18 текстов, чтобы подготовиться и знать все о UFC 294

Жара в Абу-Даби.

21 октября состоится важнейший турнир года – UFC 294. В главном событии Ислам Махачев и Алекс Волкановски подерутся за пояс в легком весе – это их второй бой за год.

Мы уже объясняли, почему UFC 294 нельзя не смотреть. Дана Уайт и его команда постарались (несмотря на смену соперников): турнир почти полностью заполнен поединками с участием российских спортсменов, а главным станет еще одна защита пояса от лучшего российского бойца прямо сейчас.

Чтобы следить за главными событиями и ничего не пропустить, подключайтесь к нашей онлайн-трансляции.

Начало турнира – в 17:00 по московскому времени. Бои основного карда – в 21:00.

Что почитать на Sports.ru, чтобы подготовиться к важнейшему ивенту 2023 года?

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• «Физически слабый, но самый послушный». Каким был юный Махачев – даже боялся смотреть в глаза старшим

• Семь причин, почему первый бой Махачева и Волкановски получился таким близким

• Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?

• Махачев превзойдет Хабиба в UFC?

• Волкановски подерется с Махачевым после операции на руке. Ему плевать: уже брал пояс с переломом

• Бой Махачева с Волкановски за 10 дней до турнира – рокировка ради хайпа

• Боже, Оливейра – новый Фергюсон. Из-за глупости больше никогда не будет чемпионом

• Абу-Даби спас UFC в пандемию – неудивительно, что супертурнир пройдет там. Это новый центр MMA

• Главный пират UFC – с травмированным глазом и рыжей бородой. Родители его ругали за проигранные драки

• Из поп-MMA в UFC – на что способен Шара Буллет?

• Чимаев не считает Хабиба лучшим. Кумиры – Карелин и Федор, чьи бои он смотрел в новогоднюю ночь

• Не закапывайте Усмана. Он реально неудобен для Чимаева

• Усман спускается по лестнице спиной и не может ходить по асфальту. У него убитые колени

• Чимаев и Алискеров готовы разорвать средний вес UFC. Уже дрались друг с другом – все закончилось быстрым нокаутом

• Самый сложный соперник Чимаева до UFC врывается в гонку за пояс. Насколько силен Икрам Алискеров?

• UFC 294 – палитра народов Дагестана: лакец Махачев, лезгин Алискеров и аварец Анкалаев

• Бразильское джиу-джитсу – база современных MMA. Настолько популярно, что им занимаются даже Киану Ривз и Цукерберг

Погнали!

Фото: Matt Davies/Global Look Press