31 комментарий

«Ильяс, атакуэйшн!»

Шовхал Чурчаев – главный скандалист поп-ММА. Он не выходит на бои, но все равно создает шум. Его сорвавшийся поединок с Мохаммадом «Персидским Дагестанцем» Хейбати гремел на весь интернет: Шовхал не сделал вес, приехал на арену, но сбежал до объявления боя.

Теперь – очередной скандал.

Чурчаев забрал аванс за бой с Персом от Hardcore и нарвался на угрозу суда. Вернулся в «Наше дело», чтобы закрыть долг перед Сульяновым

После инцидента глава Hardcore FC Анатолий Сульянов заявлял: он сделает все, чтобы Чурчаев больше не дрался в России. Боец получил от Hardcore многомиллионный аванс, но отказался его вернуть. Чурчаев упоминал, что уже потратил деньги, но Сульянов пригрозил судом – это смягчило позицию.

Выход нашелся: Чурчаев вернулся в «Наше дело» – промоушен, где начинал карьеру в поп-ММА. Гонорар с боя со звездой лиги Артемом Рофалем должен был пойти на оплату аванса Hardcore (об этом заявила лига, которая пока не подавала в суд). Но Чурчаев опровергал:

«Люди пишут, что я отдам гонорар за поединок с Рофалем в пользу Hardcore. Это якобы поможет мне избежать судебных разбирательств с ними. Это все сплетни, ведь я не собираюсь отдавать им ни единого рубля. Поверьте, хайп, который я им дал в тот день, позволил заработать лиге несколько десятков миллионов. Кто-то там хотел моей дисквалификации? Теперь смотрите, у меня бой через пару недель».

Вероятно, «Наше Дело» и Hardcore договорились, чтобы оплата производилась со счетов компании. В «Нашем деле» не скрывали, что провели переговоры с Hardcore и согласовали бой Шовхала. Поэтому формально Чурчаев не платил бы Сульянову, но фактически отдал бы гонорар – из-за нарушения договора и угрозы суда.

На пресс-конференции перед боем с Рофалем Чурчаев заговорил о других поединках. Он упомянул «Казахского терминатора» поп-ММА Муратбека Касымбая. Запросил десятки миллионов, сказав, что до конца года хочет купить себе квартиру на Кутузовском проспекте.

В поп-MMA хорошие гонорары, но Чурчаев не дерется с декабря – тогда он победил Тимурлана Пирматова по прозвищу «Снежный барс» в промоушене Arena, который уже не существует. У Шовхала 1,6 млн подписчиков в инстаграме – намного больше, чем, например, у Сергея Павловича, Вадима Немкова и даже Петра Яна. Он звезда индустрии, но последнее время срывает бои, подвергаясь насмешкам в сети.

Чурчаев не вышел на бой с «Персидским Дагестанцем», хотя прибыл на арену. Артем Рофаль, звезда «Нашего дела» и ученик Шлеменко, просил Чурчаева дойти до клетки 1 сентября – ведь в его готовность драться верили не все. Но этого снова не случилось.

Чурчаев сорвал бой с Рофалем: устроил массовую драку в московском ТЦ и сломал палец. Он накинулся на хейтера с Ильясом Якубовым и толпой фанатов

Последнее время Чурчаев славится не боями, а нападениями на людей вне ринга. Каждое появление на мероприятиях «Нашего дела» он анонсировал так: «Говорили, что я не приду? А я пришел!»

В отличие от боя с Хейбати, Чурчаев сделал вес и прошел официальную процедуру. Он опоздал на пресс-конференцию, после чего организаторам последовал вопрос: «Не боитесь, что Чурчаев и в этот раз сорвет бой?» Когда Шовхал появился, организаторы праздновали, что бой точно состоится.

Но слишком рано – Чурчаев снова все испортил. В начале пресс-конференции он сказал, что в зале одни его фанаты, а хейтеры – не пришли. Вскоре микрофон взял мужчина, который назвал себя хейтером Чурчаева, за что боец напал на него вместе с толпой.

Тут нужно отметить: Чурчаева не любят в сети, потому что он часто нападает на людей толпой и/или с пистолетом. Главный соратник – Ильяс Якубов, который называет Чурчаева братом: «Мы из одного рода, вместе росли».

Якубова не любят фанаты «Нашего дела», а недавно на него пожаловались в следственный комитет. Он выкладывал в соцсети видео под аудиодорожки с монологами Шамиля Басаева. После жалоб Якубов почистил соцсети: «Вы можете стучать, плакать… Вы просто стукачи и крысы». Следственный комитет в июле обещал проверить бойца на экстремизм – результаты пока неизвестны.

Якубов старше Чурчаева и постоянно заступается за него, даже в вербальных конфликтах – его прозвали «торпедой Шовхала». Так случилось и в этот раз: Чурчаев усыпил бдительность хейтера, сказав «Ты хороший человек…» После чего выдал фразу, уже ставшую мемом: «Ильяс, атакуэйшн!»

Как в компьютерной игре, Шовхал сказал напарнику атаковать и сам влез в драку. Вместе с ним – толпа фанатов, которая принялась пинать хейтера. Все это в московском ТЦ «Ривьера», где находились обычные люди и дети.

После массовой драки издание Mash сообщило, что организаторы назвали случившееся постановкой. Хотя не очень похоже: драка была настоящей, как и удары по хейтеру – его били даже лежачего. Похоже, лига потеряла контроль над бойцами и пытается сохранить лицо, чтобы не считаться организатором массовой драки.

