каждому посетителю идеальный звук – в зале установлены 167 тысяч динамиков, включая источники звука под каждым сиденьем. Сами кресла оснащены тактильными технологиями, способными вибрировать, воспроизводить эффекты ветра, менять температуру и даже запах.

«Это ультрасовременная площадка, аналогов которой просто не существует. Она на световые годы впереди любого строения, которое когда-либо возводилось в мире», – сказал Эдж, гитарист рок-группы U2, серией концертов которой была открыта «Сфера».

Помимо выступлений U2, на арене проходят эксклюзивные показы «Открытки с Земли» – фильма режиссера Даррона Аранофски, работы которого не раз номинировались на «Оскар».

Несмотря на огромное количество положительных отзывов, многие жители Лас-Вегаса жалуются на высокий уровень яркости светодиодных экранов и называют арену «Солнцем на Земле». Против строительства аналогичной площадки выступают и жители Лондона – руководство MSG Entertainment планировало открыть новую сферическую арену в столице Великобритании, но проект встал на паузу из-за петиции, которую подписали тысячи местных жителей.

Президент UFC Дана Уайт признается, что после открытия «Сферы» влюбился в арену и уговаривал ее руководство сотрудничать: «Я без ума от нее, хочу организовать первую прямую трансляцию в истории стадиона. Это большой вызов, и я хочу как можно скорее приступить к работе. Многие сомневаются, что мы перенесем туда октагон, но я вам обещаю – устрою величайшее спортивное событие всех времен».

Фото: Gettyimages.ru/Greg Doherty, Ethan Miller, Carmen Mandato, Greg Doherty / Freier Fotograf; Amiee Stubbs/Keystone Press Agency /Global Look Press