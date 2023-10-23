«Верните бабки – нормальные бои вообще будут?» Главный турнир года UFC – из кинотеатра

Увидели победу Махачева на фоне «Страстей по Матвею».

У UFC 294 была важная особенность – максимально удобное время для российского зрителя. Турнир стартовал в 17:00 по Москве, а главные бои – в 21:00. Промоушен организует такое примерно раз в год и сочетает это с нужным подбором бойцов для основного карда. На UFC 294 там выступали Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев, Икрам Алискеров и Саид Нурмагомедов.

Ивент особенно выделяется в условиях, которые окружают российский спорт. UFC – одна из немногих организаций, где спортсмены из России по-прежнему выступают без ограничений. Столичные кинотеатры организовали трансляцию турнира в Абу-Даби.

Чтобы прочувствовать атмосферу, мы посетили один из московских кинотеатров и понаблюдали за реакцией зрителей на итоги главного турнира года.

Как выглядит UFC в кинотеатре: большой экран и громкие звуки добавляют эмоций, но эффект погружения слабый

Стоимость билетов на трансляцию UFC 294 в кинотеатре варьировалась по разным городам от 400 до 500 рублей. Процесс покупки не отличался от любого фильма – каждый человек легко платил через кассу или онлайн, а потом проходил в зал. Маленькая деталь: у входа вместе с проверяющим стоял дополнительный охранник. Он не мешал, но следил за поведением людей.

Вопрос с сигналом решился легко: в кинотеатре передавалась трансляция «Матч ТВ» с озвучкой комментаторов. Все ощущалось в несколько раз громче, чем в домашних условиях или в других подобных местах. Лучше слышались подсказки во время поединков и реакция болельщиков на арене. Поэтому люди в кинотеатре больше следили за мелкими деталями вокруг действий бойцов.

«Матч ТВ» изначально планировал показ основного карда в прямом эфире. Из-за задержек в прелимах зрители зацепили еще и поединок Мухаммада Мокаева и Тима Эллиотт. Кто-то зашел в зал в момент победы Мокаева: ему похлопали стоя, а потом продолжили рассадку. Свободные места еще оставались, хотя зал заполнился уже минимум на половину.

Что интересно знать о самом процессе просмотра турнира UFC 294:

• Звонки, выкрики, хлопки – норма. Все занимаются собственными делами и проводят время как за обычным столиком в баре. Отсюда и эмоциональные фразы: «Давай, мочи его!»

• Нурмагомедов, Алискеров и Анкалаев вызвали меньше отклика, чем участники главных боев. Во время поединка Саида картинка будто бы смотрелась дергано. Возможно, дело в привычке.

• Удовольствие получили те, кто пришел не в одиночку. Они хотя бы разговаривали друг с другом – такой формат как раз и предусматривает высокий уровень шума вместо камерной атмосферы.

• Выход Махачева выделялся на фоне остального. Зал встретил его аплодисментами. Когда судья объявлял Махачева победителем, десятки людей снимали это на телефоны.

• Отдельная тема – речи бойцов. Людям понравились высказывания о Палестине и общей мировой ситуации. Реакция на такое выглядела сильнее, чем на спортивные вещи.

• Внутри зала осталось много мусора: пустые банки из-под энергетиков, упаковки с попкорном. По ощущениям – после обычных показов все выглядит намного чище.

У просмотра в кинотеатре турнира UFC и любого фильма есть ключевое отличие – эффект погружения. Тут он не достигается полноценно из-за разброса боев по времени и постоянных пауз между ними. Поэтому 10-15 человек перед поединком Чимаева просто ушли из зала за едой. Потом они едва успели вернуться, когда Хамзат уже появился в октагоне и бой стартовал.

Остальные доставали телефоны, когда на экране шли ролики по боям и интервью. Один зритель позвонил другу: «Прикинь, я в кинотеатре! Сейчас запущу трансляцию в инстаграме. Хамзат уже победил». Основное внимание вызвали бои Чимаева и Махачева. Зал хлопал всегда, когда показывали Чимаева, ярко радовался любому его удачному действию в клетке.

Поединок Чимаев – Усман превратился в отдельное кино. Повлияла спортивная составляющая: общее время других боев основного карда – 9:39. Все завершались в первом раунде и вызывали реакцию только в моменте. Когда судья признал несостоявшимся бой Анкалаева, мужчина из третьего ряда посмеялся с соседом: «Верните мои бабки – нормальные бои вообще будут?»

Важно: в зал не попали случайные зрители. Все пришли в кинотеатр с конкретной целью – посмотреть UFC на большом экране. Многие оказались там заранее: общались с друзьями, закупались попкорном и рассуждали о спорте. Некоторые остались и после окончания ивента. Обсуждали дальнейшие планы, чтобы отметить победу Махачева и других бойцов из России.

