Его увели под руки.

На UFC Fight Night 228 в главном событии прошел бой между легковесами Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом. Гамрот победил техническим нокаутом во втором раунде – Физиев просто не смог продолжить поединок из-за травмы ноги. Видео момента с повреждением – здесь.

После первого раунда Физиев вел на карточках у всех трех судей, но в конце второй минуты второго раунда выбросил правый кик, захромал и сел на настил. Гамрот пошел добивать, и рефери остановил бой. Физиев сразу показал, что повредил левое колено – именно это место ощупывал врач после завершения боя. Его уводили со стадиона под руки. Сейчас непонятно, насколько серьезное повреждение и как долго займет восстановление.

При этом хирург-ортопед Дэвид Аббаси предположил, что Физиев порвал переднюю крестообразную связку. По его словам, в таком случае бойца ждет операция и от 9 до 12 месяцев на восстановление.

После победы Гамрот отметил, что у них с Физиевым хорошие отношения, и пожелал здоровья. По его словам, он готовился к бою в стойке и тренировал хороший блок, чтобы противостоять ударам соперника. Для Гамрота эта победа стала второй подряд (в марте-2023 он победил Джалина Тернера) – после нее он хочет подраться с Чарльзом Оливейрой, а потом получить чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

Физиев проиграл второй бой подряд (в марте-2023 он уступил Джастину Гейджи решением большинства судей), хотя поражение от Гамрота сложно назвать таковым.

Его в соцсетях сразу поддержали другие бойцы UFC:

• Генри Сехудо: «Хотелось, чтобы не так закончился бой. Физиев, скорее выздоравливай»;

• Терренс Маккинни: «Черт, желаю тебе скорейшего выздоровления, брат, жаль, что все так закончилось»;

• Содик Юсуфф: «Черт, это отстой. Хотелось смотреть этот бой дальше»;

• Билли Куарантилло: «Никогда не хотел бы, чтобы бой закончился подобным образом. Надеюсь, с ним все в порядке».

Фото: телеграм-канал «Матч! Боец»