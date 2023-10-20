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18 текстов, чтобы подготовиться и знать все о UFC 294

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Ислам Махачев Ислам Махачев
Александр Волкановски Александр Волкановски
Камару Усман Камару Усман
Шарабутдин Магомедов
Чимаев - Усман Чимаев - Усман
Махачев – Волкановски Махачев – Волкановски
UFC 294 UFC 294
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Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев
Икрам Алискеров Икрам Алискеров
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Жара в Абу-Даби.

21 октября состоится важнейший турнир года – UFC 294. В главном событии Ислам Махачев и Алекс Волкановски подерутся за пояс в легком весе – это их второй бой за год.

Мы уже объясняли, почему UFC 294 нельзя не смотреть. Дана Уайт и его команда постарались (несмотря на смену соперников): турнир почти полностью заполнен поединками с участием российских спортсменов, а главным станет еще одна защита пояса от лучшего российского бойца прямо сейчас.

Чтобы следить за главными событиями и ничего не пропустить, подключайтесь к нашей онлайн-трансляции.

Начало турнира – в 17:00 по московскому времени. Бои основного карда – в 21:00.

Что почитать на Sports.ru, чтобы подготовиться к важнейшему ивенту 2023 года?

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Фото: Matt Davies/Global Look Press

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