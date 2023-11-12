Брат Хабиба отстранен на полгода за допинг. Что об этом известно?

Bellator пока не лишил его пояса.

Усман Нурмагомедов, чемпион Bellator и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, получил полугодовую дисквалификацию за допинг после титульного боя против Брента Примуса.

Что произошло?

Усман получил шестимесячное отстранение и штраф в $50 тысяч. Bellator пока не лишил его пояса

В октябре-2023 Усман Нурмагомедов на турнире Bellator 300 в титульном бою единогласным решением судей победил Брента Примуса и вышел в финал Гран-при в легком весе. Там он мог встретиться с другим россиянином Анатолием Шаблием и выиграть $1 млн. Но теперь будущее под вопросом.

По информации авторитетного журналиста Ариэля Хельвани, Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила Нурмагомедова на шесть месяцев после положительного результата теста на запрещенное вещество (оно не называется).

Результат боя против Примуса аннулирован.

Как отметил исполнительный директор CSAC Энди Фостер, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещенного препарата, но он не подал заявку на TUE (исключение на препараты, которые запрещены, но прописывается спортсмену по медицинским показаниям).

Нурмагомедов получил штраф в размере $50 тысяч. Bellator выступил с коротким заявлением: «Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято».

Нурмагомедову 25 лет. Он дебютировал в Bellator в апреле-2021 и провел в промоушене шесть боев (во всех победил). В ноябре-2022 он выиграл у Патрики Фрейре и стал чемпионом в легком весе, а через год защитил пояс.

Соперник Нурмагомедова поблагодарил Bellator за «продвижение чистого спорта», хотя Конор давно критиковал систему проверок на допинг

Менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов отрицает, что боец использовал допинг. По его словам, Усман останется чемпионом, но не будет участвовать в Гран-при:

«Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача. Это было примерно за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы.

Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить Атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества».

Нурмагомедов согласился в течение года за свой счет участвовать в программе добровольного тестирования Антидопингового агентства и пройти минимум три полные проверки. Если он сдаст положительный тест на запрещенное вещество в Калифорнии или любой другой юрисдикции, признанной Ассоциацией боксерских комиссий (ABC), то может получить четыре года дисквалификации.

Его соперник Брент Примус сказал: «Сегодня Энди Фостер сообщил мне, что Усман Нурмагомедов сдал положительный тест на запрещенное вещество и наш бой на Bellator 300 признан несостоявшимся. Я хотел бы поблагодарить CSAC и Bellator за совместную работу по продвижению чистого спорта. Я усердно тренируюсь в зале и буду готов вернуться в Гран-при».

«Во время лагеря меня тестировали пять раз на мой бой в Bellator против Кэт Зингано [поединок состоялся в октябре-2023]. Идея Bellator не проверять своих крупнейших звезд – ложная», – отреагировала на ситуацию боец женского полулегкого веса Крис Сайборг.

При этом еще в 2020 году Конор Макгрегор критиковал систему проверки на допинг в Bellator: «Безумие, что у Bellator до сих пор нет системы круглогодичного тестирования бойцов. Давно пора, чтобы безопасность бойцов этого промоушена обеспечивалась на должном уровне».

Кто-то из российских бойцов уже попадался на допинг в Bellator?

Да.

В феврале-2015 Александр Шлеменко нокаутом победил Мелвина Манхуфа. Позже результат аннулировали, потому что Шлеменко провалил допинг-тест – превышение уровня тестостерона и наличие анаболических стероидов. Тогда Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала его на три года и выписала штраф в $10 тысяч.

Шлеменко не признал вину, обратился в суд и назвал решение несправедливым: «У меня нет доказательств, поэтому я не буду обвинять кого-то конкретно. Я знаю, что обострилась политическая обстановка между Россией и США, начались непонятные вещи. Я никогда не употреблял допинг, и вдруг меня записали в список самых жестких нарушителей. Это просто смешно! Дело было просто сфабриковано.

Мы провели большую работу с моим адвокатом и менеджером. Первое, что бросается в глаза, что за подобное нарушение, даже если бы я действительно употреблял допинг, меня могли дисквалифицировать только на один год. Меня наказали на три года.

Максимальный денежный штраф по регламенту Атлетической комиссии составляет $2,5 тысячи. Меня по непонятным причинам оштрафовали на 10. Плюс к тому суд, который должен был состояться 2 декабря 2015 года, перенесли аж на семь месяцев. Это сознательное затягивание дела.

Много вопросов вызывает и то, как происходила процедура контроля. Из шести проб почему-то протестировали только четыре. Когда мы заявили об этом на слушании, они сказали, что такого не было, хотя у них все задокументировано. Кроме того, у меня взяли пробу «А», но не взяли пробу «Б». Пробу «А» тестировали дважды, и результаты тестов были разными!

Как такое может быть, чтобы одна и та же проба давала два разных результата? Такая проба должна считаться забракованной. Для того и существует проба «Б», чтобы подтвердить результаты тестирования, но у меня ее не взяли».

После решения Калифорнийского Верховного суда CSAC отменил трехлетнюю дисквалификацию и сократил штраф в два раза. Опровергнуть использование запрещенных веществ не удалось, но Шлеменко вернулся в клетку Bellator через полтора года и провел в промоушене еще три боя.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Jose Prestes/Global Look Press