Деньги Саудовской Аравии захватывают MMA. У UFC появится конкурент?
Уже вложили $100 млн.
В конце августа американский ММА-промоушен PFL и руководство Саудовской Аравии объявили о сделке. Созданный правительством страны инвестиционный фонд SRJ Investments приобрел миноритарный пакет акций компании за $100 млн.
Зачем саудовцам смешанные единоборства и стоит ли UFC переживать?
Руководство Саудовской Аравии тратит миллиарды, чтобы улучшить имидж страны. Сотрудничество с PFL – очередной шаг к этой цели
О том, что руководство Саудовской Аравии заинтересовано в сотрудничестве с PFL, стало известно еще в мае. Тогда экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр, ныне работающий в PFL аналитиком, сообщил о скором начале переговоров с представителями королевской семьи: «Этот регион очень заинтересован в привлечении новой культуры. Недавно они провели чемпионат мира по футболу, а сейчас нацелились на развитие ММА. Надеюсь, мы договоримся и подарим новые возможности местным бойцам».
Спустя три месяца о сделке объявили официально. Миноритарный пакет акций промоушена перешел к компании SRJ Investments, учрежденной Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) чуть больше месяца назад. PIF – ключевой элемент экономики страны, деятельностью которого руководит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.
В 2016 году бин Салман объявил о запуске государственной программы Vision 2030, главная цель которой – преобразование экономики страны, сильно зависящей от экспорта нефти и газа. Но, помимо экономических реформ, в планы бин Салмана входит радикальное изменение имиджа Королевства – он планирует превратить Саудовскую Аравию в центр незападного мира, сочетающий традиции с современными тенденциями.
Именно по этой причине Королевство вложило миллиарды долларов в спортивные проекты по всему миру. Очевидно, что сотрудничество с промоушеном – очередной шаг к достижению поставленных целей. «Мы формируем новую спортивную эру. Инвестиции в PFL помогут развитию местных талантов и продвижению гендерного равенства в индустрии», – прокомментировал заключение сделки председатель SRJ Investments Бандер бин Могрен.
Вложение в PFL сделает из Саудовской Аравии прямого конкурента Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, которые в последнее время все активнее сотрудничают с зарубежными ММА-промоушенами: с 2019-го в Абу-Даби регулярно проводятся номерные турниры UFC, а руководство Катара этим летом объявило о подписании долгосрочного соглашения с сингапурской организацией ONE Championship.
«Люди были уверены, что нам не хватит денег. Теперь их точно хватит». Саудовская Аравия вложит в PFL больше $100 млн – основатель промоушена уверен, что монополия UFC подходит к концу
Очевидно, что сделка между Саудовской Аравией и PFL стала возможной благодаря переходу в промоушен экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Из UFC он уходил с большим скандалом, так и не добившись разрешения на проведение поединков по правилам бокса. PFL разрешил – именно в Королевстве состоится бой между Нганну и чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри.
Для Нганну в PFL появился отдельный дивизион Super Fight, в котором выступят блогер Джейк Пол, олимпийская чемпионка Кайла Харрисон и женщина-боксер Аманда Серрано. Трансляции боев с участием этих спортсменов будут продаваться по системе PPV, а сами турниры пройдут исключительно в Саудовской Аравии – сообщается, что первый ивент состоится уже в начале 2024 года.
Скоро откроется отдельная региональная лига PFL MENA, которая займется проведением турниров в странах Ближнего Востока и Северной Африки. А еще PFL обещает создать собственную «Лигу чемпионов ММА». До конца не ясно, как именно она будет функционировать, но уже известно, что первый турнир состоится через три года – в 2026-м.
О сумме сделки между PFL и руководством Саудовской Аравии до сих пор не объявили официально, но сообщается, что она составит $100 млн – в будущем инвестиции могут значительно увеличиться. Новость о соглашении спровоцировала падение акций главных компаний в индустрии спорта и спортивных развлечений: рыночная капитализация UFC снизилась на 9%, а акции крупнейшего рестлинг-промоушена WWE – почти на 15%.
Кажется, что впервые за 30-летнее существование UFC промоушен столкнулся с серьезной проблемой. Очевидно, что PFL попытается переманить из организации еще не одну звезду – основатель лиги Донн Дэвис уверен, что монополия UFC подходит к концу: «Мы опираемся на глобальную скаутскую систему, а не на мнение одного человека. За последние пять лет наша стратегия получила множество положительных отзывов, но люди были уверены, что нам не хватит денег. Теперь их точно хватит».
«Его раздутое эго вышло из-под контроля». Нганну нашелся в PFL и, вероятно, стал самым высокооплачиваемым бойцом
Фото: twitter.com; Gettyimages.ru
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