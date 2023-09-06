22 комментария

Называет себя человеком мира.

Хамзат Чимаев – топовый полусредневес UFC из Чечни. Во время боев его объявляют как бойца из Швеции, в которой он живет около 10 лет. Сам Чимаев ощущает себя «чеченцем и мусульманином» и говорит, что представляет Россию.

Зачем он переехал в Швецию и как с ней связан?

«У нас не было хлеба». Чимаев провел детство в Чечне, когда шли войны, а после переезда жил в одной комнате с мамой и сестрой

Хамзат Чимаев родился в чеченском селе Гвардейское – там он учился в школе и занялся вольной борьбой. В подкасте Hustle MMA Чимаев вспомнил, как в школе дрался со старшеклассником, который был намного старше:

«До сих пор знаю одного пацана, мы дружим. Тогда он был в 11-м классе, я – в пятом. Я был малой, а он побольше меня. Разборка. После школы говорю: «Давай, пошли за двор». Он как начал меня кидать направо-налево – и так минут 10. Но потом устал, и уже я его начал бить».

Детство Чимаева выпало на первую и вторую чеченские войны (Чимаев родился в 1994-м – год, когда началась первая чеченская война), поэтому тот период был тяжелым для его семьи. Об этом он рассказывал, когда Нейт Диаз перед их несостоявшимся боем говорил о трудностях:

«В Чечне все совсем по-другому, когда ты вырос во время войны. Это и близко не стоит с жесткостью, которую мы видели. Диаз учился в школе. У него была хорошая жизнь, у него был хлеб. А у нас этого не было».

Сам Чимаев назвал операцию брата одним из поводов остаться в Швеции: «У меня есть еще один брат, у него были проблемы со здоровьем, нам надо было приехать сюда, чтобы его прооперировали. У него была большая гематома на спине, много крови, нужна была операция. Не стали рисковать и делать ее дома. Приехали сюда и так и остались».

При этом Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, который конфликтовал с Чимаевым (даже устроил драку на UFC 280), так говорил о его переезде: «Переехав и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику, что тебя там ущемляют – ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции».

«Коммерсант» отмечал, что две чеченские войны повлияли на миграцию чеченцев в европейские страны, где сформировались диаспоры: «Беженцев, особенно после второй чеченской войны, приняли многие страны Европы. Официальный статус беженца в ЕС дает право на помощь с устройством образования, право на медицинское обслуживание и многое другое, что в дальнейшем позволяет, при желании, конечно, полностью интегрироваться в местную жизнь».

До этого Чимаев говорил о сложностях после переезда: «Я переехал в Швецию, и нас привезли в иммиграционную службу. Нам дали комнату. Сестра, мама, я – мы жили там все вместе. Было тяжело. Многие люди говорят: «Я из гетто, оттуда-то и оттуда-то». Это не одно и то же».

В Швеции Чимаеву помогал брат – они вместе работали на фабрике. Из-за отсутствия гражданства ему не давали выступать на международных турнирах

Впервые Чимаев оказался в Швеции в 2013 году (тогда ему было 19 лет), куда его позвал старший брат Артур, который по совету друга переехал туда раньше. «Он меня спонсирует, помогает, благодаря ему я стал тем, кем стал», – говорил Чимаев перед дебютом в UFC в 2020-м. Братья вместе работали на фабрике морозильников.

После работы Чимаев-младший шел в зал на тренировки по вольной борьбе, где доминировал и не проигрывал. «Он выступал за клуб «Линчепинг», и там максимальная поддержка – это отель оплатить, когда мы на соревнования приезжали. То есть другие участники могли в зале на полу спать, а мы с Хамзатом в отеле жили», – рассказывал Артур Чимаев.

Чимаев прогрессировал как вольник и выигрывал национальный чемпионат, но не мог выступать за сборную Швеции на международных турнирах – из-за отсутствия гражданства. «Ему как-то сказали тренеры сборной, что будут международные соревнования во Франции. Стали готовиться, а потом позвонили и сказали, что лицензию не дают из-за отсутствия гражданства. То есть чемпионат Швеции – потолок», – объяснял Артур Чимаев.

После этого Чимаев перешел в MMA, хотя старший брат убеждал заниматься обычной работой. После поездки в Стокгольм он попал в клуб All Stars, где спарринговал с Алексом Густафссоном и Резой Мадади – те помогали ему в быту. В Швеции Чимаев дрался по любителям и дебютировал на профессиональном уровне, а перед переходом в UFC работал охранником в ночном клубе и фирме, которая следила за порядком в домах с вышедшими из тюрьмы людьми:

«Слежу, чтобы они ничего не разрушали, не устраивали бардак, не пускаю туда людей, которые там не живут. Все ребята, которые вышли из тюрем, живут в этих домах, пока не получат квартиру. Если человек сидел в тюрьме, то квартиру ему получить не так просто. Нужно пройти исправительные работы. Иногда они приходят обкуренные, хотят драться. Нет, не со мной – друг с другом. Их останавливать надо, разбираться».

Чимаев называет себя человеком мира, хотя говорит, что в UFC представляет Россию. Для него Швеция – второй дом, куда он хочет привезти турнир

Чимаев больше 10 лет связан со Швецией и так говорил о самоощущении: «Можно сказать, я представляю Россию. Потому что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, все россияне.

Я человек мира, представляю весь мир. Зачем говорить: «он чеченец», «он россиянин». Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей».

В другом интервью в 2021 году он рассказывал: «В первую очередь я считаю себя мусульманином и чеченцем. Но Россия для меня намного ближе, чем Швеция. Ведь в Швеции я живу всего семь лет. Не думаю, что кто-то из россиян уедет, например, в Швецию и через десять лет будет считать себя шведом. Ты сам себе не позволишь так считать. Родина всегда в сердце. При этом я очень благодарен Швеции за то, что там так хорошо приняли мою семью. И я люблю эту страну».

Чимаев называл Швецию вторым домом и хотел бы привезти турнир UFC в Швецию: «Меня любят дома. Я же там стал спортсменом, за меня очень много шведов болеет. Сейчас там этот политик грязные вещи делает [который сжег в Стокгольме Коран], и мне все шведы пишут слова поддержки».

По словам Чимаева, в Швеции люди «попроще», чем в России, а уличных драк гораздо меньше: «Все живут одинаково, получают деньги, никто не голодает, все хорошо. Мне тут очень комфортно. Разница в зарплате, допустим, у дворника и офисного менеджера небольшая. В Швеции так устроено, что все примерно на одном уровне жизни».

Несмотря на спокойствие, Чимаев несколько раз влезал в уличные драки. «Как-то я шел по району. Два пацана стали показывать мне средние пальцы. Обкуренные были, продавцы анаши. Я подошел, спросил, зачем они так делают. Один схватил меня за куртку, и я его ударил. Второй тоже напал, я его тоже ударил и ушел. Потом они заявили на меня в полицию, были проблемы.

В другой раз было так, что один парень напал на меня с ножом, я отбился. Это посчитали самозащитой. В Швеции, как и в России, тоже есть приезжие, есть плохие и хорошие люди. Дружил я с одним мужиком, он сказал мне пару неприятных слов, я ответил. Завязалась драка, он вытащил нож и напал на меня. Пришлось его избить».

Как рассказывал Артур Чимаев, однажды в Кальмаре его младший брат попал в разборку, в которой оттолкнул парня – тот упал и повредил ногу: «Был суд, ему выписали небольшой штраф (тысяч 30 или 40 на рубли) и присудили порядка 50 часов социальных работ».

Чимаев дружит с Кадыровым: тот убедил продолжить карьеру, дарил Mercedes и гулял на его свадьбе в Чечне

Старший брат Чимаева Артур говорил, что вместе с семьей вернулся в Чечню, но Хамзат и его жена остались в Швеции – несмотря на акции сожжения Корана у мечети в Стокгольме: «Думаю, и у него есть в мыслях покинуть эту страну, определенных шагов он не предпринял, но рассматривал. Просто у него вся команда там. Они не все мусульмане, но взгляды у них одинаковые».

Чимаев остается в Швеции, но сохраняет хорошие отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Свежий пример – прерванное интервью изданию Expressen, когда его спросили об отношениях с Кадыровым: «Он президент моей земли [Чечни], и я его уважаю. Когда он зовет меня на ужин, я иду ужинать с ним. Если я поеду в США и президент пригласит меня, то поеду и с ним поужинаю. Каково мое мнение о Кадырове? Я спортсмен».

Периодически Чимаев приезжает в Чечню и встречается с Кадыровым, которого приглашал на свадьбу. Тот дарил ему Mercedes GLE 450 и пытался повлиять на проведение боя против Нейта Диаза, когда Чимаев не уложился в вес: «Рамзан Ахматович мне позвонил, сказал, что даст Нейту $2 млн, чтобы он согласился на бой. Я сказал Диазу, но он все равно отказался».

Кадыров повлиял на Чимаева, когда тот хотел завершить карьеру после перенесенного коронавируса. «Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить – миллионы болельщиков в России и мире!» – говорил Кадыров. После этого Чимаев прилетел в Чечню, где прошел реабилитацию и начал тренировки, а потом вернулся к боям.

Еще Хамзат Чимаев отдыхает и тренируется вместе с сыном Кадырова Эли, который в декабре-2022 (в 16 лет!) дебютировал в профессиональных MMA. Чимаев выступил секундантом, готовил его в Абу-Даби, а после победы назвал скромнягой.

Фото: instagram.com/khamzat_chimaev; Gettyimages.ru/Michael Campanella; Mathias Bergeld/Global Look Press