Махачев – лучший боец UFC! Сдвинул Джонса с первого места

Второй после Хабиба.

Ислам Махачев возглавил рейтинг P4P – список лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий (в отдельном материале мы рассказывали, как устроен выбор сильнейших).

Это случилось после победы над Алексом Волкановски и второй защиты пояса в легком весе. Теперь Махачев – лучший боец лиги. Официально.

Как он к этому пришел?

Махачев больше года не выпадает из тройки P4P

Впервые Ислам Махачев попал в рейтинг P4P, когда в октябре-2022 победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Тогда он сразу занял третье место – впереди были только Алекс Волкановски и Исраэль Адесанья. После этого Махачев не выпадал из тройки.

«UFC, честно говоря, довольно высоко оценили мои способности, навыки. Я просто так там не собираюсь останавливаться, пока не стану лучше. Думаю, в ближайший год-полтора максимум я буду на первой строчке», – говорил Махачев после появления в P4P.

В феврале-2023 Махачев победил Волкановски и впервые защитил пояс в легком весе, но так и не возглавил рейтинг, хотя разобрался с его лидером. Это вызвало недовольство и споры в MMA-комьюнити. Например, авторитетный портал Sherdog отдал лидерство именно Махачеву.

«В первую очередь мы ехали в Австралию за победой. Пояс мы защитили, привезли его домой. Какие-то порталы поставили меня на первое место, какие-то – нет. UFC решил не ставить. Может, таким образом они хотят раскачать реванш. Меня это не парит – пояс у меня», – говорил Махачев в феврале.

Позже он высказывался так: «Считаю ли, что такое решение – из-за отношения к нашей стране? Может быть. Я в эти игры не лезу. Я поехал, победил их чемпиона. Добавят в рейтинге или нет: мне от этого ни холодно, ни больно. Главное – пояс у меня на плече».

Уже в марте в октагон вернулся Джон Джонс, который после победы над Сирилом Ганом сразу вышел на первое место P4P – Махачев опустился на третью позицию, хотя, например, ESPN оставил его лидером собственного рейтинга.

Махачев мог возглавить P4P еще зимой. Все поменялось после травмы Джонса

Теперь Махачев стал лидером P4P, хотя после еще одной победы над Волкановски в октябре-2023 поднялся только на второе место. Ситуация поменялась, когда Джон Джонс получил травму и снялся с титульного боя в тяжелом весе против Стипе Миочича, который планировался на ноябрь. Джонс вылетел на длительный срок, поэтому потеря лидерства – логичная.

«Думаю, это политика UFC такая. Джон Джонс – громкое имя для американской публики. И у него сорвался интересный бой. А до него хотели сохранить интригу, мол, первый номер P4P дерется со [Стипе] Миочичем, одним из лучших тяжеловесов всех времен.

Но я считаю, что по праву заслужил первое место и в рейтингах UFC тоже. Потому что я выиграл у первого номера P4P на тот момент, которым был [Алекс] Волкановски. Может, тогда из‑за последнего раунда [первого боя] не поставили.

Но, думаю, сейчас я закрыл все вопросы. Не буду принижать заслуги Джонса, но последние его пять боев не внушают большого доверия, что он может победить Миочича и других хороших тяжеловесов», – рассуждал Махачев, когда еще был на втором месте.

А кто еще из россиян попадал в P4P?

Махачев стал вторым россиянином, который возглавил рейтинг P4P. Первым был Хабиб Нурмагомедов – после победы над Джастином Гейджи в октябре-2020. Так продолжалось до марта-2021, пока Хабиб не объявил о завершении карьеры.

Еще в топ-15 P4P заходил другой россиянин – Петр Ян. Это случилось после победы над Жозе Альдо и завоевания чемпионства в легчайшем весе в июле-2020. Тогда Ян занял 13-е место. В итоге он добрался до девятой позиции, но после двух поражений Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли вылетел из списка.

Хабиб удерживал лидерство P4P чуть меньше пяти месяцев, пока не ушел из спорта. Махачев уже обошел его по количеству побед в UFC (14 против 13) и теперь может превзойти по периоду удержания лидерства – с учетом, что вернется в октагон не раньше марта. «Это уже легендарно, братка», – прокомментировал лидерство Махачева Хабиб.

Фото: eastnews.ru/Giuseppe CACACE / AFP