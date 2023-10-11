Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?

Увидим реванш с Волкановски.

Титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой отменен. Оливейра не выступит на UFC 294 из-за травмы, а вместо него против Махачева подерется чемпион полулегкого веса Алекс Волкановски.

Что произошло?

В октябре-2022 Махачев уже побеждал Оливейру и впервые стал чемпионом легкого дивизиона. 21 октября в Абу-Даби они планировали провести реванш, но все сорвалось. Оливейра получил огромное рассечение над бровью во время спарринга и не выйдет на титульный бой. Журналист TNT Sports Чаматкар Сандху показал повреждение:

По словам Оливейры, ему наложили девять швов, поэтому он не уверен, что восстановится за такой короткий период и даст конкурентный бой. Вместе с командой Оливейра решил сняться с турнира. «Многие меня осуждают, но я не могу выйти на этот бой, готовым на 80%. Этот очень важный поединок, поэтому необходимо быть готовым на все 120%».

При этом запасным в бою Махачева и Оливейры был Матеуш Гамрот, который в сентябре-2023 победил Рафаэля Физиева – тот порвал кресты прямо во время боя. Но вместо Гамрота против Махачева снова выйдет Алекс Волкановски – они подерутся второй раз за год.

Что дальше?

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что в Абу-Даби мы увидим другой реванш с участием Ислама Махачева – против Алекса Волкановски, который уже поднимался из полулегкого дивизиона и единогласным решением судей проигрывал в феврале-2023.

«Были позиции, где чувствовалось: «Он не такой сильный». Вы, возможно, слышали, что я даже сказал своему углу: «Он не сильный». Я не хотел показаться мудаком, но он реально не такой сильный физически. Я не воспользовался этим сразу с начала», – говорил после первого боя с Махачевым Волкановски.

Он действительно дал конкурентный и один из самых сложных боев Махачеву. Теперь получил шанс доказать, что судейское решение было неправильным. После первого боя команда Волкановски раскручивала обвинения против Махачева в возможном использовании капельницы для восстановления, что запрещено правилами, но ничего не добилась.

«Никаких официальных источников, никаких обвинений со стороны UFC или антидопинговой комиссии USADA не было. Просто обиженные люди из команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств», – защищался Махачева.

После боя оба согласились на немедленный реванш, но в итоге Волкановски подрался за титул в полулегком против Яира Родригеса, а Махачев получил Оливейру. После июльского боя с Родригесом Волкановски сообщил о травме руки и перенесенной операции. Теперь – спустя пару месяцев – выходит на коротком уведомлении.

При этом уже в январе у Волкановски запланирован бой против Илии Топурии. Он дает турниру в Абу-Даби новое громкое имя для главного боя, но сильно рискует: короткий лагерь, подъем в легкий в вес, возможный урон, который может повлиять на проведение боя с Топурией. Хотя еще в мае говорил, что настроен подраться с Махачевым снова в конце 2023 года.

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; Gettyimages.ru/Paul Kane