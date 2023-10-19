Абу-Даби спас UFC во время пандемии – неудивительно, что супертурнир пройдет именно там. Это новый центр мира MMA

Два из трех титульников Махачева – в ОАЭ.

21 октября Ислам Махачев и Алекс Волкановски подерутся на UFC 294, который пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби. Турнир настолько яркий, что остальные бои основного карда могли бы возглавить Fight Night.

Уже пятый год подряд UFC приезжает в Эмираты с мощнейшим ивентом, в главном событии которого неизменно большой титульный бой (лишь один раз без участия россиянина).

Разбираемся, как ОАЭ стали одной из главных точек на карте ММА, когда UFC обратили внимание на Восток и при чем тут Хабиб Нурмагомедов.

Дана Уайт сотрудничал с властями ОАЭ еще в начале десятых: на первом турнире UFC в Эмиратах Сильва и Эдгар побеждали в титульниках

В 2010 году компания Flash Entertainment, принадлежащая правительству ОАЭ, купила 10% акций UFC за $200 млн. Но после покупки промоушена компанией Endeavor все миноритарные доли, в том числе и арабская, перешли к ней.

Тогда же состоялся первый в истории UFC турнир на персидском побережье: мощный кард возглавили два титульных боя – Андерсон Сильва за 25 минут перебил Дэмиена Майю, а Фрэнки Эдгар – Би Джея Пенна.

Следующий турнир состоялся только через четыре года и получился неудачным: скромный кард UFC Fight Night 39, нокаут от Роя Нельсона в бою с Антонио Родриго Ногейрой и первое в карьере поражение (сразу ТКО) 25-летнего Бенеила Дариуша.

На 25-тысячную арену пришли около восьми тысяч зрителей, а продажи билетов не дотянули до $2 млн. После этого UFC не возвращался туда пять лет.

Хабиб – первый в истории UFC чемпион-мусульманин. Казалось, Уайт уберет его команду после драки с Конором, но получилось наоборот

Ключевой причиной взлета ОАЭ в UFC стал Хабиб Нурмагомедов. До боя с Порье в Эмиратах он провел 11 поединков в UFC, девять из которых прошли в США, еще по одному – в Бразилии и Канаде.

Бой с Конором – до сих пор крупнейший в истории UFC. Бойцы неоднократно участвовали в очных пресс-конференциях, бесконечно оскорбляли и обещали прикончить друг друга в клетке.

События до и после оказались ярче самого боя. Из-за драки Дана Уайт отказался вручать Хабибу пояс в клетке, а Атлетическая комиссия Невады заморозила выплаты бойцам до конца разбирательства.

Та драка могла сломать будущее Хабиба и его команды в UFC: Нурмагомедов грозился уйти из промоушена в случае увольнения Зубайры Тухугова. В итоге Хабиба отстранили на 9 месяцев от боев, а UFC ввел временный титул в легком весе.

Тогда вполне казалось, что так Уайт убирает Нурмагомедова: Конор был еще молод, без травм и с аурой топового бойца, а Хабиб, хоть и был непревзойденным спортсменом, в медийном плане уступал американским звездам легкого веса.

Скандал, нападение на Конора, отстранение и злой Уайт. Похоже на конец чемпионской карьеры? Но вышло наоборот. С тех пор Макгрегор ни разу не дрался за титул UFC, а Ислам Махачев получил титульник после победы над Дэном Хукером, шестым на тот момент номером легкого веса.

UFC не просто не отменила команду Нурмагомедова, а сделала ее одной из самых влиятельных во всем промоушене. Два последних титульника Хабиба прошли в ОАЭ – после этого каждый год в сентябре-октябре промоушен разыгрывает пояса в Абу-Даби.

И это не совпадение: в 2019-м UFC и власти ОАЭ заключили контракт, по которому промоушен ежегодно проводит минимум один чемпионский бой.

«Приход UFC показывает, что мы способны проводить крупные спортивные турниры, к которым неравнодушны местные жители и туристы. Ивенты UFC станут основным элементом нашей программы на ближайшие годы, помимо культурных событий, выставок и других развлечений.

Эти невероятные шоу привлекают болельщиков со всего мира и поспособствуют росту турпотока в Абу-Даби», – говорил в 2019 году председатель Управления по туризму и культуре Мухаммад Халифа Аль-Мубарак.

Дана Уайт же уверял, что у UFC долгосрочные планы на Эмираты: «Болельщики давно просили вернуться в ОАЭ. Рад нашему партнерству: уверен, оно повлияет на развитие MMA в целом и на UFC в регионе». Слова подкрепились уже весной 2020 года.

Эмираты спасли UFC в пандемию: выделили остров для боев и смягчили условия карантина

UFC входил в 2020 год с грандиозным событием: главным боем года планировался титульник в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. В апреле они должны были подраться в США. Но случилась пандемия коронавируса: все встало на паузу, а бой Хабиба и Тони так никогда не состоится.

