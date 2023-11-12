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«Точность и сила могут срубить дерево». Нокаут Павловича – восхищение уровнем Аспиналла

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Том Аспиналл Том Аспиналл
UFC 295 UFC 295
Сергей Павлович Сергей Павлович
Павлович - Аспиналл Павлович - Аспиналл
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Сильнейший тяж UFC?

В Нью-Йорке состоялся UFC 295. Изначально планировалось, что турнир возглавит поединок между действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом и ветераном ММА Стипе Миочичем. Но за три недели до турнира Джонс получил разрыв грудной мышцы – из-за этого основной кард одного из крупнейших ивентов года пересобрался.

На замену вышли молодые тяжеловесы – британец Том Аспиналл и россиянин Сергей Павлович. В соглавном событии турнира они разыграли временное чемпионство. Ожидаемо, много времени на это не понадобилось – рефери остановил поединок спустя 69 секунд после его старта.

С самого начала Аспиналл занял центр октагона – контролировал дистанцию и выбрасывал лоу-кики. Несмотря на его старания, Павлович все же добрался и разрядил мощную комбинацию – соперник пропустил удар левой рукой и пошатнулся.

При этом Аспиналл не ушел в защиту, а продолжил работать первым номером – вскоре он сам сблизился и выпустил целую серию ударов, отправив Павловича в нокаут.

Как на поражение Павловича отреагировали в мире ММА?

• Тренер по боксу Тедди Атлас: «Я предупреждал, что все закончится взрывом. Долго ждать не пришлось!»

• Боец UFC Джавид Башарат: «Я впервые увидел Аспиналла несколько лет назад, он дрался в Великобритании. Еще тогда я понял, что он станет чемпионом. Его бой с Джонсом будет просто невероятным».

• Бывший боец UFC Алан Джубан: «Всегда знал это! Том отличается от всех остальных. А еще он доказал, что у него стальной подбородок – просто съел удар в самом начале».

• Боец UFC Терренс Маккинни: «Этот парень точно завоюет настоящий чемпионский пояс. Нет сомнений, что он монстр».

• Бывший боец UFC Бен Аскрен: «Ого, эти парни настолько сильные! Не было никаких шансов, что бой продлится долго. Аспиналл – зверь. Дайте ему подраться с Миочичем. Джонс не скоро вернется».

• Журналист Ант Эванс: «Джонс – лучший боец в истории смешанных единоборств. Но он не сможет победить Тома ни в 2024 году, ни когда-либо еще».

• Боец UFC Майкл Кьеза: «Господи! Аспиналл – настоящая угроза. Поздравляю его и Англию».

• Бывший боец UFC Дэн Хендерсон: «БУМ! Точность и сила могут срубить дерево».

• Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг: «Я же говорил вам!»

• Журналист Чак Минденхолл: «Аспиналл лишил нас возможности спорить, закрыл все вопросы. Это настолько круто, насколько это вообще возможно».

• Бывший боец UFC Дерек Брансон: «Черт, Том просто уничтожил его! Ух! Доказал, что я ошибался в нем».

• Боец UFC Макс Холлоуэй: «Этот нокаут просто поразил меня. Скорость и мощь – убийственная комбинация».

• Бывший боец UFC Джими Манува: «Аспиналл побьет Джонса! Я сказал это еще в прошлом году!»

Страшное поражение Павловича нокаутом – на глазах Трампа. Русский десантник не стал чемпионом UFC

Сколько Павлович заработает за титульник против Аспиналла на UFC 295?

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier

12 комментариев

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Ryan T.
Очень рад за Аспиналла на самом деле. Классная идея выйти в октагон "MSG" под "Englishman In New York" Стинга. ))
Удивительные чувства испытывал перед этим боем. Вроде болеешь за своего, но Том настолько симпатичный боец (воспитанный, юморной, без трэштока), что понимал, даже если Павлович проиграет - сильно не расстроюсь.
Аспиналл действительно уникальный тяж. Сумашедшая скорость для чувака весом 118 кг! Разница отчётливо была видна.
Достойный чемпион в тяжёлом весе! Сергею усерднее работать и возвращаться в гонку.
+22
-2
+20
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skytent1
Да Аспинал на другом уровне. Павлович гораздо медленнее его
+18
-1
+17
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Isa Babaev
Ответ skytent1
Да Аспинал на другом уровне. Павлович гораздо медленнее его
У Павловича колхозная техника и нулевая скорость и реакция
+13
-3
+10
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Andy93
Ответ Ryan T.
Очень рад за Аспиналла на самом деле. Классная идея выйти в октагон "MSG" под "Englishman In New York" Стинга. )) Удивительные чувства испытывал перед этим боем. Вроде болеешь за своего, но Том настолько симпатичный боец (воспитанный, юморной, без трэштока), что понимал, даже если Павлович проиграет - сильно не расстроюсь. Аспиналл действительно уникальный тяж. Сумашедшая скорость для чувака весом 118 кг! Разница отчётливо была видна. Достойный чемпион в тяжёлом весе! Сергею усерднее работать и возвращаться в гонку.
Надо признать, что и Ган когда-то смотрелся таким. Но потом встретил Нганну и Джонса и сразу стал переоценным.
+2
-1
+1
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АРХАТ
«Точность и сила могут срубить дерево».
Покажите мне человека, который не упадёт после 2 ударов 100 кг тяжеловеса в висок
+2
-2
0
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Владислав Никонов
Ган накоутирует Павловича.
скорость и тайминг сделают тоже самое, что сегодня.
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Фоксвольф3399
скорость отправки вдвешника в горизонтальное положение говорит об уровне саксонца, разные лиги так сказать)))
0
0
0
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Gnider
Ответ АРХАТ
«Точность и сила могут срубить дерево». Покажите мне человека, который не упадёт после 2 ударов 100 кг тяжеловеса в висок
Например Джейк Ламотта
0
0
0
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