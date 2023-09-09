Говорит, что все резко изменилось после боя с Канело.

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира по боксу по версии WBA Дмитрия Бивола, в инстаграме открыто и даже жестко высказалась про семейный распад. О нем стало известно еще в июне, но тема не затухает.

Екатерина и Дмитрий Бивол познакомились, когда им было по 16 лет, и вскоре поженились. В браке у них родилось двое сыновей. В июне Екатерина Бивол рассказала, что от нее ушел муж, хотя измен или других «серьезных причин» с обеих сторон не было.

Сам Бивол ни разу не комментировал ситуацию. Екатерина Бивол уже обвиняла бывшего мужа в неблагодарности, теперь – 40-минутный монолог о подробностях развода.

«Я была такой вещью. «Поехала в Америку – и радуйся вообще. Ты че, не рада? Ты вообще охренела тут. Тебя в Америку возят!»

«Я поняла, почему со мной случилось то, что случилось. Несмотря на то что я не инициатор развода и подстроиться под ту жесткую систему, в которой мне предлагали жить… Поняла, почему не удерживала, не бежала, а сказала: «Да и все». Потому что устала жить в той системе отношений, где я должна подчиняться и слушаться.

Еще того не понимая, внутренняя смелая девочка сказала: «Да идите все». И дело в том, что когда хочешь снять этот груз, эти оковы, распрощаться с жизнью, когда тебе говорят: «Ты должна слушаться»… Потом тебя очень сильно засасывает назад, потому что идут установки из детства или еще откуда-то. Ты очень хочешь назад, где тебя унижали.

Сейчас я поняла, что не готова слушаться. И перевоспитывать меня не нужно. Сколько женщины живут в таком состоянии? Даже знакомые мужчины говорят: «Ты вот такая, делай». Дают команды. Рада, что во мне проснулся бунтарь, я взбунтовалась против этого мира и не стала подстраиваться слишком сильно.

Как я жила эти годы? Я была такой вещью. «Поехала в Америку – и радуйся вообще. Радуйся, что на Mercedes ездишь. Все, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно. Ты че, не рада? Ты вообще охренела тут. Тебя в Америку возят!» А кто-то спросил – я хотела вообще в эту Америку? Нужно мне это было? А потом началось: «Mercedes вообще не твой был». Потому что, оказывается, тебе его дали попользоваться. Это все не твое – тебе это тоже дали».

Внутри было ощущение: блин, надо перетерпеть и подождать. Меня это так мучило. А не нужно было ждать. То, что я не смогла терпеть, меня спасло. Я девушка, воспитываю двух будущих мужчин. Почему я должна кого-то слушаться? Могу прислушиваться, учитывать мнение, искать компромисс. Но воспитывать меня не нужно.

Почему мы живем так, что нас воспитывают мужья? Я, которая училась в университете – порой за двоих. Делала ему курсовые, рефераты. Я, которая одна воспитывала детей. Хорошо, да, на его деньги – и что? Он же меня не слушается, потому что одна воспитывала детей. Почему мы живем в мире, где женщина выполняет огромную роль, а мужчина говорит: «Я добытчик, ты мать, ты помощница»? И сразу говорит, что должна слушаться. И деньги становятся его, а не твоими».

«Клянусь, лучше буду одна, чем с еще одним таким абьюзером, который, извините, чай себе сам не мог сделать»

«Я все еще в эмоциональной зависимости от бывшего мужа. Уже называя его бывшим. Это такой кайф. Еще вчера мне было так неприятно. Так хотела казаться лучше в его глазах, но постоянно срывалась. Он тебе говно, а ты ему тоже наконец-то говно в ответ. Как это удивительно, что терпела всю жизнь.

И реакции такие были: мне говно, а я «блин, такая плохая». Боже, 19 сентября иду в суд на развод. Буду туда порхать. Больше никаких слез. Нужно взять лопату и разгрести дерьмо, в котором жила. Психолог сказал, что меня будет нести. Потому что столько накопилось того, где тебе указывают, как жить, командуют. Ты подавляешь негатив. Потому что в ответ говоришь «Нет, я так делать не буду», а тебе прилетает еще больше говна.

