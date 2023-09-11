Уже вложили $100 млн.

В конце августа американский ММА-промоушен PFL и руководство Саудовской Аравии объявили о сделке. Созданный правительством страны инвестиционный фонд SRJ Investments приобрел миноритарный пакет акций компании за $100 млн.

Зачем саудовцам смешанные единоборства и стоит ли UFC переживать?

Руководство Саудовской Аравии тратит миллиарды, чтобы улучшить имидж страны. Сотрудничество с PFL – очередной шаг к этой цели

О том, что руководство Саудовской Аравии заинтересовано в сотрудничестве с PFL, стало известно еще в мае. Тогда экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр, ныне работающий в PFL аналитиком, сообщил о скором начале переговоров с представителями королевской семьи: «Этот регион очень заинтересован в привлечении новой культуры. Недавно они провели чемпионат мира по футболу, а сейчас нацелились на развитие ММА. Надеюсь, мы договоримся и подарим новые возможности местным бойцам».

Спустя три месяца о сделке объявили официально. Миноритарный пакет акций промоушена перешел к компании SRJ Investments, учрежденной Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) чуть больше месяца назад. PIF – ключевой элемент экономики страны, деятельностью которого руководит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

В 2016 году бин Салман объявил о запуске государственной программы Vision 2030, главная цель которой – преобразование экономики страны, сильно зависящей от экспорта нефти и газа. Но, помимо экономических реформ, в планы бин Салмана входит радикальное изменение имиджа Королевства – он планирует превратить Саудовскую Аравию в центр незападного мира, сочетающий традиции с современными тенденциями.

Именно по этой причине Королевство вложило миллиарды долларов в спортивные проекты по всему миру. Очевидно, что сотрудничество с промоушеном – очередной шаг к достижению поставленных целей. «Мы формируем новую спортивную эру. Инвестиции в PFL помогут развитию местных талантов и продвижению гендерного равенства в индустрии», – прокомментировал заключение сделки председатель SRJ Investments Бандер бин Могрен.

Вложение в PFL сделает из Саудовской Аравии прямого конкурента Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, которые в последнее время все активнее сотрудничают с зарубежными ММА-промоушенами: с 2019-го в Абу-Даби регулярно проводятся номерные турниры UFC, а руководство Катара этим летом объявило о подписании долгосрочного соглашения с сингапурской организацией ONE Championship.

«Люди были уверены, что нам не хватит денег. Теперь их точно хватит». Саудовская Аравия вложит в PFL больше $100 млн – основатель промоушена уверен, что монополия UFC подходит к концу

Очевидно, что сделка между Саудовской Аравией и PFL стала возможной благодаря переходу в промоушен экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Из UFC он уходил с большим скандалом, так и не добившись разрешения на проведение поединков по правилам бокса. PFL разрешил – именно в Королевстве состоится бой между Нганну и чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри.

Для Нганну в PFL появился отдельный дивизион Super Fight, в котором выступят блогер Джейк Пол, олимпийская чемпионка Кайла Харрисон и женщина-боксер Аманда Серрано. Трансляции боев с участием этих спортсменов будут продаваться по системе PPV, а сами турниры пройдут исключительно в Саудовской Аравии – сообщается, что первый ивент состоится уже в начале 2024 года.

Скоро откроется отдельная региональная лига PFL MENA, которая займется проведением турниров в странах Ближнего Востока и Северной Африки. А еще PFL обещает создать собственную «Лигу чемпионов ММА». До конца не ясно, как именно она будет функционировать, но уже известно, что первый турнир состоится через три года – в 2026-м.

О сумме сделки между PFL и руководством Саудовской Аравии до сих пор не объявили официально, но сообщается, что она составит $100 млн – в будущем инвестиции могут значительно увеличиться. Новость о соглашении спровоцировала падение акций главных компаний в индустрии спорта и спортивных развлечений: рыночная капитализация UFC снизилась на 9%, а акции крупнейшего рестлинг-промоушена WWE – почти на 15%.

Кажется, что впервые за 30-летнее существование UFC промоушен столкнулся с серьезной проблемой. Очевидно, что PFL попытается переманить из организации еще не одну звезду – основатель лиги Донн Дэвис уверен, что монополия UFC подходит к концу: «Мы опираемся на глобальную скаутскую систему, а не на мнение одного человека. За последние пять лет наша стратегия получила множество положительных отзывов, но люди были уверены, что нам не хватит денег. Теперь их точно хватит».

Фото: twitter.com; Gettyimages.ru