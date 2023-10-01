Гассиев сенсационно проиграл – бывшему сопернику Фьюри. Он не готов к тяжелому весу

Отто Валлин задушил прямолинейность.

В ночь на 1 октября в Анталье прошел боксерский турнир, который возглавил поединок между Муратом Гассиевым и Отто Валлином.

Для Гассиева этот бой стал вторым за год и закончился сенсационным поражением раздельным решением судей. На кону стоял пояс WBA Inter-Continental – все завершилось неудачно.

За пять лет Гассиев провел четыре боя против ноунеймов. Но после получения армянского паспорта сразу вышел против опасного соперника

Отто Валлин – первый серьезный соперник Гассиева в тяжелом весе. До Валлина Гассиев быстро разбивал ноунеймов с сомнительной оппозицией: Нури Сефери, Михаэль Валлиш, Карлоус Уэлч и Майк Балогун. Организацией этих боев занимался Владимир Хрюнов и Федерация бокса России.

После поражения от Александра Усика в 2018 году у Гассиева была возможность перезагрузить карьеру. Он подписал контракт со стриминговой площадкой DAZN, но два боя сорвались из-за травмы и проблем внутри команды. Хотя для дебюта в тяжелом весе Гассиеву давали очень крепких соперников: Джоуи Давейко и Джерри Форрест.

Из-за этих отмен карьера Гассиева зависла. Ему отказывали в выдаче американской визы, из-за чего выбор спарринг-партнеров был очень скромным. А досрочные победы над малоизвестными боксерами не давали практически никакого буста, хотя Гассиев завоевал пояс WBA Inter-Continental. Спустя полгода после получения армянского паспорта ему наконец-то дали очень сильного соперника.

Наибольшую известность Валлин получил в 2019 году, когда встретился с Тайсоном Фьюри. Он проиграл единогласным решением судей, но в третьем раунде нанес сопернику глубокое рассечение. После того поединка Фьюри нанесли 47 швов. Поэтому Валлин полагает, что врач или судья должны были остановить бой.

Поединок с Фьюри не принес Валлину крутых вызовов, но оппозиция в его последних поединках сильнее, чем у Гассиева. Он победил Доминика Бризила, Риделла Букера и Камила Соколовски. В отличие от Гассиева, последние четыре боя Валлина дошли до судейского решения, что говорит о хорошей выносливости.

Валлин крупнее Гассиева – 5 см разницы в росте и размахе рук и около 10 кг разницы в весе. Гассиев показал на весах 98 кг, а Валлин – 107,8. Несмотря на такие расклады, Гассиев был явным фаворитом. И хотя у бойцов взаимное уважение, Валлин отказался от рукопожатия на церемонии взвешивания. Но Гассиев спокойно отреагировал, заявив, что это выбор каждого.

«Уважаю его как бойца, но я здесь не для того, чтобы быть его другом. Собираюсь преподать ему урок, показать, что в его игре много дыр», – объяснил Валлин.

Валлин тяжелее Гассиева на 10 кг, но безударный. Хотя потряс Гассиева в шестом раунде и едва не закончил бой

На бой с Балогуном Гассиев выходил с заклееным флагом России и Северной Осетии. Теперь на нем был только осетинский флаг – без армянского и российского. Поединок начался в невысоком темпе: Гассиев ходил за Валлином, а тот работал вторым номером. Сначала Валлин несколько раз удачно проваливал атаки Гассиева. А сам Гассиев проверял защиту Валлина одиночными акцентированными ударами в блок.

С третьего раунда Гассиев набирал обороты и чаще пробивал Валлина акцентированными ударами. Тот временами отбивался сериями для сохранения дальней дистанции, но его удары напоминали тычки. В шестом раунде случился важный эпизод: в размене Гассиев пропустил правый хук навстречу и был потрясен. Он закрылся и пропустил серию безответных ударов, но Валлин не добил. Так Гассиев забрал концовку благодаря нескольким левым хукам.

Первая половина поединка вышла равной, во второй половине сценарий боя не изменился: Гассиев гонял Валлина вдоль канатов, а тот отбивался и проваливал атаки соперника. Седьмой и восьмой раунд Гассиев забрал благодаря серийной работе и пассивности соперника. Но в следующие два отрезка Валлин чаще встречал и отбивался от серийных атак.

Заключительные два раунда вышли противоположными: Гассиев напирал и неоднократно пробивал защиту Валлина. Валлин продолжал работать в эконом-режиме, выбрасывая короткие серии в ответ. Но по активности и степени урона Гассиев выглядел предпочтительнее. В 12-м раунде Гассиев устал и часто промахивался. А Валлин, напротив, встречал его атаки со смещениями в бок и проваливал.

Напора Гассиева оказалось недостаточно для победы. Двое их трех судей отдали победу Валлину со счетом 115-113, а другой боковой – 117-111 в пользу Гассиева. В итоге Мурат Гассиев сенсационно проиграл Отто Валлину и не взял чемпионский пояс WBA Inter-Continental. Теперь Валлин может претендовать на элиминатор за титул чемпиона по линии WBA, принадлежащий Александру Усику.

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Это поражение сильнее ударит по его позициям, чем проигрыш от Усика. Раньше он мог заинтересовать соперников поясом WBA Inter-Continental, а теперь мало кому будет интересен. Даже с армянским паспортом. Слишком резкое повышение уровня стало серьезной ошибкой менеджмента. На нынешней стадии развития карьеры ему нужны оппоненты уровня Камила Соколовски и Риделла Букера, с кем дрался Валлин.

Сам Валлин оказался слишком умен и техничен для прямолинейного Гассиева, которому явно нужен новый кэмп за пределами России. Отсутствие конкурентных спарринг-партнеров не позволило ему и команде просчитать варианты развития событий. Валлин неплохо отбивался на дальней дистанции, но часто подпускал Гассиева к себе и едва не проиграл.

Гассиеву нет 30 лет, поэтому он точно сделает еще один заход в погоне за чемпионством. Но нужны грамотная работа по поиску соперников и постепенному повышению уровня сложности оппозиции и привлечение иностранных спарринг-партнеров.

Фото: 1tv.ru; instagram.com/janika____/ Amanda Westcott/Global Look Press РИА Новости/Евгений Одиноков