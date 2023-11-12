«Точность и сила могут срубить дерево». Нокаут Павловича – восхищение уровнем Аспиналла

Сильнейший тяж UFC?

В Нью-Йорке состоялся UFC 295. Изначально планировалось, что турнир возглавит поединок между действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом и ветераном ММА Стипе Миочичем. Но за три недели до турнира Джонс получил разрыв грудной мышцы – из-за этого основной кард одного из крупнейших ивентов года пересобрался.

На замену вышли молодые тяжеловесы – британец Том Аспиналл и россиянин Сергей Павлович. В соглавном событии турнира они разыграли временное чемпионство. Ожидаемо, много времени на это не понадобилось – рефери остановил поединок спустя 69 секунд после его старта.

С самого начала Аспиналл занял центр октагона – контролировал дистанцию и выбрасывал лоу-кики. Несмотря на его старания, Павлович все же добрался и разрядил мощную комбинацию – соперник пропустил удар левой рукой и пошатнулся.

При этом Аспиналл не ушел в защиту, а продолжил работать первым номером – вскоре он сам сблизился и выпустил целую серию ударов, отправив Павловича в нокаут.

Как на поражение Павловича отреагировали в мире ММА?

• Тренер по боксу Тедди Атлас: «Я предупреждал, что все закончится взрывом. Долго ждать не пришлось!»

• Боец UFC Джавид Башарат: «Я впервые увидел Аспиналла несколько лет назад, он дрался в Великобритании. Еще тогда я понял, что он станет чемпионом. Его бой с Джонсом будет просто невероятным».

• Бывший боец UFC Алан Джубан: «Всегда знал это! Том отличается от всех остальных. А еще он доказал, что у него стальной подбородок – просто съел удар в самом начале».

• Боец UFC Терренс Маккинни: «Этот парень точно завоюет настоящий чемпионский пояс. Нет сомнений, что он монстр».

• Бывший боец UFC Бен Аскрен: «Ого, эти парни настолько сильные! Не было никаких шансов, что бой продлится долго. Аспиналл – зверь. Дайте ему подраться с Миочичем. Джонс не скоро вернется».

• Журналист Ант Эванс: «Джонс – лучший боец в истории смешанных единоборств. Но он не сможет победить Тома ни в 2024 году, ни когда-либо еще».

• Боец UFC Майкл Кьеза: «Господи! Аспиналл – настоящая угроза. Поздравляю его и Англию».

• Бывший боец UFC Дэн Хендерсон: «БУМ! Точность и сила могут срубить дерево».

• Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг: «Я же говорил вам!»

• Журналист Чак Минденхолл: «Аспиналл лишил нас возможности спорить, закрыл все вопросы. Это настолько круто, насколько это вообще возможно».

• Бывший боец UFC Дерек Брансон: «Черт, Том просто уничтожил его! Ух! Доказал, что я ошибался в нем».

• Боец UFC Макс Холлоуэй: «Этот нокаут просто поразил меня. Скорость и мощь – убийственная комбинация».

• Бывший боец UFC Джими Манува: «Аспиналл побьет Джонса! Я сказал это еще в прошлом году!»

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier