8 комментариев

Семейные страсти Роуз Намаюнас.

Вечером 2 сентября прошел турнир UFC, в соглавном событии которого Роуз Намаюнас подралась с Манон Фиоро и проиграла единогласным решением судей. В углу экс-чемпионки был известный тренер Тревор Уиттман – он работает с Джастином Гейджи и Камару Усманом.

Намного более важная фигура – жених Пэт Бэрри. Он старше Намаюнас на 13 лет и обвиняется в абьюзе. И даже совращении – они познакомились, когда Роуз еще была несовершеннолетней.

Намаюнас познакомилась с Бэрри, когда ударила его в лицо на тренировке

Союз Намаюнас и Бэрри кажется идеальным – оба бойцы, дрались в UFC и вместе больше 10 лет. Бэрри пришел в ММА из кикбоксинга, провел 12 боев в UFC, но чемпионом или большой звездой не стал. Бэрри казался добряком и не выглядел угрожающе на фоне тяжеловесов. Его отношения с Намаюнас – сплошная милота.

Так Бэрри поздравил ее с Днем святого Валентина. Вокал Бэрри ужасен, но Роуз справилась:

Намаюнас ответила не менее мило: спела песню шикарным голосом (она еще играет на фортепиано) и ударила жениха боксерской перчаткой во сне. Видео стало мемом и понравилось фанатам:

Намаюнас пришла в единоборства очень рано – в пять лет. К девяти она заслужила юниорский черный пояс по тхэквондо. Роуз переключилась на джиу-джитсу, а в старших классах – на вольную борьбу. Затем пошла в кикбоксинг и добралась до ММА.

Бэрри рассказывал, что познакомился с Намаюнас, когда ей было 17, а ему – 31. Это случилось на тренировке в зале Roufusport MMA в Милуоки. Роуз подошла к Бэрри сбоку и молча ударила его по лицу.

«Ты Пэт Бэрри, верно? – спросила Намаюнас. – В таком случае ты должен был предвидеть этот удар». 31-летний Бэрри влюбился с первого взгляда в девушку, которой не было даже 18.

Намаюнас плохо помнит этот случай – и вообще знакомство с Бэрри. Расходятся и периоды отношений: Бэрри сказал в интервью, что они встречаются больше пяти лет, а Роуз насчитала только два-три (на момент разговора девушке было 22 года). «Мы, по-видимому, были вместе намного дольше, чем я думала. Ему потребовалось время, чтобы расколоть мое холодное сердце, но он это сделал», – отшутилась Намаюнас.

Но есть и другая теория, из-за которой Бэрри обвиняют в совращении. Роуз в интервью рассказала, что попала в зал Roufusport MMA в 14 лет. Потом она взяла перерыв и вернулась в 17 лет – тогда и познакомилась с Бэрри:

«Сначала я попала в зал Roufusport MMA, когда мне было 14 лет. Потом я ушла из-за того, что у меня были другие обязательства, и я на какое-то время перестала тренироваться. Вернулась, когда мне было около 17 лет, тогда встретила будущего жениха».

В сеть попала фраза из интервью: «Я попала в зал Roufusport MMA в 14 лет, где встретила будущего жениха». Многие решили, что Бэрри начал отношения с Намаюнас, когда той было 14. Бэрри потом это опровергал, отмечая, что журналисты некорректно подали цитату.

Стрикленд сравнивает Бэрри с Майклом Джексоном и обвиняет в груминге. Он чуть не напал на Пэта в автобусе – на глазах Намаюнас

Историю разжег средневес Шон Стрикленд – он начал настоящую войну с Бэрри. Это случилось на фоне скандала с 46-летним тренером Джимом Уэстом, который в отношениях с собственной ученицей – 28-летней девушкой-бойцом Аспен Лэдд. Многие подозревают, что Уэст знал ее до совершеннолетия и «выращивал» для себя.

Таких абьюзеров называют грумерами – они ухаживают за несовершеннолетними без интимной связи, выстраивают зависимость от себя и ломают психику. После манипуляций они становятся важными в глазах девушки: подавляют ее волю и руководят поступками, получая послушную совершеннолетнюю куклу.

По мнению Стрикленда, Уэст и Бэрри – грумеры, которые втирались в доверие к ученицам до совершеннолетия, когда самим было 30+: «Джим Уэст и Пэт Бэрри – Харви Вайнштейны в ММА? Все же сравнение с Майклом Джексоном здесь более уместно. Netflix уже ведет переговоры с Аспен Лэдд и Роуз Намаюнас о съемках серила, лол», – написал Стрикленд в соцсетях.

Бэрри защищал его друг Мэтт Митрион, но разжег еще больше: «Ты болтаешь без умолку, обзывая моего хорошего друга Пэта хищником, грумером, хотя, черт подери, ничего не знаешь о них. Меня это начало напрягать».

