Мбаппе пришел на бои в Париже и увидел супернокаут за девять секунд. Его реакция – 😱
Нганну уже предложил подраться.
В Париже состоялся турнир PFL – той самой лиги, в которую перешел экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.
Ивент посетил нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе – он пришел вместе с одноклубниками Ашрафом Хакими, Усманом Дембеле и Левеном Курзава (в футболке с Джервонтой Дэвисом) и кажется, стал главной спортивной звездой, которая появлялась на бойцовских турнирах.
Мбаппе ждало реальное шоу, которое устроил дебютант лиги и экс-чемпион Glory Седрик Думбе. В 2022 году тот неудачно зашел в UFC (дебют так и не состоялся – по информации MMA Fighting, его не допустили из-за недостатка опыта в MMA), а потом подписал контракт с PFL.
31-летний полусредневес с рекордом 4-0 за девять секунд нокаутировал Джордана Зебо. Получилось максимально эффектно: вырубил с левой и пошел добивать, но судья моментально остановил бой.
А перед этим Думбе устроил перформанс: вышел на поединок с матрасом (намек, что отправит соперника спать – так и получилось) и запустил в клетке боевой клич (трибуны ему отвечали).
Реакция Мбаппе на нокаут бесценна:
После Думбе залез на клетку и оттуда обратился к трибунам – кажется, показывал рукой именно на Мбаппе.
Еще в мае Думбе рассказывал, что общался с Мбаппе: «Он позвонил мне по фейстайму и сказал: «Ничего не знаю про ММА, но встану в 5 утра, чтобы увидеть твой бой».
В итоге следил с трибун. Кажется, мы еще увидим Мбаппе на MMA-турнирах. На его появление на стадионе отреагировал Нганну: «Увидимся в клетке в следующем году».
Фото: twitter.com/PFLMMA
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