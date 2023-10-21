Скандал у Анкалаева против Уокера! Запрещенный удар, спорное решение врача и потасовка после боя

«Доктор неопытный. Что-нибудь придумаем».

Скандалом с потасовкой из-за решения врачей и рефери закончился бой основного карда UFC 294 между вторым и седьмым номерами полутяжелого веса – Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

Анкалаев уверенно забирал победу, пока не допустил важную ошибку. Но, кажется, сильнее всех ошибся врач

Начало боя было осторожным. Бойцы пристреливались одиночными ударами. А на второй минуте Анкалаев пробил точный джеб и забрал инициативу.

Он контролировал бой и в середине пятиминутки попал в печень, от удара Уокер согнулся, хотя сразу же выпрыгнул с летящим коленом. После этого Анкалаев прижал его к сетке и работал со спины.

Анкалаев успешно разбирал Уокера, но допустил ключевую ошибку – ударил коленом в челюсть, когда у соперника было три точки опоры.

Судья остановил бой и дал Уокеру время на восстановление.

В клетку вошел врач и снял Уокера с боя, сказав, что тот не готов продолжать.

Уокер наехал на судью и хотел драться дальше. В клетке едва не завязалась потасовка.

Сначала судьи удерживали крупного Уокера, а потом Анкалаев едва не вырвался от секундантов.

Но обоих удержали.

Тогда в клетку вошел Дана Уайт и сказал Уокеру: «Мы разберемся. Доктор неопытный. Что-нибудь придумаем».

Тем не менее официальный вердикт: бой признан несостоявшимся. По правилам – это решение верное. В этом бою нет удовлетворенной стороны. Скорее всего, будет реванш.

Анкалаев выпал из титульной гонки из-за ничьей с Блаховичем. Бой против Уокера – последний шанс побороться за пояс

Поединок против Уокера стал для Анкалаева первым через 11 месяцев после спорной ничьей с Яном Блаховичем. Тогда Анкалаев упустил шанс стать чемпионом в бою с Блаховичем и заявил на эмоциях, что, возможно, больше не будет драться в UFC.

Топовые бойцы поддержали Анкалаева. Например, Франсис Нганну написал: «Анкалаев выиграл этот бой. Дайте ему чертов пояс!» А Петр Ян резко выксказался про руководство лиги: «Эй, UFC и Дана Уайт, что за дерьмо происходит у тебя дома?»

Сам Блахович признал поражение во флеш-интервью: «Считаю, что пояс должны были отдать Анкалаеву».

Но Дане Уайту не понравилось качество боя, из-за чего он назначил титульный поединок между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом: «Главное событие турнира было ужасным, но что поделать? Считаю ли я кого-то победителем? Даже не знаю. Я начал отключаться уже после трех раундов.

Слышал, что Анкалаев расстроен решением, но что вы хотите, чтобы я сделал? Тебя избивают два раунда, потом ты начинаешь его переводить – что тут поделаешь?»

Чемпионский бой между Тейшейрой и Хиллом состоялся через месяц после поединка Анкалаева. Хилл разгромил Тейшейру в Бразилии и забрал вакантный пояс. Казалось, чемпион защитит пояс против бывшего обладателя титула Иржи Прохазки. Но в итоге Хилл получил серьезную травму – разрыв ахиллового сухожилия, из-за которого освободил пояс.

В итоге статус претендента разыграли экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра и Ян Блахович, расположившийся ниже Анкалаева в рейтинге. В близком бою судьи отдали победу дебютанту дивизиона Перейре. И он заполучил титульник против Прохазки, который состоится в ноябре на UFC 295. В это же время Анкалаев был без боев и не рассматривался как один из кандидатов на чемпионский бой.

Хотя на его стороне беспроигрышная серия из 10 боев. Но у Анкалаева очень слабая медийность и осторожный стиль ведения боя. Четыре из пяти последних поединков дошли до судейского решения. Поэтому сейчас ему дали зрелищного соперника, чтобы реанимировать карьеру и вернуться в титульные разборки.

Джонни Уокер – очень нестабильный боец с нестандартной техникой. Он самый крупный полутяж в дивизионе, который плохо держит удар и слабо защищается. В начале 2022 года Уокер улетел в нокаут от Джамала Хилла.

Затем он выдал серию из трех побед: сначала задушил Иона Куцелабу в первом раунде, а затем нокаутировал за две минуты Пола Крейга. И в мае победил ветерана UFC Энтони Смита. Так поднялся с 12-й на седьмую позицию среди полутяжей.

Перед боем Уокер раскрутил бой через провокационное видео, где бил мешок с фотографией Анкалаева, а потом съел фото. Анкалаев положительно отреагировал на ролик: «Знакомые начали скидывать мне видео – говорю: «Ничего не надо, оставьте. Пусть делает свою работу, это нужно для меня и для раскрутки нашего боя». У него нормально получается».

Похоже, что понадобится раскручивать еще раз.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency, Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Giuseppe CACACE / AFP