Атмосфера общего праздника ощущалась и в момент завершения турнира. Зрители перемещались по залу и даже поздравляли незнакомцев. Среди них – подавляющее большинство мужчин, хотя некоторые все-таки пришли в кинотеатр с девушками. Те в основном молчали и скрывали эмоции за попкорном. Их радость уже не выглядела такой очевидной.

Зритель Арсений пошел к кинотеатр только из-за UFC, хотя обычно его не привлекают даже ожидаемые премьеры: «Болею за Ислама Махачева – много лет смотрю каждый его бой. Сейчас Ислам дерется редко. Показалось, что событие слишком интересное. Решил не оставаться дома и выбраться ради такого. Надеюсь, теперь буду еще чаще смотреть такое в кино».

Спортивные трансляции дают отдельным кинотеатрам в России моментальный эффект, но так работает не везде

В кинотеатрах показывают не только бои MMA. «Матч ТВ» совместно с РПЛ уже несколько лет организует трансляции топ-матчей по футболу. «Ведомости» замеряли эффект по игре «Спартак» – «Зенит» в сезоне-2021/22. Тогда девять кинотеатров собрали почти 1,3 тысячи зрителей при выручке под 700 тысяч рублей. Интересно, что в тот момент целью заявлялось привлечение новой аудитории.

«Матч ТВ» договаривался с кинотеатрами и о трансляции финала Лиги чемпионов. В 2022 году игру между «Реалом» и «Ливерпулем» только в одной московской локации смотрели около 400 зрителей. Футбол на большом экране выглядит по-другому. Так происходит хотя бы из-за непрекращающегося действия – в одном бою UFC все может закончиться в любой момент.

Эксперименты с подобным показом UFC в мире идут уже давно. Весной-2010 Дана Уайт описывал первые итоги от 3D показов при сотрудничестве с кинотеатрами: «Наши фанаты сказали, что они были в восторге от того, что турнир UFC 111 транслировался в кинотеатрах. Им понравилось смотреть это с другими людьми в высоком разрешении на большом экране».

Российские зрители к такому пока привыкают. Из-за разницы во времени с другими странами невозможно показывать так все турниры. Раньше трансляции делали из-за поединков с участием Хабиба Нурмагомедова – не всегда они проходили по всей стране. Например, яркую вывеску Хабиб – Конор люди наблюдали всего в одном кинотеатре Махачкалы, а бой стартовал в 7 утра.

Спортивные трансляции в кинотеатрах России – это в любом случае интересно. До этого со спортом конкурировали кассовые фильмы, а сейчас альтернативы нет. Параллельно с UFC 294 показывалось такое: «Выжившая», «Астрал», «Анатомия падения», «Телохранитель на фрилансе», «Страсти по Матвею», «Повелитель ветра». Мы проверили по билетам – зрителей очень мало.

Трансляция UFC 294 распространялась не только на Москву. Так было почти в каждом городе России, где есть точки показов. Буквально все выглядело так: в Москве и Санкт-Петербурге люди имели альтернативу в разных районах, в регионах – конкретное место для просмотра. С точными попаданиями угадали не везде.

Мы провели эксперимент: за час до старта боев основного карда отследили точки в разных городах на доступность билетов. Почему выбрали именно такой временной отрезок? Турнир UFC 294 показывается один раз, поэтому большинство людей подстраивают под него планы. Значит, основная часть потенциальных фанатов UFC в тот момент уже решилась на поход в кинотеатр.

В Москве люди распределялись равномерно: в центральных районах города большинство кинотеатров имели на UFC всего по несколько свободных мест или собрали полные залы. Обилие предложения повлияло на отдельные места – они оказались выкуплены на треть. Зато заполняемость каждого зала с трансляцией в Санкт-Петербурге составляла 60-70%.

По регионам – не так мощно. Залы в Белгороде, Ижевске и Рязани выглядели почти свободными, в Екатеринбурге и Краснодаре – наоборот. Купить билет на трансляцию UFC в Сочи никто уже не смог бы из-за максимальной заполняемости. Выявить закономерность тут невозможно, но данных для общего вывода достаточно: красивое шоу из необычного показа спорта в России получается не всегда.

Зачем самому промоушену нужны трансляции в кинотеатрах? Кажется, объяснение можно найти в сделке между UFC и компанией Iconic Events Releasing. Она работает с сотнями кинотеатров в США. Там через показы в кинотеатрах UFC получает рекламу и долю от продажи билетов. Для Уайта это давно уже не просто красивая разовая акция, а еще один способ работы с фанатами.

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; pexels.com/Tima Miroshnichenko; РИА Новости/Кирилл Каллиников