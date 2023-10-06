Пять лет культовому бою Хабиба и Конора. Вот 10 текстов о нем со всех сторон
Главное событие в истории UFC.
6 октября исполнилось пять лет легендарному поединку – в 2018 году в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил пояс в легком весе.
Их противостояние вышло сильно за пределы октагона и переросло в реальную вражду: Конор нападал на автобус с командой Хабиба, а драка, которая случилась уже после боя, обсуждалась во всем мире.
Этот бой собрал гигантскую аудиторию и до сих пор остается самым кассовым в истории UFC (2,4 млн продаж PPV). Для многих он вообще стал входным в мир смешанных единоборств.
Что почитать о культовом событии, если хотите вернуться в ту атмосферу или просто больше узнать?
• Конор vs Хабиб: переоцененное шоу или лучший бой в истории?
• Бой Хабиба и Конора – самый жирный в UFC. Принес бойцам $30 млн и стал рекордным по PPV
• «Хабибу оттоптали ноги, когда набежала толпа». Та самая драка с Конором – в метре от Андрея Кириленко
• Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева
• «Оборачиваюсь – парень с женой дерутся с другой парой». Монологи журналистов, которые вживую видели бой Конора и Хабиба
• Конор разобрал бой с Хабибом: проклятый удар справа и худший раунд в карьере
• Я смотрел бой в том же кафе, где и отец Хабиба
• Как Дагестан сходил с ума после победы Хабиба
• Великое фото с боя Конора и Хабиба
• Хабиб и Конор не всегда ненавидели друг друга
Фото: eastnews.ru/AP Photo/John Locher
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