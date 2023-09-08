Легко прошелся уже по трем соперникам.

В ночь на 10 сентября в Сиднее прошел UFC 293. В соглавном событии турнира в тяжелом весе подрались Александр Волков и Тай Туиваса. Волков победил удушающим в третьем раунде и теперь идет на серии из трех побед.

Как это было?

Перед боем с Туивасой Волков уехал тренироваться в США и говорит о походе за титулом

Александр Волков долго был главным тяжем UFC из России, который за семь лет в промоушене уже прошел через опытных Алистара Оверима, Фабрисио Вердума и Сирила Гана. Но со взлетом Сергея Павловича ушел в сторону, хотя остается важным бойцом в дивизионе. Сейчас он седьмой в рейтинге и в 34 года сохраняет шансы ворваться в топ, чтобы претендовать на титульник.

Волков считает, что ему осталось выступать еще около пяти лет. Чтобы прогрессировать, он переехал в США, где готовится к боям. «Сначала я полгода был в Лос-Анджелесе, сейчас переехал в Лас-Вегас. Теперь тут готовлюсь. Скорее, я в Москве застоялся слишком долго. Мы тренировались там уже 8-9 лет, в одном зале. Необходимы были перемены, работа с новыми спарринг-партнерами, получить опыт работы с другими оппонентами, с другими людьми».

Волков действительно хочет зацепиться за титульную гонку – и готов подраться с соотечественником Сергеем Павловичем: «Есть ощущение, что на пути к титулу нужно будет драться со всеми. Если ты хочешь стать чемпионом, то должен побеждать всех, поэтому тут нельзя быть чемпионом наполовину. Я бы с ним [с Павловичем] подрался, если бы это был претендентский и чемпионский бой, и он говорил то же самое».

После быстрого поражения от Тома Аспинэлла в марте-2022 Волков вышел на серию из двух побед и так же быстро разобрался с Жаирзиньо Розенстрайком и Александром Романовым – оба проиграли нокаутом в первом раунде. И теперь встретился с эпичным (это он после побед постоянно пьет пиво из кроссовки) нокаутером Таем Туивасой, который до этого проиграл лидерам дивизиона Сергею Павловичу и Сирилу Гану, чем прервал серию из пяти побед.

Несмотря на два поражения подряд, Туиваса выше Волкова в рейтинге на одну позицию. Тот понимает важность боя, подготовка к которому началась сразу после победы над Романовым: «К этому бою я готовился долго, почти пять месяцев. С прошлого поединка пауз не делал, сразу пошел в зал. Начал втягиваться, готовиться. В конце или начале мая узнал о сопернике, готовился уже более прицельно».

Волков уверенно разобрался с Туивасой и победил редким приемом – передал привет Алексею Олейнику

Перед боем Волков сравнивал стиль Туивасы со стилем Деррика Льюиса, которому он уже проигрывал нокаутом в 2018 году. Но чувствовал превосходство: «Я техничнее и лучше во всем. Нацелен на быстрый финиш в этом бою: может, первый или второй раунд». Финиш получился не совсем быстрым, но уверенным.

На старте поединка была заметна колоссальная разница в росте и размахе рук. Туиваса выглядел маленьким и на фоне Сирила Гана, но Волков еще выше. Когда Брюс Баффер объявляет Тая Туивасу, то называет его Street Fighter – уличный боец. Но никакой уличной драки не получилось: Волков сразу же навязал свой геймплан.

Классика поединков высоких бойцов против низких – работа высокого вторым номером и постоянные тычки джебами и лоу-киками. Но Волков пошел дальше: с самого начала поединка не боялся набрасывать длинные комбинации, многие из которых заканчивались ударом по корпусу – слабому месту Туивасы.

Уверенность Волкова была запредельной. Он совершенно спокойно работал с Туивасой на средней дистанции, постоянно пресекая каждую попытку соперника сблизиться. Были даже отличные комбинации ударов ногами: Волков соединял левый внутренний лоу-кик с левым хай-киком – классика киокушинкай.

Единственное, что представляло опасность для Волкова в первом раунде – калф-кики Туивасы. Они залетали достаточно часто, плотно и могли замедлить футворк Волкова. Но в конце первого раунда он сконтрил очередной калф-кик от Туивасы, провалил его и отправил в нокдаун. Казалось, что на этом все и закончится, но Туиваса – один из самых крепких тяжеловесов.

Туиваса вернулся после перерыва с одной целью – добить левую ногу Волкова и хотя бы немного замедлить его движение. Отчасти это получилось, но проблема была, что Волков перебивал Туивасу и на средней, и на ближней дистанциях – его удары казались очень тяжелыми, а сам Туиваса никак не мог достать соперника.

Очередной калф-кик привел к падению Туивасы. Волков сконтрил удар ногой правой рукой, Туиваса потерял равновесие, и бойцы оказались в партере. Волков прошел в хаф-гард, но не извлек пользы из позиции. Бойцы вернулись в стойку, где доминирование продолжилось. Спустя время Волков снова сконтрил лоу-кик, бойцы опять оказались в партере, и в этот раз Волков зашел в фулл-маунт, откуда уже не отпустил соперника.

Волков выиграл редким приемом – удушающим Иезекииля. Такой прием применяется в джиу-джитсу в соревнованиях в ги, а без ги встречается крайне редко. Один из главных мастеров этого приема в мире ММА – Алексей Олейник. После побед Волков передал ему привет: «Я не тренировал прием, но передаю привет Алексею Олейнику, который научил меня ему очень давно, лет 10-12 назад».

Победа Александра Волкова усложнила ситуацию в тяжелом весе. Впервые за долгое время в тяжах появилась большая конкуренция и множество претендентов на пояс. Не совсем понятно, кого должны свести матчмейкеры UFC.

Не исключено, что скоро мы увидим либо претендентский поединок, либо бой за титул между двумя лучшими российскими тяжами – Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Многое решится после поединка Джона Джонса и Стипе Миочича на UFC 295.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Evans; Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Per Haljestam-USA TODAY Sports/Sipa USA