Жуткий старт.

26 августа в Москве на «ЦСКА Арене» прошел турнир Hardcore Boxing, в соглавном событии которого Иван Штырков по правилам бокса дрался с Константином Ерохиным. Все завершилось в первом раунде.

Как это было?

Штырков запланировал три боя за два месяца. В первом вышел против дебютанта, который дрался в UFC

Иван Штырков проводил второй профессиональный поединок по правилам бокса. В марте-2023 был неудачный дебют: Магомед Исмаилов доминировал почти все шесть раундов, но один из судей дал ничью, так что Штырков проиграл решением большинства. Теперь вышел против звезды кулачки и бывшего бойца UFC Константина Ерохина.

Но это лишь одна часть грандиозных планов: 26 августа – Ерохин, 22 сентября – поединок по правилам ММА с Максимом Гришиным, а в конце осени – Владимир Минеев по кикбоксингу.

Накануне Штырков признался, что принял бой с Ерохиным за месяц до даты, а основной мотивацией стали деньги: «Я встал на тропу заработка. Считаю, что сделал правильный выбор. Век спортсмена недолгий. И пока есть возможность качественно выступать и поддерживать хорошую физическую форму, я буду соглашаться на предложения с достойными соперниками.

Как у меня сейчас будут в течение ближайших 70 дней. Это, наоборот, здорово, это придает мне больше мотивации тренироваться и заниматься. Ведь возраст недетский – в сентябре исполнится 35 лет. Уже есть мысли подзавязывать потихоньку, сбавлять обороты».

При этом Штырков отдельно подчеркнул, что не собирается из-за желания заработать снижать требования по спортивной части: «Я ни в коем случае не даю себе поблажек в подготовке. Нет такого, что сегодня хочу идти в зал, а завтра – нет.

Просто вот эти три боя за короткий срок получились как-то спонтанно. При этом я не отрицаю, что я, возможно, пытаюсь прыгнуть выше головы и чуть-чуть не рассчитал силы».

41-летний Константин Ерохин провел долгую карьеру в ММА: ушел из любительского бокса в 2006 году, а затем выступал в смешанных единоборствах, рукопашке и самбо. В середине десятых даже заходил в UFC, но проиграл оба боя (из-за проблем с борьбой), а затем провалил допинг-тест.

После начался этап в кулачке, самом травмоопасном и кровавом из боевых видов спорта. При этом Ерохин подчеркнуто против насилия: «Я спокойный человек и не провоцировал драки, насилие – не мое. Стараюсь мирно все решать, но бывают ситуации, когда нельзя уйти. Это не гордость, просто приходится защищать себя и людей вокруг – их в первую очередь».

Вместо шестираундовой рубки получилось избиение, которой завершилось нокаутом через 70 секунд

С первых секунд боя Ерохин занял центр ринга и начал раздергивать Штыркова в необычном стиле: наклонил корпус в сторону соперника, приглашая зарубиться и меняя этажи в стойке. Первый акцентированный удар у Ерохина прошел после 20 с лишним секунд – дальше уже не отпустил Штыркова.

Ерохин беспощадно накидывал в голову, пробивая глухую защиту. На 50-й секунде случилось подобие нокдауна: Штырков поскользнулся и упал, но рефери не начал отсчет. Ерохин работал куда точнее и отправил соперника в еще один нокдаун, который судья Штыркову уже не простил.

Получив пояс Hardcore Boxing, Ерохин поблагодарил команду и сразу же назвал бойца, с кем бы хотел подраться: «У меня лучшая команда, благодаря Петроченко Виктору Николаевичу у меня появился нокаутирующий удар. Ближайшие планы? Есть, конечно. Где-то здесь Мага Исмаилов, хотел бы его вызвать».

Исмаилов покинул комментаторский столик и по-королевски поднялся на ринг: поздравил Ерохина с победой, а затем подошел к Штыркову, с чем-то о нем поговорил (микрофоны это не подслушали) и ободряюще поцеловал Ивана в лысину.

«Прошу прощения, но я на самом деле расстроен. Я очень переживал за моего друга Ивана. Не люблю, когда так заканчиваются противостояния: пропустил и не восстановился. Ваня дерется подряд-подряд, и организм в один момент все-таки устает. Нужно давать передышку. Поражение не конец, а новое начало. Иван вернется сильнее», – поддержал Штыркова Исмаилов.

Затем между ним и Ерохиным начался забавный диалог на ринге. Первым сказал Исмаилов:

– По поводу вызова: я привык молодых бить [Магомед младше Константина на четыре года]...

– Да ладно, братан, мы с тобой прекрасно знакомы! Давай сделаем бой, будет красиво. Думаю, Ваня хочет, чтобы ты за него отыгрался.

– Если за Ваню, то проблемки будут, Константин. Если за Ваню газовать начну, то проблемки будут, не хочу их создавать. Снимай пояс, просто сними и отдай его.

– Братан, ну тебе его забрать, тебе забрать его надо. Чтобы забрать, надо выиграть.

– Окей, просто будь готов!

– Я всегда готов.

Затем Исмаилов обратился к боссу Hardcore Анатолию Сульянову: «Ну все, что я могу сказать? Готовь бабки. А че?» И после очередного концерта Исмаилова Штырков обратился к зрителям:

«Спорт на самом деле тяжелая работа. Такие поражения заставляют нас подумать о чем-то, остановиться и поразмыслить. Правильной мы дорогой идем или вообще стоим на месте? Хорошо, что Костя меня встряхнул сегодня».

За несколько дней до боя, говоря о завершении карьеры, Штырков шутил, что, возможно, это произойдет 26 августа после боя с Ерохиным.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Andreas L Eriksson/Bildbyran/Global Look Press