Перейра забрал пояс еще и в полутяжах UFC – хотя все спорят из-за ранней остановки

«Эй, Адесанья, иди к папочке!»

На UFC 295 прошел титульный бой в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой. Перейра победил нокаутом во втором раунде и забрал пояс уже во втором дивизионе, хотя провел в промоушене семь боев.

Как это было?

Действующий чемпион Джамал Хилл отказался от титула из-за травмы – за пояс боролись бойцы, у которых на двоих четыре боя в дивизионе

Кажется, полутяжелый дивизион превратился если не в самый интересный, то самый запутанный. После того как Джон Джонс освободил пояс и поднялся в тяжи, там сменилось уже четыре чемпиона, а в гонке за титул участвует Магомед Анкалаев.

Еще в октябре Анкалаев со скандалом завершил бой против Джонни Уокера – теперь все ждут реванша, чтобы разобраться, кто станет следующим претендентом на пояс. В декабре-2022 Анкалаев уже претендовал на чемпионство, но титульник против Яна Блаховича завершился вничью и вызвал большие споры.

В июле действующий чемпион среди полутяжей Джамал Хилл травмировался и отказался от пояса, не проведя ни одной защиты. Пока Хилл восстанавливается, Иржи Прохазка и Алекс Перейра решали, кто из них станет новым королем дивизиона.

Прохазка еще полтора года назад сам владел поясом, но аналогично не провел ни одной защиты и отказался от него из-за травмы плеча после проведенного на нем суплекса во время спарринга. Теперь вернулся в октагон спустя почти полтора года и успел прогреть потенциальный бой с Хамзатом Чимаевым (хотя оба выступают в разных дивизионах).

Чимаев предлагал Прохазке подраться в Швеции и вспоминал, как победил его во время спарринга. «Он снова и снова поднимает информацию четырехлетней давности. Информацию, которая не должна покидать стены зала. Когда мы встретимся в октагоне, я покажу тебе свою настоящую мощь», – говорил Прохазка.

Но пока вместо Чимаева – Алекс Перейра, который только летом дебютировал в полутяжелом весе и единогласным решением судей победил экс-чемпиона Яна Блаховича. При этом еще весной Перейра дрался за титул в среднем весе, где в реванше проиграл Исраэлю Адесанье.

К 2027 году он планирует провести боксерский поединок, а пока намекает на трилогию с Адесаньей: «План такой: сейчас я сфокусирован на этом дивизионе. Хочу взять пояс, стать чемпионом и затем вернуться к незаконченному делу».

Интересно, что два претендента на пояс суммарно провели в дивизионе всего четыре боя.

Прохазка владел инициативой, но переборщил с агрессией. Перейра подловил на контратаке, стал новым чемпионом и вызвал Адесанью

Прохазка начал необычно: поднял руки чуть выше, чем в предыдущих поединках, не был так активен и, казалось, осторожничал, побаиваясь силы соперника. Несмотря на это, углы его атак все равно были очень нестандартными, поэтому Перейра подстраивался под это после пропущенного апперкота.

Его главным оружием стали калф-кики. Из-за широкой стойки Прохазки они были очень опасными и сильно его замедляли. В первом раунде Перейра попал шесть из восьми лоу-киков – каждый из них наносил видимый урон. Казалось, что уже на второй раунд он выйдет хромая.

Прохазка нашел единственный правильный вариант уйти из-под обстрела лоу-киками – перевести Перейру в партер. И там показал себя очень хорошо: отличный контроль, активность, постоянные попытки улучшить позицию и граунд-энд-паунд. Работа в партере выиграла для Прохазки первый раунд.

Во втором он почувствовал себя более уверенно и начал больше финтить, использовать необычный футворк и прессинговать. Перейра отвечал лоу-киками, но их плотность была уже меньше. В середине раунда Прохазка прижал соперника к сетке и донес несколько очень тяжелых попаданий.

Прохазка сохранял инициативу. За минуту до конца раунда он попал еще одним правым прямым и левым джебом. Казалось, что Перейра потрясен и пятится к клетке, но встретил приближающегося соперника комбинацией из боковых ударов, которая посадила Прохазку на колени.

Тот попытался пройти в ноги и повалить Перейру на себя, но получил несколько ударов локтями – для рефери Марка Годдарда этого было достаточно, чтобы остановить поединок.

Сразу после завершения боя показалось, что Годдард поторопился с остановкой. Прохазка не был в нокауте и защищал себя – ключевой фактор при принятии решения об остановке.

Но Годдард, судя по всему, ориентировался на то, что Прохазка завалился назад без явного намерения это сделать – вместо того чтобы сомкнуть замок и потянуть Перейру на себя, он наоборот его расцепил и просто упал.

Комментаторы и большинство зрителей в соцсетях сошлись, что остановка была ранней, но справедливой. Шансов восстановиться у Прохазки после таких полученных ударов практически не было. Сам Прохазка не стал спорить с решением: «Думаю, остановка правильная. Я находился в отключке».

Перейра после боя подтвердил правильность остановки и вызвал Адесанью на поединок в полутяжелом весе: «Я не был удивлен [остановкой]. Сначала я пробил его правым хуком, затем уронил левым. Не считаю, что это была плохая остановка.

Есть человек, с которым мне интересно побиться. Я хочу подраться с человеком, который мотивировал меня, который спас меня из бара. Он говорит, что не хочет драться до 2027 года, но я считаю, что так он потратит талант впустую. Я хочу спасти его в ответ. Эй, Адесанья, иди к папочке!»

Фото: AFP/VANESSA CARVALHO; East News/Sarah Stier / Getty Images via AFP