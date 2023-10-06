Пять лет культовому бою Хабиба и Конора. Вот 10 текстов о нем со всех сторон

Главное событие в истории UFC.

6 октября исполнилось пять лет легендарному поединку – в 2018 году в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил пояс в легком весе.

Их противостояние вышло сильно за пределы октагона и переросло в реальную вражду: Конор нападал на автобус с командой Хабиба, а драка, которая случилась уже после боя, обсуждалась во всем мире.

Этот бой собрал гигантскую аудиторию и до сих пор остается самым кассовым в истории UFC (2,4 млн продаж PPV). Для многих он вообще стал входным в мир смешанных единоборств.

Что почитать о культовом событии, если хотите вернуться в ту атмосферу или просто больше узнать?

• Конор vs Хабиб: переоцененное шоу или лучший бой в истории?

• Бой Хабиба и Конора – самый жирный в UFC. Принес бойцам $30 млн и стал рекордным по PPV

• «Хабибу оттоптали ноги, когда набежала толпа». Та самая драка с Конором – в метре от Андрея Кириленко

• Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева

• «Оборачиваюсь – парень с женой дерутся с другой парой». Монологи журналистов, которые вживую видели бой Конора и Хабиба

• Конор разобрал бой с Хабибом: проклятый удар справа и худший раунд в карьере

• Я смотрел бой в том же кафе, где и отец Хабиба

• Как Дагестан сходил с ума после победы Хабиба

• Великое фото с боя Конора и Хабиба

• Хабиб и Конор не всегда ненавидели друг друга

Фото: eastnews.ru/AP Photo/John Locher