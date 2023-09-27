Уже побеждал друга-блогера – на огромных перчатках.

Блогер Даня Милохин неожиданно появился в MMA-пространстве с резкими заявлениями, хотя не занимался единоборствами: бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова и даже придумал образ под карьеру бойца.

Что происходит?

Милохин хочет увидеть аплодисменты от Хабиба после победы над его братом – бой готов прокомментировать Губерниев

В интервью ютуб-каналу Мадонны Мур Милохин рассказал, что хочет запустить карьеру в MMA. И даже назвал желаемого соперника – брат Хабиба. Но не уточнил, с каким именно хочет провести бой – Умаром (выступает в UFC), Усманом (чемпион Bellator) или вообще Абубакаром (тоже дерется в UFC).

«Наверное, кто-то подумает: «Дурачок, фигней страдаешь, займись делами». Но у меня реально есть мысль выступать в боях. Боюсь даже говорить, но мне хочется в UFC. Хочу подраться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы, он [Хабиб] аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли, да. Возможно, это очень смешно», – отметил Милохин.

Возможный поединок Милохина и брата Хабиба готов прокомментировать Дмитрий Губерниев: «С удовольствием прокомментирую этот прекрасный бой за много денег. И буду счастлив, если со мной это сделает Алина Загитова. Мы устроим фантастический, блестящий конферанс. Пусть организаторы боя собирают золотых тельцов. Шансы на победу Милохина 50 на 50. Желаю удачи и брату Хабиба, и Дане Милохину».

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предложил Милохину выбирать более реального соперника: «Не даю спортивную оценку заявлениям Милохина. Нет смысла входить в эту плоскость. Не понимаю, с чего Милохин среди оппонентов ищет кого-то из родственников Хабиба. Пускай называет более реальные фамилии. Будет трогать братьев Хабиба – до клетки не дойдет».

Милохин тренируется уже четыре месяца и хочет стать «сладеньким» бойцом

Даня Милохин уже продумал, какой образ у него будет в MMA: «Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец, такой сладенький, но в этом и фишка. У нас есть идея продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовеньком весь, снимаю сережечки и даю хороших ######## [затрещин]. Все будут понимать, что я показываю красивые бои».

По словам Милохина, он уже плотно занимается в зале четыре месяца, а идею зайти в MMA предложил рэпер Моргенштерн* [Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом], с которым они вместе тренировались: «Не было никаких мыслей. Видимо, он заметил, что я этим горю, что мне это нравится. Ребята сказали: «Что можно сделать Дане на ближайшее время? В чем он может хайпануть?» И такие: «Представьте, бои». Это не сочетается с Даней Милохиным».

Главной целью Милохин назвал хайп: «Когда у меня получится, хотя многие буду скептически относиться, покажу и всех удивлю. Думаю о хайпе в будущем. Я занимаюсь, чтобы в будущем был дикий хайп. Что я бьюсь и не только получаю люлей, а и даю их. Чтобы люди удивлялись, что я побеждаю чуваков, которые с детства этим занимаются, а я буду стоять с ними наравне».

Между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым Милохин выбрал первого: «Мне конец. Пока, чуваки! Мне его [Конора] образ больше нравится. Это не относится к моральным и принципиальным темам. Наверное, нравится эпатажное поведение, а Хабиб – сильный боец, но спокойный чел. Не интересен мне как персонаж».

Милохин уже дрался по боксу (в огромных розовых перчатках) с другом-блогером – и уверенно победил

В декабре-2021 Милохин провел бой против блогера Артура Бабича на PvP Arena. Поводом для дружеского поединка стало видео, на котором Бабич ножом проткнул кроссовки Милохина – отсылка к участию в спортивном шоу «Ледниковый период», где тот выступал с фигуристкой Евгенией Медведевой: «Приятного пользования».

На пресс-конференции Милохин сказал, что подрался бы с Моргенштерном: «Он бы меня убил. Но прикольно». А перед боем измерял силу удара на силомере: Бабич показал 685, Милохин – 603. Но в мини-ринге силы развернулись в обратную сторону.

Блогеры провели в огромных перчатках три раунда по одной минуте. Милохин был более выносливым, точнее попадал и увереннее держал дистанцию. В первом раунде Бабич выбросил бэкфист – в ответ получил апперкот. Милохин тоже заходил на бэкфист, но во время удара упал.

В итоге Милохин победил единогласным решением судей (хотя не очень понятно, как это можно судить), а Бабич признал поражение. «Не люблю говорить. Эту победу хочу посвятить моим кроссовкам, которые ждут дома и делают моим ногам тепло», – сказал после боя Милохин.

Через полгода после того боя в видеосообщении он заявил, что готов подраться с блогером Ромой Желудем, который уже выступал в поп-MMA – и ударил кулаком в камеру: «Чуваки, не хотите увидеть бой меня и Ромы Желудя? Он очень какой-то агрессивный, ненавидит тиктокеров». Теперь это стало реальнее.

Фото: instagram.com/danya_milokhin; instagram.com/arturparfenenko; youtube.com/WinWin