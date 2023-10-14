Из-за Конора UFC ушел от USADA. Проверять на допинг будет экс-агент ФБР, допрашивавший Хуссейна

Новое агентство критикуют в МОК.

Конфликт между UFC и Американским антидопинговым агентством (USADA) – одна из главных спортивных новостей этой недели. Несмотря на долгий и успешный опыт сотрудничества, промоушен отказался от продления контракта с агентством – они перестанут быть партнерами с 1 января 2024 года.

Что произошло?

USADA считает, что UFC планирует вернуть Макгрегора в обход антидопинговых правил – промоушен грозит агентству судом за клевету

11 октября на официальном сайте USADA появилось заявление Трэвиса Тайгерта – исполнительного директора антидопингового агентства. В нем он сообщил, что организация перестанет сотрудничать с UFC – по словам Тайгерта, причиной конфликта стало желание промоушена допустить Конора Макгрегора к участию в поединках в обход правил агентства.

Согласно уставу USADA, прежде чем вернуться в октагон, Макгрегор должен присоединиться к пулу тестирования и находиться в нем полгода. Последний раз Конор проверялся инспекторами антидопингового агентства в 2021 году – перед поединком с Дастином Порье, в котором сломал ногу.

«Мы четко объяснили UFC, что для Макгрегора не будет никаких исключений, пока он не сдаст два отрицательных теста и не проведет в пуле не менее шести месяцев. К сожалению, на данный момент мы не знаем, будет ли UFC соблюдать эти требования, поскольку больше не будем участвовать в антидопинговой программе. Отказ промоушена от сотрудничества ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в спорте под руководством USADA».

Слова Тайгерта совсем не понравились руководству UFC – директор агентства не только обвинил промоушен в желании нарушить антидопинговые правила, но и посчитал лишним предупредить организацию, что USADA опубликует официальное заявление по этому поводу. Президент UFC Дана Уайт назвал такой поступок «скотским».

По мнению руководства UFC, заявление USADA не соответствует действительности и наносит организации репутационный ущерб – если агентство не принесет публичные извинения, то дело дойдет до суда. При этом сам промоушен до сих пор не раскрыл истинную причину прекращения сотрудничества с USADA – правда, это никак не мешает представителям UFC отрицать обвинения со стороны агентства.

«Ни один сотрудник промоушена не говорил USADA ничего, кроме очевидного – Макгрегор вернется в пул тестирования, когда полностью залечит травму. Мы и сами обязали бы его находиться в нем на протяжении шести месяцев – никаких исключений. Только после этого Макгрегор был бы допущен к выступлениям», – сказал вице-президент промоушена Хантер Кэмпбелл.

Кэмпбелл считает, что представители USADA опубликовали такое резкое заявление только из-за эмоций – в следующем году USADA не только потеряет важнейшего партнера, но и не досчитается десятков миллионов долларов. Работа с промоушеном приносила агентству почти треть всей прибыли.

UFC уверяет, что новая антидопинговая программа превзойдет старую. Тестирование бойцов возглавит экс-агент ФБР

Заявление USADA вызвало массу вопросов и спровоцировало бурное обсуждение в медиа-пространстве – высказывались предположения, что UFC вовсе перестанет работать с посредниками, взяв антидопинговую политику под свой контроль. Но уже на следующий день промоушен представил нового партнера – теперь за процесс тестирования бойцов будет отвечать агентство Drug Free Sport International.

Организация известна по работе с крупнейшими спортивными лигами США. Среди партнеров компании – NFL, NBA, MLB и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA). Несмотря на впечатляющий список клиентов, DFSI часто критикуют за недостаточно эффективную борьбу с допингом. Например, агентство не проводит незапланированные тесты – спортсменов заранее уведомляют о времени сдачи.

В 2013 году The New York Times писал о подозрительно низком проценте положительных допинг-проб. В 2010 году агентство протестировало свыше 10 тысяч спортсменов – на допинге попались всего 63 человека. Одним из главных критиков DFSI остается член Медицинской комиссии МОК Дон Кетлин:

«Вы не выявляете положительные результаты, потому что не занимаетесь настоящим тестированием. Атлеты знают, когда и где будут проводиться тесты, и просто не приходят на встречи с сотрудниками агентства. Они не тестируются на нужные вещества».

При этом вице-президент UFC по вопросам здоровья бойцов Джефф Новицки уверен, что сотрудничество с DFSI поможет промоушену. Он обещает, что новая антидопинговая программа превзойдет старую – по его словам, количество тестов значительно увеличится, а еще появятся новые методы забора крови.

Для организации новой программы тестирования бойцов промоушен нанял бывшего специального агента ФБР Джорджа Пиро – в 2004 году он проводил допрос экс-президента Ирака Саддама Хусейна. Руководство UFC не сомневается, что опыт работы в разведке поможет Пиро в курировании антидопинговой программы.

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Thomas Cooper, Zhe Ji, Tom Pennington