Чемпион – по-прежнему Грассо.

В ночь на 17 сентября прошел турнир UFC Fight Night 227, который возглавил реванш Валентины Шевченко и Алексы Грассо за пояс в наилегчайшем женском весе. Бой закончился скандальным судейский решением – ничьей, которая снова оставила Шевченко без титула.

Шевченко не проиграла Грассо в реванше, но снова без пояса. Спад экс-чемпионки продолжается – это третий близкий бой подряд

Шевченко долго считалась самой доминирующей чемпионкой в женских дивизионах UFC – вместе с Амандой Нуньес. Она с 2018-го разносила наилегчайший дивизион: девять побед подряд, из которых семь – защиты титула, рекорд в женских дивизионах.

Сейчас Шевченко 35 и она на спаде: проиграла Алексе Грассо удушающим, потеряв пояс, а до этого раздельным решением победила Тайлу Сантос – впервые за долгое время выглядев неубедительно.

Причин спада много: возраст и спортивная изношенность (Шевченко в единоборствах с пяти лет), возросший уровень конкуренции и ошибки из-за самоуверенности. Их часто допускают доминирующие чемпионы – например, Джон Джонс в последних защитах в полутяжелом весе.

В марте-2023 на UFC 285 Шевченко побеждала Грассо на судейских карточках, но проиграла удушающим в четвертом раунде – отдала спину, ударив ногой с разворота. Шевченко говорит о досадной тактической ошибке, Грассо – что готовила это в тренировочном лагере.

«Увы, такое бывает в смешанных единоборствах. Ты выигрываешь бой, забираешь раунд за раундом, а потом одна глупая ошибка приводит к поражению. Я точно знаю, что сильнее, чем она. Хочу провести реванш», – сказала Шевченко после поражения.

В реванше Шевченко обещала не ошибаться, но так и не вернула пояс. Ничья вышла спорной: на сайте mmadecisions.com, где оценки ставят ММА-эксперты, счет близкий: 12 голосов за Грассо, 11 – за Шевченко. Это отразилось и на судейских карточках.

Почему зафиксировали ничью и засудили ли Шевченко?

Первый раунд

Шевченко с первых секунд забрала центр октагона, пробивала двойки в стойке левши, добавляя боди-кики. Грассо контратаковала из зеркальной стойки, как и в первом бою. Шевченко нацелилась на нокаут и вкладывалась в удары, сохраняя максимальную концентрацию, чего не хватало в прошлых боях.

Против Сантос и Грассо Шевченко подводила борьба, в которую она слишком поверила: уступала позицию в клинче, неудачно проводила тейкдауны (оказывалась под соперницей), отдавала спину. Под конец первого раунда в реванше она со второй попытки стянула Грассо в партер, где сразу забралась в фулл-маунт.

Шевченко поторопилась – неудачно вышла на удушающий, позволив сопернице подняться. Для уверенной концовки не хватило контроля. Но три рефери отдали первый раунд Шевченко – это справедливо.

Второй раунд

Во втором раунде Грассо защитилась от прохода Шевченко, а затем уронила в нокдаун. Шевченко быстро поднялась и попыталась бороться, зайдя в клинч. Но Грассо зацепила ее за затылок: набрасывала колени в корпус, после – панчи в голову.

Шевченко снова уступала в клинче – финиш был близок. Но выбралась: вернулась на дистанцию и провела тейкдаун в две ноги. Грассо хорошо защищалась со спины: как только Шевченко прицелилась локтями, отбросила ее ногами, а затем активно защищалась снизу.

Раунд спорный: Грассо оформила нокдаун и была близка к финишу, но провела несколько минут в партере на спине. Второй раунд все три судьи отдали Грассо. С ними можно согласиться: нокдаун и удары из клинча – решающий фактор.

Третий раунд

В третьем раунде угол Шевченко советовал бороться: в стойке она пропускала, а вот тейкдауны получались. У Грассо чувствовалась сила в ударах: Шевченко контролировала джебом, но пропускала.

На второй минуте Шевченко провела тейкдаун и сразу вышла в халф-гард. Грассо попыталась выбраться и нарвалась на удушающий. Было близко к финишу, но чемпионка выдержала.

У Грассо неплохие навыки джиу-джитсу: она меняет позиции, активно работает со спины, пытается свипать и вставать. Но защита от тейкдаунов не лучшая: Шевченко провела четыре успешные попытки из семи за бой, хотя не славится борьбой. Третий раунд все три судьи отдали Шевченко – Грассо проиграла его в партере.

Четвертый раунд

В перерыве угол передал Грассо, что она проигрывает по раундам 1-2. Шевченко перешла в любимую контратакующую манеру, а Грассо шла вперед. Когда Шевченко начала пропускать, то прошла в ноги, но Грассо сконтрила, стянув ее вниз.

Там Грассо начала молотить голову коленями, не замечая, что Шевченко держит руку на настиле – это нарушение. Рефери Херб Дин безмолвствовал, несмотря на претензии экс-чемпионки.

Грассо так поверила в доминацию, что легко бросила Шевченко и попыталась выйти на болевой руки. Но Шевченко свипнула в доминирующую позицию. Бойцы поднялись – в конце раунда Грассо тяжело пропустила. На последних секундах она вышла на скручивание пятки из стойки – близкая пятиминутка.

Четвертый раунд двое судей (Сал Д’Амато и Майкл Белл) отдали Шевченко, один (Джуничиро Камиджо) – Грассо. Камиджо не часто работает на турнирах UFC, но он был судьей в бою Хабиба и Конора и Джонса и Сантоса (где отдал победу бразильцу).

Пятый раунд

На концовку больше сил осталось у Шевченко: она разбивала соперницу – налегала на джеб с оттяжкой, сразу уходя с линии атаки. Грассо боялась прохода в ноги, поэтому не рисковала и отдавала раунд. Это был лучший отрезок Шевченко в стойке за весь бой. Но за полторы минуты до конца она неудачно провела тейкдаун, который перечеркнул все.

Шевченко вышла в клинч, откуда зацепом уронила Грассо в партер. Но та забрала позицию, выйдя за спину соперницы и сразу на удушающий. Шевченко не сдалась и продержалась до конца раунда, так и не поднявшись. Она не получила серьезного урона: Грассо пробовала удушающие, поэтому Шевченко была уверена в победе.

Одна ошибка, сделанная за полторы минуты до конца, стоила Шевченко чемпионства. Она чисто забирала раунд, но снова пошла в борьбу. Пятый раунд все трое судей отдали Грассо, а Белл – со счетом 10-8.

После боя обе подняли руки, считая себя победительницей. Это сложный и близкий бой, что отразилось на карточках: 48-47 – Грассо (Камиджо), 48-47 – Шевченко (Д’Амато ), 47-47 – ничья (Белл). Чемпионкой осталась Грассо, для Шевченко вердикт = поражение.

«Думаю, счет 3-2 в мою пользу. Но судьи, видимо, чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики, поэтому отдали еще один раунд мексиканке. Ожидала битву – это и получила. Мы устроили войну. Мне кажется, в честном бою я бы победила».

А мы предупреждали:

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger; instagram.com/ufc; instagram.com/ufceurasia