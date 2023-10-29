Нганну почти совершил главный апсет в истории. Фьюри рисковал репутацией бокса

Сложная победа над бойцом MMA.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри выиграл главный кроссовер года – у с экс-чемпиона UFC Фрэнсисом Нганну. В поединке они решали, кто самый опасный на планете.

Фьюри победил раздельным решением, хотя в третьем раунде упал в нокдаун. Как это было?

Фьюри и Нганну – одни из самых сильных бойцов на планете. Экс-чемпиона UFC к бою готовил Майк Тайсон

Тайсон Фьюри стал чемпионом WBC в 2020-м, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера. С тех пор он трижды защитил пояс, а в 2023-м договорился о 10-раундовом поединке с бывшим бойцом ММА Фрэнсисом Нганну – обладателем сильнейшего удара на планете. Бой получил статус официального (попадет в статистику бойцов), но не чемпионского – потерять пояс Фьюри не мог.

Нганну восхищался Майком Тайсоном и мечтал о боксе еще с детства, когда работал на песчаном карьере в Камеруне. Его судьба сложилась иначе: он нелегалом уехал в Европу и жил на улицах Парижа, но вскоре стал успешным бойцом смешанных единоборств, а затем – чемпионом UFC.

Чтобы наконец попробовать себя в боксе, Нганну разорвал контракт с UFC – Дэна Уайт запрещает бойцам зарабатывать на стороне. А тренером Нганну (или, по другой версии, просто участником лагеря) стал его кумир – Майк Тайсон. Хотя появилась теория заговора, что их подготовка – спектакль.

Фьюри улетел в нокдаун в третьем раунде. И теперь может перенести бой с Усиком

Первый раунд складывался примерно так, как все и ожидали: Фьюри раздергивал Нганну, выбрасывал джеб. Казалось, играл с добычей, но в этом чувствовалась нервозность.

Во втором раунде Нганну начал попадать. По поведению Фьюри казалось, что он прочувствовал мощь соперника. Под конец раунда Фьюри уже охотно клинчевал. Нганну отлично рвал дистанцию, а в третьем раунде поймал соперника левым хуком в размене и, к удивлению, отправил его на настил.

Фьюри поднялся и отбегал до конца раунда, но был совершенно растерян. Тренер кричал на него в углу: «Ты слишком стараешься!» Казалось, Тайсон недооценил соперника и вместе с тем перегорел морально. Он не был похож на себя.

Но постепенно Фьюри навязал свой бой: попадал джебами и двойками издали, вблизи сразу вязался. Чувствовалось, что Нганну сильнее в борьбе и не даст себя измотать. Но сил на взрывные атаки у него стало заметно меньше.

Темп успокоился, после чего фаворит-боксер осторожно забрал несколько раундов по очкам. Но в восьмом бой снова разгорелся: Фрэнсис мощно попал, а Фьюри не стал уходить. Бойцы зарубились в центре ринга – Нганну нанес больший урон.

Остаток боя Тайсон вновь действовал на дистанции: кружил по рингу и выбрасывал джебы. Нганну огрызался, но на существенную атаку уже не было сил. Фьюри победил раздельным решением судей. Кажется, результат справедлив.

Но вечер забрал Фрэнсис Нганну. Он исполнил детскую мечту и провел очень конкурентный бой с лучшим (но не в такой форме) тяжеловесом в мире. А заодно показал уровень для всех любителей бокса, которые не давали ему ни единого шанса:

«Речь шла о преданности делу и решимости, о надежде и судьбе. Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались. Этот вечер должен был принести мне веру в себя, чтобы продолжить карьеру спортсмена».

Сам Фьюри прочувствовал силу Нганну и теперь может отложить бой против Александра Усика, который планировался в декабре: «Я выиграл. Вот, что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше для нас. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield