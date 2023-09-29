Стерлинг подерется с Двалишвили только за $10 млрд – потому что они дружат. Абсурд, но в UFC так уже было

Дана Уайт в бешенстве.

Президент UFC Дана Уайт критикует экс-чемпиона легчайшего веса Алджамейна Стерлинга за нежелание драться с лучшим другом и вторым номером дивизиона Мерабом Двалишвили.

Как так получилось и кто еще отказывался от боя с другом?

«Если ты говоришь «Я не хочу титульник, мы друзья, бла-бла», то зачем вообще пришел в этот спорт?»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг требует незамедлительный реванш у обладателя пояса Шона О’Мэлли. Но, кажется, промоушен в этом не заинтересован.

UFC видит главным претендентом на титул Мераба Двалишвили, друга и спарринг-партнера Стерлинга. Сам Двалишвили заявил, что не готов драться за пояс. Отказ он объяснил так: «Будет правильно, если Алджо вернется, побьет О’Мэлли и вернет пояс. После этого он поднимется в весе и освободит пояс. Тогда-то я подерусь за титул».

На данный момент Стерлинг занимает первое место в дивизионе, Двалишвили – топ-2. Возможность поединка между ними для выявления главного претендента категорически отвергается бойцами. «Алджо – мой друг и брат. Если хотите, чтобы мы подрались, то вам придется заплатить $10 млрд. Тогда я подумаю», – заявил Двалишвили.

Отказ бойцов драться из-за дружбы разозлил Дану Уайта: «Ненавижу такое мышление. Если ты говоришь «Я не хочу титульник, мы друзья, бла-бла», то зачем вообще пришел в этот спорт? Суть [UFC] не в том, чтобы заводить дружбу. Суть – чтобы выяснить, кто лучший боец в мире. Если ты не хочешь это выяснить, то тебе здесь не место».

Негативный настрой Уайта подтверждает еще один претендент на пояс в этом весе Марлон Вера. «Это грустно. Понимаю, у них дружба, но таков наш бизнес. Теперь Мерабу хана. Им обоим хана. Их накажут и, скорее всего, «заморозят» на некоторое время».

Стерлинг, вступившись за друга, заявил, чтоб титульник нужно отдать Двалишвили. Но, скорее всего, Уайт пойдет на принцип и не даст подраться за пояс ни Стерлингу, ни Двалишвили.

Кто еще отказывался драться с другом в UFC?

Ситуация со Стерлингом и Двалишвили не уникальна. Бойцы UFC и раньше отказывались драться друг с другом из-за дружбы.

Кормье – Веласкес

Даниэль Кормье шел с рекордом 13-0 в тяжелом весе. В этот стрик вошла победа на Гран-при Strikeforce и две победы над тогда еще топовыми Фрэнком Миром и Роем Нельсоном в UFC. До титульника оставалось два-три боя, но неожиданно для фанатов Кормье объявил о переходе в полутяжелый вес.

Все потому что тогда чемпионом в тяжелом весе был его друг и одноклубник Кейн Веласкес. «Если бы я был чемпионом в тяжелом весе, а Кейн захотел подраться со мной, то это был бы его выбор. Но я с ним драться не хочу. Все из-за того, как он заботился обо мне, когда я впервые пришел в зал AKA. Он всегда был хорошим другом и помог мне запустить карьеру», – заявил Кормье.

Из-за нежелания драться с другом Кормье лишился потенциального боя за титул, проходил через изнурительные весогонки и бился с доминирующим чемпионом в полутяжелом весе (в итоге бои с Джонсом испортили наследие Кормье).

Позже, когда Кормье вновь поднялся в тяжелый вес и стал чемпионом, появились новости, что Веласкес может вернуться в бои. Кормье сказал: «Если он вернется и будет бороться за титул, я сразу же оставлю пояс и спущусь в полутяжелый вес. Я никогда не буду с ним драться. Это его дивизион».

Сильва – Мачида

Лиото Мачида начинал как тяжеловес. Золотые годы в ММА он провел в полутяжах, а в 2013 году перешел в средний вес. Дана Уайт сразу же захотел столкнуть Мачиду с Андерсоном Сильвой, который тогда правил в дивизионе.

Сильва отказался от боя, потому что Мачида – его друг и партнер по залу. Уайта это не убедило: «Конечно же он не хочет драться с людьми, которых уважает. Но не позволяйте этим словам вас одурачить. Андерсон в первую очередь боец. Если Мачида захочет отнять у него пояс, то боец внутри Сильвы проснется и он примет поединок».

Уловки Уайта не сработали, а Сильва категорически отверг любые попытки организовать бой. «Мы с Лиото братья и придерживаемся кодекса чести, который запрещает нам драться друг с другом ради денег, славы и всего прочего. Готов бросить бои, если меня заставят выйти против него», – заявил Сильва.

Уайт не рискнул уходом одного из самых популярных чемпионов в истории UFC.

Адесанья – Усман

Летом 2022 года Исраэль Адесанья и Камару Усман были доминирующими чемпионами в среднем и полусреднем весах. Казалось, они зачистили эти дивизионы и интерес для них мог представлять только мегафайт.

Адесанья уже переходил в новый вес (безуспешно), Усман об этом только думал. Интерес к бою подогрел менеджер Али Абдель-Азиз. Он сказал, что Усман готов подраться с Адесаньей, если «цена будет правильной».

Адесанья тут же отреагировал: «Мы с Камару уже общались на эту тему и пришли к выводу, что не будем драться друг с другом. Али – жадный. Он видит лишь возможность заработать, а для меня это выше денег. Это вопрос наследия». По его словам, он горд представлять родной африканский континент и никогда бы не подрался с «братьями» Усманом и Фрэнсисом Нганну.

Затем сам Усман официально отказался от боя. Он сказал, что их с Адесаньей успех как африканских бойцов важнее денег и славы: «Когда я рос, у меня не было примера перед глазами [успешного нигерийского бойца]. Поэтому я даже не думал стать бойцом ММА и чемпионом. Но теперь у детей есть такой пример. И даже не один, а целых два. По мне, два нигерийских чемпиона лучше, чем один».

Масвидаль – Порье

У Хорхе Масвидаля уже был друг, с которым он отказывался драться – Колби Ковингтон. Все закончилось взаимными оскорблениями и дракой.

Масвидаль и Дастин Порье – партнеры по залу American Top Team, которые не раз помогали друг другу с подготовкой к боям. Порье высказывался о поединке с Масвидалем за титул BMF: «Хорхе – мой друг. И я не продаюсь, как этот чертов Колби Ковингтон. Не говорю плохое о людях, с которыми вместе тренируюсь. Нет, я не подерусь с Масвидалем».

Порье вышел на бой за пояс BMF лишь после того, как Масвидаль завершил карьеру. Хорхе был уверен, что его друг победит в реванше Джастина Гейджи и заберет пояс. Уверенность была настолько сильной, что он поставил $100 тысяч на победу Порье.

Гейджи все запутал: нокаутировал Порье во втором раунде и забрал пояс BMF. В интервью после боя Масвидаль сказал: «Не надо было мне столько ставить. Дети, простите, но теперь вам придется идти в государственную школу. Очень обидно за Дастина. Я очень сильно хотел, чтобы пояс достался моему пацану».

38-летний Масвидаль даже задумался о возвращении в бои, чтобы отомстить за друга: «Если я вдруг решу вернуться, то хотел бы подраться с Гейджи. Думаю, ему нужно защитить пояс BMF против его бывшего владельца».

Чимаев – Тилл

Хамзат Чимаев и Даррен Тилл подружились в апреле-2022. Тогда Тилл шел на стрике из четырех поражений в пяти боях. Чимаев предложил ему помочь подтянуть борьбу и вместе готовиться к боям в зале Allstars в Швеции.

С того периода бойцы сблизились: они жили вместе в Стокгольме, отдыхали в Лас-Вегасе, тренировались и секундировали бои друг друга. Фанаты даже прозвали их Smesh Brothers («Братья-крушители»).

Чимаев известен тем, что вызывает на поединок всех бойцов подряд. В одном из интервью журналист Ариэль Хельвани поинтересовался у Чимаева насчет потенциального боя с Тиллом. Хамзат ответил: «Нет, только не с ним. Знаю, он готов подраться, но я – нет. Не могу драться с братьями. Но вот Даррену плевать. Он дерется только ради денег».

Сидевший рядом с Чимаевым Тилл засмеялся от этих слов: «Вы знаете, какие у меня отношения с моими напарниками по тренировкам. С Томом Аспинэллом и всем залом Team Kaobon в Ливерпуле. С Хамзатом теперь точно так же».

После ухода Тилла из UFC фанаты стали все реже видеть совместные фото бойцов в соцсетях. По слухам, они поссорились и не общаются. На подкасте у того же Хельвани Чимаев опроверг предположение: «Мы всегда будем вместе. Люблю этого парня. Я очень рад, что его встретил».

Фото: instagram.com/funkmastermma; instagram.com/officialcainvelasquez; facebook.com/sbtpara; Louis Grasse/Keystone Press Agency, Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/AP Photo/Thibault Camus; instagram.com/dustinpoirier; instagram.com/khamzat_chimaev