Стрикленд не останавливался. Он предположил, что Митриона самого нужно проверить, если Бэрри – его близкий друг: «Слышал, как жалкая сучка Мэтт Митрион отмазывал Пэта: «Он мой друг, он ждал, когда ей исполнится 18». Груминг – это установление дружеских отношений и эмоциональной связи с ребенком, а зачастую и с его семьей, чтобы ослабить запреты и в дальнейшем совершить совращение.

Мне плевать на всех вас, на Роуз, на тебя и на Пэта, но он растил ее для себя, а ты защищаешь его, долбаный неудачник. Почему бы нам не проверить, что есть в твоем сраном ноутбуке, мешковина проклятая?»

Сам Бэрри молчал, лишь напоминая, что интервью Намаюнас про 14 лет было искажено журналистами. И отмечал, что они со Стриклендом хорошие приятели. Казалось, Бэрри боится публичной полемики на эту тему, поэтому избегает конфликта.

Стрикленд настиг Бэрри в автобусе перед одним из турниров UFC – когда тот был с Намаюнас. Стрикленд прямо обвинил Бэрри в груминге и постоянно спрашивал, пусть и в шутливом тоне: «Так сколько ей было лет?»

Когда Намаюнас проиграла Эспарзе на UFC 274, Бэрри обвинил в поражении Стрикленда, который разжег скандал. Намаюнас – девушка со слабыми нервами: она получила психологическую травму, когда Конор напал на автобус с Хабибом (Роуз была внутри), скандал в сети – тоже мог повлиять. Роуз заявила, что ей «не стыдно» за отношения с Барри – что тоже показалось фанатам странным. И твердо сказала, что счастлива провести жизнь с Бэрри.

Хотя сам Бэрри – более вероятный виновник поражения Намаюнас и потери титула. В бою с Эспарзой, одном из самых скучных в истории UFC, он каждый раунд говорил, что все идет по плану и не нужно рисковать.

А после провального боя поздравлял Намаюнас с победой. Когда судьи отдали раздельное решение Эспарзе, он сильно удивился и развел руками. Бэрри винил судей, хотя было очевидно, что Намаюнас проводит провальный бой и делает недостаточно для победы.

Бэрри обвиняют в абьюзе: он во всем контролирует Намаюнас и называет дочерью

Бэрри в углу – проблема для Намаюнас. Тревор Уиттман стоит в стороне, когда жених говорит с Роуз – всегда первым. Лишь когда Бэрри умолкает, топовый тренер UFC берет слово. Бэрри обвиняют в психологическом абьюзе Намаюнас – он контролирует ее и вместе ходит на интервью. Если появляется в кадре, то постоянно перебивает и указывает, что говорить.

Намаюнас – девушка со сложной судьбой. Родители – литовцы по национальности: семья эмигрировала в США сразу после развала СССР. В семье Роуз ненавидят коммунистов – она переняла взгляды. Но детство в США не вышло счастливым: отец страдал шизофренией, а она сама подвергалась сексуальным домогательствам и издевательствам.

Бэрри познакомился с психологически травмированной Роуз состоявшимся 31-летний мужчиной. Он выглядел старше своих лет, а Роуз – всегда смотрелась подростком-сорванцом. В Милуоки, штат Висконсин, где они познакомились, возраст согласия составляет 18 лет. Возможно, поэтому Бэрри не хочет говорить про ранние отношения с Роуз.

Если посмотреть фото Бэрри и юной Намаюнас, кажется, будто боец UFC стоит с дочерью. В одном из интервью Бэрри проговорился и действительно назвал Намаюнас дочерью. Это случилось, когда она вернулась домой после сезона TUF, где стала чемпионкой – и выглядела более самостоятельной и успешной:

«Мне пришлось заново учиться разговаривать с ней. Я не понял ничего, что она говорила. Она вернулась другой: выросла как личность и как спортсменка, как ученица и как дочь».

Многих удивили слова: Бэрри признался, что «играет» в отца с юной невестой. Сейчас он полностью занимается карьерой Роуз и признается, что иногда его называют Мистер Намаюнас. В шутку предположив, что возьмет фамилию невесты после свадьбы.

Бэрри такое положение не смущает: он закончил карьеру в 2013-м, а сейчас работает над карьерой Намаюнас. Он отвечает на ее телефонные звонки, помогает планировать расписание, готовит еду. При этом сейчас Намаюнас 31 год, Бэрри – 44, но они не поженились (только помолвлены). Это тоже вызывает вопросы у фанатов – пара встречается уже 13 лет.

«Знаете, было бы круто. Все задают мне этот вопрос о свадьбе, – признается Роуз. – Я не из тех, кто устраивает пышные свадебные мероприятия. Для меня важен сам факт замужества, ну и, конечно же, можно устроить вечеринку в честь такого события. Это свадьба рано или поздно произойдет, но сейчас я коплю деньги на дом. Дальше глянем».

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen / Staff; instagram.com/hypeordie; instagram.com/rosenamajunas