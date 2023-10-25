Дацик обещал откусить сопернику ухо, но проиграл нокаутом – признал, что просто не готов к бою

Романкевич вызвал Минеева.

27 октября в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» состоялся бой в тяжелом весе между Вячеславом Дациком и Петром Романкевичем. Романкевич победил техническим нокаутом во втором раунде.

Каким получился бой Дацика?

Дацик щекотал соперника во время битвы взглядов и обещал откусить ухо

Дацик снова появился на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Еще в августе он за 2,5 минуты вырубил британца Оли Томпсона и хотел провести с ним реванш по MMA, чтобы отомстить за Алексея Олейника, который в мае проигрывал ему нокаутом. Сразу после этого появился вариант провести еще один бой против Александра Емельяненко.

В сентябре-2022 Емельяненко проиграл Дацику по боксу за 13 секунд. Реванш по MMA откладывается, потому что Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии. Но Дацик ожидает более конкурентного противостояния: «Он все‑таки мастер по подлянкам и болячкам. В боксе его легче срубить. Он не видит и не держит колхозки, у него реакция притупилась».

Пока Александр Емельяненко лечится, Дацик решает семейные проблемы с женой (промоутер Владимир Хрюнов говорил: «Лично я делаю все, чтобы их семья возродилась. Официально они не разведены») и посещает зону боевых действий на Украине.

И теперь подрался с белорусом Петром Романкевичем, который засветился в поп-MMA и нокаутом уже побеждал Зулузиньо. На стердауне Дацик пел и щекотал соперника за подмышки, а перед боем обещал откусить ухо, если тот будет его сильно бить.

Дацик проиграл нокаутом и позвал соперника в гости «поработать с «Утеса»

С самого начала все пошло по предсказуемому сценарию: более молодой и высокий Романкевич двигался и работал на дистанции, а Дацик как обычно шел вперед и танковал все удары. Несмотря на практически равный размах рук, было понятно, что Дацику нужно приложить много усилий, чтобы разорвать дистанцию и сблизиться с соперником.

Он решал эту проблему левыми хуками на скачке и сдвоенными джебами. Один раз даже попробовал пробить двойку на скачке, но исполнение слабое. Романкевич видел все попытки Дацика войти на ближнюю дистанцию и принимал меры: либо уклонялся за счет корпуса, либо просто отходил.

Ближе к концу раунда Романкевич стал больше рисковать, активно включая джебы. Шансы появились и у Дацика: несколько раз он достал соперника левым хуком – даже показалось, что пошатнул Романкевича апперкотом, но не добил.

Дацик дрался без защиты: шел на соперника с опущенными руками, а сам Романкевич при этом очень хорошо видел удары и вовремя прикрывал и голову, и корпус. В конце первого раунда Дацик снова пытался сломать кулаки соперника кивками головой, но Романкевич не стал бить по открывшемуся сопернику.

Второй раунд начался с серии разменов, из которых Романкевич выходил уверенно. Он атаковал навстречу Дацику в момент начала удара, значительно опережая его в скорости. Со временем начали сказываться проблемы Дацика с физической готовностью. Казалось, что постоянные промахи и полученные удары сильно его выматывают.

За минуту и 40 секунд до конца второго раунда Романкевич попал тяжелейшим правым прямым, который сильно пошатнул Дацика, а затем добавил еще одним правым прямым и левым джебом. Дацик упал в нокдаун. Спустя четыре секунды он поднялся, но сказал, что не готов продолжать – рефери остановил поединок.

После поражения Дацик признался, что не был готов к поединку функционально. «Ну да, порубились классно, не готов фунционально, скорость упала, пропустил. А плюхи у Пети тяжелые. Петя, я надеюсь, ты покажешь, какие у тебя плюхи тяжелые, как ты с «Утеса» работаешь. Поехали к нам в гости!» – сказал Дацик.

Романкевич же вызвал Владимира Минеева. «У меня второй пояс от РЕН ТВ, и я хочу, чтобы мы разделили эту клетку с лучшим кикбоксером России – Владимиром Минеевым. Вова Минеев, я должен был с тобой боксировать, но меня лишили этой возможности».

Фото: REN TV; Bulkin Sergey/Global Look Press