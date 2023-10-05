Конор, Шевченко и Адесанья пострадали от проклятья UFC. Виновата обложка игры

Прервет ли его Волкановски?

Странное правило: бойцы UFC после попадания на обложку симулятора от EA SPORTS проигрывают или неудачно выступают. Свежий пример – Валентина Шевченко, которая завершила вничью титульник против Алексы Грассо и не вернула пояс.

От проклятия досталось даже Конору. Джонс не проигрывал, но после этого бесконечно попадал в скандалы

На UFC 293 доминирующий чемпион Исраэль Адесанья разгромно проиграл андердогу Шону Стрикленду и потерял пояс чемпиона в среднем весе. Это поражение вошло в список главных апсетов в истории MMA.

Через неделю Валентина Шевченко дралась в матч-реванше с Алексой Грассо за титул чемпионки в наилегчайшем дивизионе. Бой закончился ничьей, которая снова оставила Шевченко без титула.

Что объединяет два этих поединка? 5 сентября Адесанья и Шевченко (вместе с Алексом Волкановски) попали на обложку видеоигры EA Sports UFC 5, которая выйдет 27 октября. И это не первый случай, когда боец ​​проигрывает сразу после попадания на обложку.

Какие еще были примеры? В 2020 году Хорхе Масвидаль стал лицом UFC 4. В том же году он проиграл в титульном бою Камару Усману. С тех пор Масвидаль проиграл все бои (три поражения из трех) и в 2023 объявил о завершении карьеры.

В феврале-2018 вышла UFC 3, лицом которой стал Конор Макгрегор. Уже в октябре он проиграл удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову. После этого Конор провел три поединка: одна победа над Дональдом Серроне и два проигрыша подряд от Дастина Порье. В последнем бою он сломал ногу и с тех пор не возвращался в октагон.

Макгрегор был лицом и UFC 2, вышедшей в марте-2016. В том же месяце он проиграл Нейту Диазу. Ронда Раузи, еще одно лицо с обложки UFC 2, улетела в нокаут всего за 48 секунд от Аманды Нуньес. Это последний поединок в ММА-карьере Раузи, которая теперь выступает только в профессиональном рестлинге.

Первая видеоигра серии UFC вышла в 2014 году. Тогда на обложку попали Джон Джонс и Алекс Густафссон. Последний в следующем же поединке упал в тяжелый нокаут при родных трибунах в Швеции от Энтони Джонсона. После этого он уступил Даниэлю Кормье и перестал считаться топовым претендентом на чемпионский пояс в полутяжелом весе. До обложки у Густафссона был рекорд 8-2 в UFC, после – 2-6.

Даже великий Джон Джонс не прошел мимо проклятия видеоигры. Нет, он никому не проиграл. Но именно после попадания на обложку начались многочисленные проблемы Джонса с законом: кокаин, ДТП с беременной женщиной, лишение титула. В итоге эти вещи сильно подпортили репутацию Джонса как GOAT.

Адесанья пытался, но не сломал проклятие. Получится ли у Волкановски?

Известно ли бойцам UFC о существовании проклятия? В недавнем выпуске подкаста The BrO’Malley Show Шон О’Мэлли удивился, узнав, что он не попал на обложку UFC 5. «Алекс Волкановски и Валентина Шевченко официальные лица… Как они [EA Sports] могли так ########## [ошибиться]?» – возмущался О’Мэлли.

Его успокоил Даниэль О’Мэлли, брат и соведущий подкаста: «Знаешь, это может быть к лучшему. Дело в проклятии обложки игры по UFC – в следующем бою ты проигрываешь. Так что лучше туда не попадать». О’Мэлли согласился с братом.

Исраэль Адесанья – единственный, кто не проиграл сразу после попадания на обложку игры. Он был лицом UFC 4 вместе с Хорхе Масвидалем. В следующем бою он нокаутировал Паоло Косту, сломав (как тогда казалось) проклятие.

Сразу же после боя Адесанья опубликовал твит: «Какое еще проклятие EA?» В интервью он сказал, что не верит в суеверия: «Я знаю эту игру. Но играю в нее не с EA Sports, а в жизни!» Но все изменилось после выхода UFC 5: Адесанья сразу уступил Шону Стрикленду.

Все попавшие на обложку игры UFC бойцы так или иначе испортили карьеры. Поэтому многие фанаты с тревогой ожидают следующий поединок Алекса Волкановски, который может состояться в 2024 году против Илии Топурии.

Топурия – сложный соперник: 14 побед и ноль поражений. Он финишер (лишь два боя дошли до судейских решений), уверенно чувствующий себя в ударке и партере. Топурия обещал удосрочить и Волкановски: «Для меня это легкий бой. Финиширую его уже в первом раунде».

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC, Harry How