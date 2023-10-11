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Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?

Чарльз Оливейра Чарльз Оливейра
MMA MMA
Ислам Махачев Ислам Махачев
UFC 294 UFC 294
Александр Волкановски Александр Волкановски
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Увидим реванш с Волкановски.

Титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой отменен. Оливейра не выступит на UFC 294 из-за травмы, а вместо него против Махачева подерется чемпион полулегкого веса Алекс Волкановски.

Что произошло?

В октябре-2022 Махачев уже побеждал Оливейру и впервые стал чемпионом легкого дивизиона. 21 октября в Абу-Даби они планировали провести реванш, но все сорвалось. Оливейра получил огромное рассечение над бровью во время спарринга и не выйдет на титульный бой. Журналист TNT Sports Чаматкар Сандху показал повреждение:

По словам Оливейры, ему наложили девять швов, поэтому он не уверен, что восстановится за такой короткий период и даст конкурентный бой. Вместе с командой Оливейра решил сняться с турнира. «Многие меня осуждают, но я не могу выйти на этот бой, готовым на 80%. Этот очень важный поединок, поэтому необходимо быть готовым на все 120%».

При этом запасным в бою Махачева и Оливейры был Матеуш Гамрот, который в сентябре-2023 победил Рафаэля Физиева – тот порвал кресты прямо во время боя. Но вместо Гамрота против Махачева снова выйдет Алекс Волкановски – они подерутся второй раз за год.

Что дальше?

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что в Абу-Даби мы увидим другой реванш с участием Ислама Махачева – против Алекса Волкановски, который уже поднимался из полулегкого дивизиона и единогласным решением судей проигрывал в феврале-2023.

«Были позиции, где чувствовалось: «Он не такой сильный». Вы, возможно, слышали, что я даже сказал своему углу: «Он не сильный». Я не хотел показаться мудаком, но он реально не такой сильный физически. Я не воспользовался этим сразу с начала», – говорил после первого боя с Махачевым Волкановски.

Он действительно дал конкурентный и один из самых сложных боев Махачеву. Теперь получил шанс доказать, что судейское решение было неправильным. После первого боя команда Волкановски раскручивала обвинения против Махачева в возможном использовании капельницы для восстановления, что запрещено правилами, но ничего не добилась.

«Никаких официальных источников, никаких обвинений со стороны UFC или антидопинговой комиссии USADA не было. Просто обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств», – защищался Махачева.

После боя оба согласились на немедленный реванш, но в итоге Волкановски подрался за титул в полулегком против Яира Родригеса, а Махачев получил Оливейру. После июльского боя с Родригесом Волкановски сообщил о травме руки и перенесенной операции. Теперь – спустя пару месяцев – выходит на коротком уведомлении.

При этом уже в январе у Волкановски запланирован бой против Илии Топурии. Он дает турниру в Абу-Даби новое громкое имя для главного боя, но сильно рискует: короткий лагерь, подъем в легкий в вес, возможный урон, который может повлиять на проведение боя с Топурией. Хотя еще в мае говорил, что настроен подраться с Махачевым снова в конце 2023 года.

Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; Gettyimages.ru/Paul Kane

7 комментариев

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Tpy6kaMerlina
Уверен на сто процентов, что Алекс для Махачева более конкурентный и сильный соперник - Оливейра вообще ничего не показал в их первом бою, а бой с Волкановски прошёл непросто. Волкановски очевидно будет более агрессивным со старта боя и постарается надавить физикой в первых раундах, с учётом его интервью после прошлого поединка. Вообще, с точки зрения зрителя, этот бой интереснее, так как он более конкурентен и соперники почти равные, оба сильные и техничные.
Ну а по поводу травмы Оливейры, имхо, но проводить такого рода спарринги за пару недель до одного из главных боёв в твоей карьере... ну риск травмы очень высок, я просто не понимаю куда смотрели тренеры, когда допустили такие спарринги. Это не очень умно и профессионально, как по мне. И сниматься с одного из главных боёв своей карьеры из-за такой промашки тренерского штаба, наверняка, очень обидно и глупо.
+13
-2
+11
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Andy93
Как раз на супербой появилась небольшая надежда. А сорвалось скучное избиение в одни ворота.
+4
-2
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Kanonir152
Волкановски мужчина!
+2
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+2
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Savardus
Ответ Tpy6kaMerlina
Уверен на сто процентов, что Алекс для Махачева более конкурентный и сильный соперник - Оливейра вообще ничего не показал в их первом бою, а бой с Волкановски прошёл непросто. Волкановски очевидно будет более агрессивным со старта боя и постарается надавить физикой в первых раундах, с учётом его интервью после прошлого поединка. Вообще, с точки зрения зрителя, этот бой интереснее, так как он более конкурентен и соперники почти равные, оба сильные и техничные. Ну а по поводу травмы Оливейры, имхо, но проводить такого рода спарринги за пару недель до одного из главных боёв в твоей карьере... ну риск травмы очень высок, я просто не понимаю куда смотрели тренеры, когда допустили такие спарринги. Это не очень умно и профессионально, как по мне. И сниматься с одного из главных боёв своей карьеры из-за такой промашки тренерского штаба, наверняка, очень обидно и глупо.
Рассуждения правильные но Волкановски выходит на дико короткой подготовке. И не отменяя его профессионализма, он, уверен не будет готов на все 100
+2
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Denis Akhmarov
это будет считаться титульником?
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__flavius__
Ну в общем-то это справедливо. Ислам в Австралии тоже не в лучшей форме был, теперь волк на его территории тоже не на 100% готов будет
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Вячеслав Тотров
Волкановски просто красавец. Но,если я не ошибаюсь он не бился в Эмиратах.а туда надо приезжать минимум за 3 недели до боя.сейчас его накроет аклиматизация плюс у него была операция, а третий бой ему в случае проигрыша не дадут.
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