Я как неуверенный в себе человек выбрала то, что я терплю. К сожалению, я подчинялась. Больше никому не буду подчиняться – ни богу, ни дьяволу. Нужно стать самостоятельной единицей, а не придатком мужа. Придатком, который вечно пытался отсоединиться, а его за это еще и гнобили.

У меня были прекрасные 16 лет. Это был мой выбор. Меня унижали, а я была готова унижаться. Меня оскорбляли, а я была готова оскорбляться. Мной командовали, а я подчинялась. А потом взбунтовалась – и сразу стала не нужна. «Такая жена мне не нужна». Какая такая? Мой развод – мое освобождение. Рада, что не стерпела, заявила права – и что от меня ушли.

«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать, как он хочет» [отвечая подписчикам]. Знаете что? Идите вы все в жопу. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с еще одним таким абьюзером. Который, извините, чай себе сам не мог сделать. Да идите вы все на хер, а, психи.

Сколько вокруг психов! Откуда вы, мужчины, беретесь такие? Кто вам вдалбливает с детства, что жена должна вас слушаться? И вы должны ее перевоспитывать всю жизнь? Мне так и сказали: «Я пытался тебя воспитывать». Но если я так плохо воспитана, то, может, не стоило на мне жениться, чтобы потом меня перевоспитывать 16 лет?

Хочу сказать: «Спасибо, что от меня ушел». Знаю, что твоя свора собак пересылает мои сторисы. Потому что у меня кишка тонка и я бы никогда сама не ушла. Новый день. Я до этого только умирала эмоционально, а теперь наконец-то могу строить себя сама».

«Жуткие требования начались после боя с Канело. «Раз я больше зарабатываю, то ты должна делать больше»

«Нам в школе или университете говорили, что признак интеллекта – сомневаться. Всю жизнь я задавала много вопросов. И это сильно бесило. Но это же признак интеллекта. Ты ничего не принимаешь на веру. Тебе интересно докопаться до сути, точно ли так нужно делать. Все-таки интеллект передается через женщину. Так что у моих деток он есть. Дай бог, что передается через женщину.

У меня на все есть мнение. Даже свекровь так говорила. Но мне можно на уши сесть, мозги затуманить, потому что не уверена в себе. Буду над этим работать. Спасибо образованию, что у меня есть собственное мнение.

Мой психолог не любит слово «абьюз», потому что обе стороны причастны. Я несу ответственность за то, что со мной это происходило. Психолог говорит, что это типичная история спортсменов, когда сначала «Мы всего достигаем и стремимся к общему успеху», а потом «Да посмотри, где ты живешь. Да я тебе столько дал». В моем случае это странно, потому что я из обеспеченной семьи. Как сказал психолог: «Откуда вас взяли, туда и вернули».

У нас доходило до абсурда, но я тогда не понимала. Выставлялось требование: «Я должен приходить в идеальный дом». Мы не говорим про чистоту и еду, которая должна быть всегда. «Хочу, чтобы жена не была уставшей». Как говорилось, «не была затраханной повседневными делами». Мне не хватило опыта, чтобы сказать, что так не бывает.

Как дом может быть идеальным? Может, и детей заткнуть? Получается, женщина ответственна за все? Почему тогда я не могла сказать: «Окей, но у меня должен быть Bentley под окном». Это же то же самое. Но тогда я меркантильная и плохая… В доме должна была быть идеальная атмосфера, где тишина-покой и жена встречает. Но люди не плоские, а я не кукла. Почему я не могу быть уставшей?

Эти жуткие требования начались после боя с Канело [май-2022]. Будто у него что-то перещелкнуло, поэтому сразу потребовалось выдвигать ко мне еще больше требований. Чем выше финансовый успех у твоего мужа (хотя это успех семьи, команды, про который мне вдалбливали всю жизнь)…

А тут оказалось, что «раз я больше зарабатываю, то ты должна делать больше». А я всегда делала максимум: готовила, убиралась, занималась детьми. С годами нагрузка растет. Пока ты воспитывала детей, а он зарабатывал деньги – в итоге оказалось, что деньги его, а дети общие. И вы еще сидите у нотариуса и пилите детей, кто сколько с ними видится и где они проживают».

