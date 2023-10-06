Панчер
Блог

Пять лет культовому бою Хабиба и Конора. Вот 10 текстов о нем со всех сторон

Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
UFC UFC
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Главное событие в истории UFC.

6 октября исполнилось пять лет легендарному поединку – в 2018 году в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил пояс в легком весе.

Их противостояние вышло сильно за пределы октагона и переросло в реальную вражду: Конор нападал на автобус с командой Хабиба, а драка, которая случилась уже после боя, обсуждалась во всем мире.

Этот бой собрал гигантскую аудиторию и до сих пор остается самым кассовым в истории UFC (2,4 млн продаж PPV). Для многих он вообще стал входным в мир смешанных единоборств.

Что почитать о культовом событии, если хотите вернуться в ту атмосферу или просто больше узнать?

Конор vs Хабиб: переоцененное шоу или лучший бой в истории?

Бой Хабиба и Конора – самый жирный в UFC. Принес бойцам $30 млн и стал рекордным по PPV

• «Хабибу оттоптали ноги, когда набежала толпа». Та самая драка с Конором – в метре от Андрея Кириленко

Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева

• «Оборачиваюсь – парень с женой дерутся с другой парой». Монологи журналистов, которые вживую видели бой Конора и Хабиба

Конор разобрал бой с Хабибом: проклятый удар справа и худший раунд в карьере

• Я смотрел бой в том же кафе, где и отец Хабиба

Как Дагестан сходил с ума после победы Хабиба

Великое фото с боя Конора и Хабиба

Хабиб и Конор не всегда ненавидели друг друга

Фото: eastnews.ru/AP Photo/John Locher

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Забавно, что в статье потасовки после боя у вас самые топовые комментарии обвиняющие автора в том, что он не упомянул, что Конор первым ударил Абубакара сидящего на сетке. Хотя в самой статье - это есть. Получается, вы добавили это после того как вам напихали комментаторы)) Хотя о чем говорить, почитав старые статьи я вспомнила как была в шоке с того, как однобоко освещалась тогда вся ситуация. Как все ржали с того, что Конор называл жену Хабиба "козлом в полотенце", что говорил про дагестанцев, что мол они трусы, что челюсть стеклянная Хабиба улетит в октагон, фанаты писали "Россия за Конора", устраивали флешмоб "Конор выйди под Крида", как все кайфовали когда Конор напал на автобус, но прыжок Хабиба с октагона стал позором и обезьянничеством уже и когда он сорвался почему-то ему это вменяли в вину, хотя все мы знаем как Конор влезает под кожу и как бывают обидчивы россияне..В общем то время это какая-то концентрация ненависти к Хабибу и его команде и помешанность на этом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий