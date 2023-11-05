Леснар заработал больше Конора и Джонса – детали судебного дела, где от UFC требуют больше $1,5 млрд

Что случилось?

UFC тщательно скрывает данные о заработке бойцов, отказываясь публиковать любую информацию, которая может быть связана с выплатами спортсменам.

Несмотря на это, журналисты опубликовали документ, в котором раскрываются гонорары нескольких звезд лиги.

Как это произошло и причем тут антимонопольный иск?

С UFC судятся 1200 бойцов – от промоушена требуют компенсацию в размере до $1,6 млрд

В начале августа федеральный суд штата Невада утвердил коллективный иск более 1200 бойцов против UFC. Иск был подан еще в 2014 году, но официально его оформили только этим летом. По словам представителей стороны обвинения, в число истцов входят не только бывшие, но и действующие бойцы промоушена.

В судебном иске спортсмены утверждают, что руководство UFC использовало незаконные методы, чтобы завоевать господство на рынке смешанных единоборств – статус монополиста позволял компании на протяжении многих лет серьезно недоплачивать бойцам, выступавшим под эгидой промоушена.

«Во-первых, условия сотрудничества с UFC – унизительные. Во-вторых, промоушен использует по-настоящему безжалостную тактику, чтобы лишить бойцов реальной возможности выйти на рынок свободных агентов. В-третьих, удалось доказать, что UFC скупает конкурентов совсем не для того, чтобы сделать продукт лучше. Промоушен делает это, чтобы спортсмены не могли продолжить карьеру за пределами компании», – заявил спортивный юрист Эрик Магракен.

Активно поглощать конкурентов UFC начал еще в 2006 году. С тех пор компания выкупила пять крупных ММА-промоушенов: WFA, WEC, IFL, Strikeforce и японский PRIDE. В иске утверждается, что стремительный рост компании никак не отразился на заработке бойцов – доля гонораров от суммарных доходов организации продолжала оставаться низкой.

«Мы планируем доказать, что если бы UFC не нарушил антимонопольное законодательство, то гонорары бойцов были бы намного выше. Спортсмены должны получать более 50% от доходов промоушена – именно такой процент организаторы турниров по боксу выплачивают участникам соревнований.

Похожие цифры присутствуют и в соглашениях спортсменов с крупнейшими профессиональными лигами США: NBA, NFL, NHL и MLB. Для сравнения: бойцы UFC все это время получали всего 20% от заработков промоушена с проведения турниров. Бойцы добиваются взыскания разницы в качестве возмещения ущерба».

Сторона обвинения требует от UFC компенсацию от $800 млн до $1,6 млрд.

Промоушен моментально отреагировал: еще в августе UFC подал апелляцию, которую суд девятого округа США отклонил в начале ноября. Тогда же была назначена и дата судебного разбирательства, которое пройдет 8 апреля 2024 года.

Из-за суда вскрылись гонорары звезд UFC: Джонс и Макгрегор получали меньше Леснара

Всплеск активности в деле о нарушении руководством UFC антимонопольного законодательства привел к тому, что за последнюю неделю суд получил новые доказательства и материалы. Благодаря этому в доступе появились незасекреченные документы, в которых упоминаются гонорары ряда бойцов UFC с 2011 по 2016 годы.

Опубликованные выплаты включают в себя не только бонусы за выход в октагон, победу и яркое выступление, но и поощрения за продажу телевизионных трансляций (PPV). При этом в отчетах не упоминаются имена, но в рамках расследования журналисты портала Bloody Elbow определили, о каких именно бойцах шла речь в обнародованных документах.

Ронда Раузи

• Бой против Миши Тейт на UFC 168 – $1,817 млн

• Бой против Кэт Зингано на UFC 184 – $1,458 млн

• Бой против Бэт Коррейи на UFC 190 – $2,642 млн

• Бой против Холли Холм на UFC 193 – $4,476 млн или $4,536 млн

• Бой против Аманды Нуньес на UFC 207 – 4,879 млн

Брок Леснар

• Бой против Алистара Оверима на UFC 141 – $3 млн

• Бой против Марка Ханта на UFC 200 – $8 млн

Жорж Сен-Пьер

• Бой против Джейка Шилдса на UFC 129 – $4,314 млн (Шилдс заработал $580 тыс)

• Бой против Карлоса Кондита на UFC 154 – $3,197 млн

• Бой против Ника Диаза на UFC 158 – $4,116 млн

• Бой против Джонни Хендрикса на UFC 167 – $3,555 млн

Андерсон Сильва

• Бой против Чейла Соннена на UFC 148 – $2,506 млн (Соннен заработал $1,050 млн)

• Бой против Криса Вайдмана на UFC 162 – $3,222 млн

• Бой против Криса Вайдмана на UFC 168 – $4,374 млн

• Бой против Ника Диаза на UFC 183 – $3,429 млн

• Бой против Майкла Биспинга на UFC Fight Night 84 – $3,250 млн

• Бой против Даниэля Кормье на UFC 200 – $4,208 млн

Би Джей Пенн

• Бой против Джона Фича на UFC 127 – $400 тыс

• Бой против Ника Диаза на UFC 137 – $475 тыс

• Бой против Рори Макдональда на UFC on Fox 5 – $250 тыс

СМ Панк

• Бой против Мики Галла на UFC 203 – $1,042 млн

Деметриус Джонсон

• Бой против Генри Сехудо на UFC 197 – $245 тыс

• Бой против Тима Эллиотта на The Ultimate Fighter 24 Finale – $350 тыс

Джон Джонс

• Бой против Чейла Соннена на UFC 159 – $2,750 млн (Соннен заработал $1,050 млн)

• Бой против Александра Густафссона на UFC 165 – $1,173 млн

• Бой против Гловера Тейшейры на UFC 172 – $1,237 млн

• Бой против Даниэля Кормье на UFC 182 – $3,637 млн (Кормье заработал $1,140 млн)

• Бой против Овинса Сен-Прю на UFC 197 – $2,677 млн

Конор Макгрегор

• Бой против Чеда Мендеса на UFC 189 – $3,285 млн

• Бой против Жозе Альдо на UFC 194 – $4,476 млн или $4,536 млн (Альдо заработал $2,377 млн)

• Бой против Нейта Диаза на UFC 196 – $5,576 млн (Диаз заработал $2,838 млн)

• Бой против Нейта Диаза на UFC 202 – $5,615 млн (Диаз заработал $4,315 млн)

• Бой против Эдди Альвареса на UFC 205 – $6,812 млн

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; Louis Grasse/Keystone Press Agency, Nathan Denette/CP, Jon Jones/Instagram.com/Global Look Press