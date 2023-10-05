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Конор, Шевченко и Адесанья пострадали от проклятья UFC. Виновата обложка игры

Александр Волкановски Александр Волкановски
MMA MMA
Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Джон Джонс Джон Джонс
Валентина Шевченко Валентина Шевченко
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Прервет ли его Волкановски?

Странное правило: бойцы UFC после попадания на обложку симулятора от EA SPORTS проигрывают или неудачно выступают. Свежий пример – Валентина Шевченко, которая завершила вничью титульник против Алексы Грассо и не вернула пояс.

От проклятия досталось даже Конору. Джонс не проигрывал, но после этого бесконечно попадал в скандалы

На UFC 293 доминирующий чемпион Исраэль Адесанья разгромно проиграл андердогу Шону Стрикленду и потерял пояс чемпиона в среднем весе. Это поражение вошло в список главных апсетов в истории MMA.

Через неделю Валентина Шевченко дралась в матч-реванше с Алексой Грассо за титул чемпионки в наилегчайшем дивизионе. Бой закончился ничьей, которая снова оставила Шевченко без титула.

Что объединяет два этих поединка? 5 сентября Адесанья и Шевченко (вместе с Алексом Волкановски) попали на обложку видеоигры EA Sports UFC 5, которая выйдет 27 октября. И это не первый случай, когда боец ​​проигрывает сразу после попадания на обложку.

Какие еще были примеры? В 2020 году Хорхе Масвидаль стал лицом UFC 4. В том же году он проиграл в титульном бою Камару Усману. С тех пор Масвидаль проиграл все бои (три поражения из трех) и в 2023 объявил о завершении карьеры.

В феврале-2018 вышла UFC 3, лицом которой стал Конор Макгрегор. Уже в октябре он проиграл удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову. После этого Конор провел три поединка: одна победа над Дональдом Серроне и два проигрыша подряд от Дастина Порье. В последнем бою он сломал ногу и с тех пор не возвращался в октагон.

Макгрегор был лицом и UFC 2, вышедшей в марте-2016. В том же месяце он проиграл Нейту Диазу. Ронда Раузи, еще одно лицо с обложки UFC 2, улетела в нокаут всего за 48 секунд от Аманды Нуньес. Это последний поединок в ММА-карьере Раузи, которая теперь выступает только в профессиональном рестлинге.

Первая видеоигра серии UFC вышла в 2014 году. Тогда на обложку попали Джон Джонс и Алекс Густафссон. Последний в следующем же поединке упал в тяжелый нокаут при родных трибунах в Швеции от Энтони Джонсона. После этого он уступил Даниэлю Кормье и перестал считаться топовым претендентом на чемпионский пояс в полутяжелом весе. До обложки у Густафссона был рекорд 8-2 в UFC, после – 2-6.

Даже великий Джон Джонс не прошел мимо проклятия видеоигры. Нет, он никому не проиграл. Но именно после попадания на обложку начались многочисленные проблемы Джонса с законом: кокаин, ДТП с беременной женщиной, лишение титула. В итоге эти вещи сильно подпортили репутацию Джонса как GOAT.

Адесанья пытался, но не сломал проклятие. Получится ли у Волкановски?

Известно ли бойцам UFC о существовании проклятия? В недавнем выпуске подкаста The BrO’Malley Show Шон О’Мэлли удивился, узнав, что он не попал на обложку UFC 5. «Алекс Волкановски и Валентина Шевченко официальные лица… Как они [EA Sports] могли так ########## [ошибиться]?» – возмущался О’Мэлли.

Его успокоил Даниэль О’Мэлли, брат и соведущий подкаста: «Знаешь, это может быть к лучшему. Дело в проклятии обложки игры по UFC – в следующем бою ты проигрываешь. Так что лучше туда не попадать». О’Мэлли согласился с братом.

Исраэль Адесанья – единственный, кто не проиграл сразу после попадания на обложку игры. Он был лицом UFC 4 вместе с Хорхе Масвидалем. В следующем бою он нокаутировал Паоло Косту, сломав (как тогда казалось) проклятие.

Сразу же после боя Адесанья опубликовал твит: «Какое еще проклятие EA?» В интервью он сказал, что не верит в суеверия: «Я знаю эту игру. Но играю в нее не с EA Sports, а в жизни!» Но все изменилось после выхода UFC 5: Адесанья сразу уступил Шону Стрикленду.

Все попавшие на обложку игры UFC бойцы так или иначе испортили карьеры. Поэтому многие фанаты с тревогой ожидают следующий поединок Алекса Волкановски, который может состояться в 2024 году против Илии Топурии.

Топурия – сложный соперник: 14 побед и ноль поражений. Он финишер (лишь два боя дошли до судейских решений), уверенно чувствующий себя в ударке и партере. Топурия обещал удосрочить и Волкановски: «Для меня это легкий бой. Финиширую его уже в первом раунде».

Конор и еще три легенды UFC, которых мы хотим увидеть в рестлинге

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC, Harry How

2 комментария

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Oleg Devitaltivskii
Все попавшие на обложку игры UFC бойцы так или иначе испортили карьеры.
Гениально, много ли в принципе бойцов уходящих на пике? Рано или поздно все проигрывают, большинству сложно уйти вовремя. Масвидаль был середняком и до обложки, Густафсон просел после Джонса.
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