Поражение имени Майкла Белла.

Валентина Шевченко снова без пояса UFC: завершила вничью титульник-реванш против Алексы Грассо, несмотря на доминацию в борьбе.

Откуда взялся такой странный результат и почему это фикция?

Шевченко не вернула пояс: побывала в нокдауне и отдала финальный раунд. Но ничья – судейская хитрость от Майкла Белла

Бой проходил в Лас-Вегасе – мексиканку Грассо поддерживали трибуны. Они скандировали «Мексика», потому что 16 сентября отмечается День независимости страны. Шутят, что ничью Грассо подарили в честь праздника и ради мексиканской аудитории: в начале года у мексиканцев было три чемпиона, но после поражений Брэндона Морено и Яира Родригеса (тот был временным) осталась только Грассо.

Но все не так просто: это был действительно близкий бой, и Грассо не подарили пояс. Хотя одно судейское решение в финальном раунде решило исход целого 25-минутного поединка.

В ММА-сообществе есть негласное правило: пояс чемпиона забирают уверенно. Судьи не всегда ему следуют, но в этом поединке лишили Шевченко пояса по данной причине. В пятом раунде не может быть счета 10-8 – это фикция, на которую судья Майкл Белл пошел, чтобы получить справедливый, как ему кажется, результат.

Судьи не первый раз выставляют 10-8 в финальном раунде, чтобы исправить собственные оценки. Так было в поединке Гейджи – Физиев: Гейджи уверенно выиграл последний раунд, и рефери, отдавший до этого два сопернику, поставил абсурдные 10-8, чтобы вывести ничью. Он понял, что Физиев (по общему ощущению) не выиграл бой – и исправил оценки.

В ММА счет 10-8 дается в исключительных случаях – когда доминация очевидна, а бойца от финиша спасает гонг. Полторы минуты от Грассо в пятом раунде обычно не оцениваются в 10-8.

Хотя правилами это допускается – есть даже счет 10-7. Но на практике 10-8 в таких случаях не ставят: нокдауна или попытки удушения не хватает – нужна тотальная и продолжительная доминация. Очевидно, в финальном раунде ее не было, а Белл нарисовал нужные цифры, чтобы подогнать их под результат – вместо победы Шевченко получилась ничья.

В Едином своде правил смешанных единоборств, принятом UFC, указано: раунд оценивается 10-8, когда боец выигрывает отрезок с большим отрывом. Отмечается, что не нужно доминировать все 5 минут. Вот главные критерии:

• факт доминации;

• продолжительность доминации;

• снижение возможностей соперника.

Поведение проигравшего – важный компонент: «Если боец практически не проводит атакующих действий в течение пятиминутного раунда, то можно присудить ему восемь очков». В правилах отмечается, что проигравший теряет контроль над поединком, не контратакует, получает серьезный урон и не реализует появляющиеся возможности. Простым языком: когда боец доживает до конца раунда, не думая об атаках и грамотной обороне.

Но что в случае Шевченко? Да, она совершила ошибку, отдав Грассо спину. Но пережила удушающий и перевела бой в более безопасную позицию: в конце раунда Грассо лежала за спиной Шевченко в стиле Стерлинга против Яна – не угрожала всерьез ни удушающим, ни ударами. При этом Шевченко пыталась провернуться, вслепую била по Грассо, а на последних секундах почти повернулась на бок вместе с соперницей.

Шевченко отдала раунд, но не выживала и не потеряла контроль. Она восстановилась: защищалась от удушающего подбородком, отвлекала ударами-тычками, а на лице не было серьезных травм. Поэтому 10-8 выглядят абсурдными и искусственными, потому что такую оценку ставят в исключительных случаях.

Шевченко выигрывала бой на карточках судей, несмотря на проигранный пятый раунд. Все решили 10-8, но Грассо – заслужила пояс

Нужно отметить: Шевченко снова отдала победу из-за ошибки – победа Грассо в трех раундах из пяти допустима. Но на карточках двух судей Шевченко вела 3-1 по раундам, и победа Грассо 10-9 в пятом ничего не решала. Шевченко победила бы раздельным решением, если бы Белл не поставил 10-8 за финальный раунд. Но судья решил, что она не заслужила пояс.

Грассо украла у Шевченко финальный раунд, до этого оформила нокдаун во втором и показывала неплохие моменты в четвертом. Она могла победить решением судей – это ограбление. Шевченко дважды чуть не проиграла досрочно (нокдаун и удушающий), сделав бой близким.

Но поступок Белла поднимает вопрос, насколько этично подгонять оценки финального раунда под результат. Спорные 10-8 в решающем отрезке часто появляются на карточках – не всегда влияют на результат, поэтому забываются. После боя Гейджи и Физиева фанаты интересовались адекватностью судьи Пола Сазерленда – этим и закончилось. Но теперь схема повторилась в титульнике – с одной из лучших девушек-бойцов в истории.

Возможно, Шевченко не заслужила победу в реванше. И по духу Белл поступил правильно, сохранив пояс у Грассо. Но фактически он нарисовал цифры в финальном раунде, поддавшись общему впечатлению от боя. Он понял, что Шевченко не победила и не заслужила пояс, отдав концовку. И решение Белла повлияло на исход, который навсегда останется в истории.

Фото: instagram.com/ufc; instagram.com/ufceurasia