Мбаппе пришел на бои в Париже и увидел супернокаут за девять секунд. Его реакция – 😱

Нганну уже предложил подраться.

В Париже состоялся турнир PFL – той самой лиги, в которую перешел экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

Ивент посетил нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе – он пришел вместе с одноклубниками Ашрафом Хакими, Усманом Дембеле и Левеном Курзава (в футболке с Джервонтой Дэвисом) и кажется, стал главной спортивной звездой, которая появлялась на бойцовских турнирах.

Мбаппе ждало реальное шоу, которое устроил дебютант лиги и экс-чемпион Glory Седрик Думбе. В 2022 году тот неудачно зашел в UFC (дебют так и не состоялся – по информации MMA Fighting, его не допустили из-за недостатка опыта в MMA), а потом подписал контракт с PFL.

31-летний полусредневес с рекордом 4-0 за девять секунд нокаутировал Джордана Зебо. Получилось максимально эффектно: вырубил с левой и пошел добивать, но судья моментально остановил бой.

А перед этим Думбе устроил перформанс: вышел на поединок с матрасом (намек, что отправит соперника спать – так и получилось) и запустил в клетке боевой клич (трибуны ему отвечали).

Реакция Мбаппе на нокаут бесценна:

После Думбе залез на клетку и оттуда обратился к трибунам – кажется, показывал рукой именно на Мбаппе.

Еще в мае Думбе рассказывал, что общался с Мбаппе: «Он позвонил мне по фейстайму и сказал: «Ничего не знаю про ММА, но встану в 5 утра, чтобы увидеть твой бой».

В итоге следил с трибун. Кажется, мы еще увидим Мбаппе на MMA-турнирах. На его появление на стадионе отреагировал Нганну: «Увидимся в клетке в следующем году».

Фото: twitter.com/PFLMMA