Поступок Чурчаева осудили в сети: он снова призвал на помощь Якубова и превратил пресс-конференцию в побоище. Так было в случае с Хейбати, когда Шовхал набросился на него, швырнув микрофон. Сейчас ситуация повторилась – только Чурчаев кинулся не на Рофаля, а на человека из зала.

«Тебя задели, так попробуй поговорить после конференции и один на один. А тут все его друзья на пацана накинулись толпой. Я видел это видео сегодня утром, и мне это не особо понравилось», – сказал боец Bellator Андрей Корешков, тренирующийся с Рофалем у Шлеменко.

Чурчаев сообщил, что сломал в драке палец (не представив в соцсетях никаких подтверждений), поэтому бой стал под вопросом. Он снова занял удобную позицию: заявил, что готов драться, но все решит промоушен. Хотя очевидно, что «Наше дело» не допустит бойца со сломанным пальцем – так и случилось.

Чурчаев сорвал второй поединок подряд: против Перса он доехал до арены, но сбежал перед боем. Против Рофаля – травмировался на пресс-конференции, устроив массовую драку в торговом центре.

Чурчаев напал на Рофаля в гостинице с толпой – Шлеменко осудил подлость. Но Рофаль все равно победил Якубова и обещал превратить Шовхала в «котенка»

Бой Чурчаева с Рофалем ждали, ведь у него была предыстория. Артем давно вызывал его на бой – дошло до того, что Чурчаев с Якубовым и компанией напали на бойца в номере отеля. Это произошло за день до боя Рофаля с Суреном Петросяном. Толпа пришла к Рофалю в номер: тот открыл дверь, развернулся спиной и ничего не подозревал.

Тогда Александр Шлеменко, тренер Рофаля, публично возмущался подлостью Чурчаева и его друзей: «Артем в состоянии сам за себя ответить, и он уже ответил. Кому непонятно про всю эту ситуацию, я объясню: Артем не был к ней готов, потому что у нас в Омске не принято нападать вшестером на одного. Не принято!

Когда открывают дверь в жилище и ты поворачиваешься спиной, со спины тебя никто не ударит в Омске. У нас так не заведено! У этих людей заведено. Он открыл, запустил их на разговор, они на него напали со спины, вшестером. Получили отпор и быстро оттуда ретировались».

Конфликт дошел до клетки: Рофаль победил Якубова в «Нашем деле» и снова вызвал Чурчаева. Перед боем с Шовхалом он рассказывал, что тренируется у Шлеменко:

«Я тренируюсь по системе Александра Павловича Шлеменко, показываю неплохой результат. Для меня важно, что он участвует в моей подготовке, меня это очень сильно мотивирует. Теперь мне нужно выйти клетку против Шовхала Чурчаева и забрать свое. Шовхал максимально конкурентный соперник, у нас будет жесткая битва».

Многие считают, что Чурчаев боится проиграть в принципиальных боях, поэтому их срывает. Когда у него нет вражды с соперником, он спокойно выходит и часто побеждает. В том числе сильных по меркам поп-ММА соперников – Филиппа Косырева, Тимура Никулина, Шамиля Галимова.

Если же бой носит принципиальный характер, вмешиваются вопросы чести. Проиграть в октагоне принципиальному сопернику = испытать унижение. Бесконечная игра на публику и нежелание выходить на бой делают Чурчаева все более скандальным персонажем. Хайп работает, и он становится узнаваемым. Но все-таки драться нужно, а с этим у Шовхала проблемы.

Когда-то Чурчаев мечтал о UFC, но сейчас в это не верится. Рофаля большинство считало фаворитом, а он сам отмечал, что в трех раундах по пять минут затаскал бы Чурчаева «как котенка». Потому что у Шовхала проблемы с борьбой (в реалити-шоу Fight Camp его деклассировал неизвестный Кирилл Соловьев), а Рофаль – хоть и ударник, но неплохо борется.

«Наше дело» избежало серьезных проблем – обошлось штрафом. За нецензурную брань в общественном месте (от 500 до 1000 рублей) и за драку в общественном месте (от 5 до 30 тысяч рублей).

Известный менеджер Виталий Тарасов (у него на контракте огромное количество бойцов поп-ММА) считает, что ситуация опасная. В Казахстане из-за таких драк правительство запретило трансляции ММА, посчитав это пропагандой насилия среди молодежи. Учитывая, что поп-ММА давно требуют запретить в России (в том числе Федор Емельяненко), под угрозой вся индустрия.

«Однозначно, такие инциденты, вышедшие за рамки съемочных павильонов и происходящие на глазах у сотен людей, негативно сказываются на индустрии единоборств. И, в частности, на поп-ММА. Травмы спортсменов, зрителей и отмененные турниры – лишь малая часть из того, к чему могут привести подобные ситуации.

Мы видим пример, как в Казахстане на прошлой неделе Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что его ведомство вводит ограничение на трансляции ММА. То же самое может случиться и у нас. А такой сценарий вполне вероятен. Снижение экономической активности в боях сразу скажется на гонорарах спортсменов.

Думаю, лигам нужно быть аккуратнее с подобными открытыми мероприятиями. Надеюсь, все причастные к инциденту стороны найдут общий язык, решат административные вопросы, и впредь подобное не повторится. Необходимо гораздо тщательнее модерировать поведение всех участников мероприятий, если они проводятся в общественных местах», – сказал Тарасов в интервью Sport24.

Фото: Instagram/shovkhal_churchaev, mma__365, artem.rofal