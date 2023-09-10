Стерлинг уже получил отказ.

После победы Шона О’Мэлли над Алджамейном Стерлингом ситуация в легчайшем дивизионе со следующим титульным боем стала максимально запутанной. Все решают, кто должен драться с новым чемпионом О’Мэлли.

Сам О’Мэлли даже сделал татуировку на лице в честь победы и хочет подраться с Марлоном Верой – единственным бойцом, кому проигрывал в UFC еще в 2020 году. Еще один вариант – бой против боксера Джервонты Дэвиса.

На UFC 293 в Сиднее, где за пояс в среднем весе дрались Шон Стрикленд и Исраэль Адесанья, приехал Стерлинг. Там его поймали камеры – он показал телефон, в котором написал: «Шуга, реванш?»

О’Мэлли моментально отреагировал. Его не было на стадионе, но он ответил аналогичным образом – надпись «Нет» на телефоне.

Позже в диалог влез Марлон Вера – в такой же манере: «Я следующий». Сейчас он идет на шестом месте в дивизионе и в марте-2023 проигрывал Кори Сэндхагену, который выше него на две позиции.

Тему поддержал второй номер дивизиона Мераб Двалишвили, обратившийся к Вере: «Жди своей очереди, №6». При этом Двалишвили не хочет драться со Стерлингом, с которым дружит. Он хочет увидеть реванш: «Если О’Мэлли прикончит Алджамейна в матче-реванше, то я хочу отлупить его тощую задницу в поединке за пояс!»

Двалишвили злится, что его не рассматривают как главного претендента на пояс: «Никто не назвал мое имя. Я такой: «Да ладно, я здесь. Я претендент №1 после Алджо». Называли всех! Упомянули Петра Яна, Чито Веру, они упомянули всех. Это безумие. После Алджо я претендент № 1, и О’Мэлли должен вызвать меня.

Мы должны драться. У меня девять побед подряд. О’Мэлли, ты – чемпион, ты – король, и ты должен хотеть драться с лучшими из лучших. После Алджо я здесь лучший. Я украл куртку [О’Мэлли провел стердаун со Стерлингом после победы над Сехудо, а Двалишвили надел его куртку] Шона, посмотрим, украду ли его пояс. Я буду готов к декабрю. Даже если мне придется драться одной рукой, я буду драться».

Фото: телеграм-канал «Матч! Боец», соцсети Мераба Двалишвили, Шона О’Мэлли и Марлона Веры