«Сначала за тебя пьют на праздниках: «Если бы не Катя! Ты наше все! Святая!» А потом говорят, что ты ни хера не делала»

«Почему я делюсь личной жизнью в инстаграме? Это случилось после того, как дружки Димы из Киргизии – алкаши и придурки – пускали обо мне сплетни, когда мы еще жили вместе. И он это позволил. Потом свекр эти сплетни передавал моему отцу.

Слух заключался в том, что я якобы неуважительно отозвалась о родине мужа. Это было не так. Рядом были люди, которые сами неуважительно говорили о стране. Это вытащили из контекста, придурки рассказали свекру, свекр – отцу. После этого про меня стали говорить, что я их огорчение. Я этого не выдержала. До этого мне угрожали разводом. И я уже сказала: «Что ты там хотел? Развод? Давай».

Когда ты позволяешь дружкам-алкоголикам ####### [наговаривать] на жену, это ненормально. Свекр это знал. Я обращалась к нему за помощью. Зная, что все трещит по швам, что мы с мужем спим в разных комнатах, он рассказал об этом Диме и моему отцу. После этого мы окончательно разъехались. Свекр-сплетник, привет! Абсолютно не уважаю вас всех. Это чудовищно. Именно вы болтали за моей спиной, а не я.

Мне всю жизнь вдалбливалось: «Ты хочешь, чтобы он по голове получил?» Любое мое переживание, связанное с мобилизацией в стране или чем-то еще – говорили: «Ты будешь нервничать? Он будет нервничать – и получит по голове. Будет плохо». Ему нужно высыпаться, потому что не выспится – получит по голове.

Сначала за тебя пьют на праздниках: «Если бы не Катя! Ты наше все! Ты святая!» А потом говорят, что ты ни хера не делала. Когда я сказала, что вообще-то родила детей и они вылезли из меня, мне ответили: «Сначала они вылезли из меня». То есть понимаете? Даже здесь не удалась. Изначально сперматозоиды находились в нем.

Развестись мне предлагала еще свекровь. Она звонила: «Зачем он тебе такой нужен? Разведись с ним». А я как дура слушала: «Но у нас же семья». Ой, а потом: «Вы что, разводитесь? Я ничего не сделала, но ему будет лучше без тебя и терпеть я тебя больше не буду». Многие пишут, что, видимо, мое образование сказывается – так смешно и в точку рассказываю про эту ситуацию. Может, стать журналистом и освещать домашнее насилие? Видимо, я в душе журналист».

«Мне тут президенты звонят, а она говорит дверью не хлопать»

«Я вставала очень рано на хоккей, в 5-6 утра, чтобы отвезти сына – этот спорт выбирала не я. Из-за этого у меня разболтались психика, сон, нервы. Я не могла спать, сдавала анализы, был повышенный кортизол – гормон стресса, поэтому не могла заснуть. Это длилось примерно год, потом случился бой с Канело [май-2022]. Дальше у меня тоже были сложности со сном.

Дима был очень занят, часто приходил поздно, висел на телефоне, давал интервью. Мы засыпали в разное время. Он мог прийти в 12 часов ночи, в час, в два. Дошло до того, что я ему сказала: «Дим, ты можешь не хлопать дверью? Я сплю, у меня очень чуткий сон». При этом я пила таблетки для сна. На что мне сказали: «Мне вообще-то президенты звонят, а я что – у себя не могу дверью хлопать?»

Эту историю он потом рассказывал при его друзьях много раз. И через полгода. Все ржали над этим, он так это смешно рассказывал. Прилюдно. «Мне тут президенты звонят, а она говорит дверью не хлопать». В час ночи, в два. Прийти ночью, меня разбудить – нормально. А что, я же ничего не делаю, у меня же работа не ответственная, только с его детьми езжу в такую рань.

Президенты, лучше бы вы не звонили. Хотя звонил только один. Но не буду говорить, какой, а то еще запретят в страну въезжать (смеется). Я раньше думала, что это нормально, когда говорят: «Да у тебя сон просто тревожный, твои проблемы, что так чутко спишь. Я пришел, когда захотел. И дверью хлопнул. И вообще – по хер». И потом это пересказывается друзьям. Когда он ушел, даже пыталась его защищать».

Фото: Gettyimages.ru/Matt Thomas; instagram.com/bivol_kate