И посмеивается над Адесаньей.

Шон Стрикленд – новый чемпион UFC в среднем весе. На UFC 293 он единогласным решением судей победил Исраэля Адесанью и забрал пояс в первом же титульном бою в карьере.

Мир единоборств сходит с ума от победы Стрикленда – сам он не верит: «Что это? Это чертов сон? Пните меня. Я не из тех, кто плачет, но ### [блин] еле держусь сейчас».

На пресс-конференции Адесанья говорил всего 30 секунд, а в это время другие бойцы шумели в соцсетях.

Перейра не хочет спускаться в средний вес за реваншем с Адесаньей, а Стерлинг боялся, что судьи ограбят Стрикленда

• Ян Блахович с практической философией: «Если что-то выглядит глупо, но работает, то это не глупо. Мне так кажется»;

• Резкая реакция Дениса Тюлюлина: «Ну что ### [блин], кто там про деклас говорил? Аналитики мамкины ### [блин]»;

• Пауло Коста против Адесаньи: «Добро наконец-то победило зло. Мужик стал чемпионом». И потом добавил: «Все китайцы потеряли пояса»;

• Конор Макгрегор: «Методом «только спарринги» коронован новый чемпион UFC в среднем весе. Молодец, Шон. Иззи не повезло. Два качественных бойца и совершенно противоположные характеры, столкнувшиеся лицом к лицу – где еще такое увидишь? Невероятно! Какой спорт! Какая компания! UFC – короли».

• Роберт Уиттакер: «В дивизионе есть движение. Поздравляю Стрикленда с отличным боем. Не могу дождаться нового»;

• Бен Аскрен: «Черт, Шон только что надрал Иззи задницу. Я этого вообще не ожидал!!! ММА – безумие»;

• Алджамейн Стерлинг переживал, что судьи отдадут победу Адесанье: «Если Стрикленд проиграет решением, то бои для меня больше не имеют смысла. 3-2 в худшем случае»;

• Дастин Порье в шоке: «Невероятно... ММА – самый безумный вид спорта в мире. Мне это чертовски нравится»;

• Алекс Перейра, который уже побеждал Адесанью, а потом поднялся в полутяжи: ««Похоже, моим планам еще раз подраться в среднем весе не суждено сбыться».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Evans