UFC искал решение, пока другие крупные спортивные соревнования встали на паузу. В ночь на 10 мая промоушен провел первый турнир после начала пандемии: в Джексонвилле Джастин Гейджи закончил карьеру Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC.

С мая по конец июня Уайт провел восемь турниров во Флориде и Неваде. Но по понятным причинам возникали проблемы: в Северной Америке действовали довольно строгие карантинные требования. Плей-офф НХЛ, например, разыгрывали в пузыре, а матчи проходили только в Торонто и Эдмонтоне.

А UFC же находился даже в более сложной ситуации: им каждый месяц нужно проводить 3-4 турнира, собирая в одной локации бойцов из разных стран. Выходом из ситуации стали Эмираты.

«Когда начались все эти проблемы с пандемией коронавируса, я пытался разобраться, как дальше проводить турниры. Абу-Даби первыми откликнулись на помощь. Хотя сейчас там самые жесткие меры карантина.

Нам выделили целый крупный остров. Все будет проходить на нем. Никто из бойцов не сможет покидать территорию острова. Им предоставят частные тренировочные базы для подготовки к боям», – говорил о событиях весны 2020 года Дана Уайт.

Хоть в ОАЭ и действовали жесткие правила, для UFC сделали исключение: никаких двухнедельных карантинов, а допуск к тренировкам и боям происходил после сдачи отрицательного теста на коронавирус.

В Абу-Даби Камару Усман первый раз победил Хорхе Масвидаля, Дейвисон Фигейредо задушил Джозефа Бенавидеса, Исраэль Адесанья уничтожил Пауло Косту, а Хабиб Нурмагомедов разобрался с Гейджи и завершил карьеру.

В 2021 году Абу-Даби вновь сыграли большую роль в истории промоушена: на свежепостроенной арене «Этихад» состоялся первый с начала ковида турнир со зрителями. Две тысячи фанатов смотрели бои турнира UFC on ABC 1, в главном событии которого Макс Холлоуэй разгромил по очкам Келвина Каттара.

А через две недели 2,6 тысячи человек увидели первый бой, в котором нокаутировали Конора Макгрегора (постарался Дастин Порье).

Эмираты стали домашней территорией для мусульманских бойцов: после первой защиты Хабиба там каждый год разыгрывают титулы

UFC дважды пытался заходить в Россию: в 2019 году проводились турниры в Санкт-Петербурге и Москве. Самые яркие события – улетевший в нокаут от Алистара Оверима Алексей Олейник в Петербурге и последний бой в карьере Забита Магомедшарипова уже в Москве.

Но из-за непопулярности в России платных трансляций речи о титульных и денежных боях не шло. Последние защиты Хабиба, титульный забег Петра Яна, восхождение Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева – все это было в Абу-Даби, а не в России.

Но, пожалуй, самым главным человеком для ММА в Эмиратах стал Хамзат Чимаев. Он дебютировал в промоушене как швед именно в Абу-Даби.

Чимаев – абсолютная сенсация 2020 года, который ворвалась в UFC серией ярких финишей. Половину боев в промоушене он провел в ОАЭ: за 7 минут и 37 секунд стер Джона Филлипса, Риса Макки и Ли Цзинляна.

А 21 октября проведет четвертый бой в UFC, встретившись с Камару Усманом, первым экс-чемпионом UFC в карьере. Теперь Хамзата с Эмиратами связывают не только бои в UFC: недавно он получил гражданство этой страны и переехал туда на ПМЖ.

Что еще?

• В Абу-Даби Петр Ян стал чемпионом, где нокаутировал Жозе Альдо, через полтора года он там же прошел Кори Сэндхагена и забрал временный титул, а спустя еще год сенсационно и спорно проиграл будущему чемпиону Шону О’Мэлли.

• Магомед Анкалаев в ОАЭ нокаутировал Иона Куцелабу и победил Волкана Оздемира, а через несколько дней там встретится с Джонни Уокером в претендентском поединке. Восходящие звезды UFC Амир Альбази (Ирак) и Шавкат Рахмонов (Казахстан) дебютировали в промоушене именно в Абу-Даби.

• Белал Мухаммад в Эмиратах душил Такаши Сато и нокаутировал Шона Брэди. Это половина победных финишей Белала в UFC.

• Многообещающий боец в 57 кг Мухаммад Мокаев вернется в Абу-Даби после победы над Малколмом Гордоном, чтобы подраться с Тимом Эллиоттом.

Любопытно, что в следующем году заканчивается срок действия сделки между UFC и правительством ОАЭ. Поэтому, возможно, UFC 294 станет последним за долгое время мощным ивентом в этом регионе. Или же сотрудничество продлят?

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC, Jeff Bottari/Zuffa LLC; eastnews.ru/Richard Wainwright/AAP Image, John Locher, Vasily MAXIMOV / AFP, David Yeazell-USA TODAY Sports/Sipa USA