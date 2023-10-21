Шара Буллет год ждал дебюта в UFC – из-за проверок на допинг: вышел и разобрался парадом ударов

Хочет забрать жемчуг лиги.

21 октября на UFC 294 боец среднего веса Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, дебютировал в промоушене с победы. Его соперником стал мощный нокаутер Бруно Силва, который выступал в российских промоушенах M-1 и RCC.

Каким получился дебют Шары Буллета?

Шара Буллет потратил $70 тысяч на подготовку и почти год ждал дебюта в UFC – из-за проверок на допинг

В декабре-2022 Шарабутдин Магомедов подписал контракт с UFC, но дебют в промоушене состоялся только через год. Причина – допинг-контроль и испытательный срок от USADA. MMA Uncensored указывали, что Магомедов попал в топ-5 бойцов UFC по количеству проверок – больше 20.

Магомедов рассказывал, что в его крови несколько раз находили «Милдронат», который он принимал как витамин для сердца во время коронавируса. В сентябре он разъяснил ситуацию:

«Бывало, что в месяц по два-три раза [проверяли]. В первый месяц проверили три раза, потом два раза. Затем каждые три недели. Прилетали в Таиланд, Москву, Дагестан… Постоянно проверяли. И не просто одну мочу. Там столько разных анализов: с плеча кровь брали сухую, из вены брали кровь… Около месяца назад мне пришло письмо, в котором говорилось, что я прошел все проверки и они дают мне разрешение к выступлениям».

За этот год Магомедов говорил о Марвине Веттори как потенциальном сопернике для дебюта – хотел выйти на хайпового бойца, после победы над которым, по его мнению, он стал бы сильнейшим в Европе. Но получил Бруно Силву, который проиграл в UFC три из четырех последних боев.

По словам Магомедова, он потратил на подготовку $70 тысяч («высушил все свои карты, все сбережения») и планировал зайти в UFC позже на несколько лет: «Я думал попиратствовать где-то, подраться в России... Забрать весь жемчуг и золото, а потом в Америку. Но всевышний дал возможность сразу это переступить, перехватив все золото в UFC. В российских промоушенах меня не подпускали к поясам, потому что они знали, что я пиратствую, забираю все, что есть. Из-за этого были сложности. А UFC – самый главный жемчуг и золото. Забрать пояс UFC = забрать все».

UFC получил крепкого ударника (больше 90% побед в MMA – нокаутами) и яркого бойца – пирата с рыжей бородой и травмированным глазом, которого в Китае называли «Королем обезьян». Еще несколько лет назад он дрался в поп-MMA, чтобы заработать на жизнь, и кидался яйцами в девушек за ношение мини-юбок, а теперь зашел в главный промоушен планеты.

Шоу против Силвы: разнообразие киков и зрелищная победа, но с проблемами в защите

Шара Буллет начал очень аккуратно даже по меркам обычных бойцов. Он обрабатывал переднюю ногу Бруно Силвы лоу-киками и прямыми в колено. Такое начало поединка объяснил так: «Я старался быть аккуратным сегодня, первый бой все-таки. В следующем поединке буду более опасным». Позже он подключил любимые сайд-кики, а Силва контрил лоу-кики ударами руками.

В середине второго раунда Шара Буллет попал ударом «знак вопроса», после чего добивал коленом в прыжке, но Силва в последний момент ушел с линии атаки. Магомедов опустил руки и почувствовал уверенность. Силва едва не наказал за отсутствие защиты в конце раунда, попав несколькими тяжелыми панчами, но это не помешало Шаре Буллету забрать первый раунд.

Начало второго получилось для Магомедова стандартным. Он держал соперника на расстоянии, избивал ударами ногами, постоянно смешивая техники. В середине раунда Силва все-таки провел тейкдаун, провалившись в нескольких попытках до этого, но в позиции контроля сверху получал не меньше урона, чем на ногах. Шара Буллет был очень активным, постоянно пытался работать локтями из гарда, а когда его соперник пытался выправить осанку – атаковал ап-киками.

В третьем раунде Бруно Силва провел тейкдаун в самом начале. Он учел ошибки из второго раунда и начал получать гораздо меньше урона снизу. Шара Буллет провел снизу более половины раунда, после чего вернулся в стойку и отработал локтями и коленями из клинча. Переборщив с агрессивностью, он снова оказался на земле. Там Магомедов снова много бил снизу, проявлял активность, благодаря чему судьи отдали ему и третий раунд.

Шара Буллет показал все, за что его полюбили в России. Сумасшедшие удары ногами, коленями, локтями, брутальная жесткость и постоянная активность. Нокаута не случилось лишь благодаря крепкому Бруно Силве, который в очередной раз принял огромный урон.

К следующему поединку ждем от Шары Буллета лучшей защиты от проходов и более аккуратной работы на ближней дистанции. Это сделает его реальной угрозой для среднего веса.

Фото: UFC; instagram.com/shara_bullet77