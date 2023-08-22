Дал большое интервью в Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов поговорил с Патриком Бет-Дэвидом – предпринимателем и инфлюенсером, аудитория которого превышает 5 млн человек. Нурмагомедов нечасто общается с журналистами, а гостями Бет-Дэвида редко становятся спортсмены.

О чем они говорили?

«Я из Дагестана – нам много не надо». Хабиб высказался о рейтинге Путина в России и объяснил, почему не собирается возвращаться по примеру Джордана

В самом начале беседы Бет-Дэвид попросил Хабиба рассказать о детстве – его интересовало, какими были отношения Нурмагомедова с отцом Абдулманапом: «Он не только был для меня папой, но еще и тренером. Мы все время были вместе – дома, в тренировочном лагере, в зале. Он был для меня настоящим другом. Он был для меня всем.

Мы стали по-настоящему близки после того, как мне исполнилось 15 лет. До этого я не совсем его понимал – соблюдал установленные им правила, но не был с ними согласен. А потом я понял, что в отношениях с родителями нет места свободе слова».

Хабиб признался, что смерть Абдулманапа вынудила его завершить карьеру. Бет-Дэвид провел аналогию с историей Майкла Джордана – легенда НБА приостановил карьеру после гибели отца, но вернулся в спорт и завоевал еще три чемпионских титула:

«Я не Джордан. Мы хоть и похожи, но он сильнее меня ментально. Не думаю о возвращении. Я дал обещание матери, в камбэке нет никакого смысла. Конечно, фанатам это интересно – им хочется драмы, продолжения. Но я уже наелся».

У Нурмагомедова поинтересовались, как он сам справляется с ролью папы. Хабиб посоветовал родителям внимательно следить за тем, что преподают их детям в школе – Бет-Дэвид спросил его о гендерной идеологии: «Я знаю только мужчин и женщин, ничего другого просто не существует. Это безумие.

Недавно я был Калифорнии и зашел в кофейню. Захотелось в туалет, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Впервые такое увидел. Я вырос в очень традиционном месте, в семье с традиционными взглядами, чему я очень рад. Я из больших гор, у нас только два гендера».

Бет-Дэвид раскритиковал руководство США – и попросил Хабиба объяснить, почему у президента РФ Владимира Путина такой высокий рейтинг поддержки:

«Жители России радуются простым вещам. Люди не зарабатывают по $5-10 тысяч в месяц. Я из Дагестана – нам много не надо. Мы гордимся традициями, разговор с матерями для нас – это главное. Я живу в США с 2012 года – 11 лет. Знаком с менталитетом американцев, россияне – совсем другие.

Но я люблю жителей США, это прекрасные люди. Им плевать на политику и на все остальное. Это единственная страна, в которой меня никто не трогает, не беспокоит. У меня был шанс попасть в политику, но меня это не интересует. Я хочу быть обычным человеком».

«Если ты тупой – что с этим можно поделать?» Хабиб вспомнил самый тяжелый пропущенный удар за карьеру и прошелся по трэштоку Конора

О самом ценном уроке от Абдулманапа: «Он научил меня уважению. Ты должен относиться с уважением ко всем: к залу, к тренерам, к спарринг-партнерам, к обычным людям. Драки на улице были запрещены, потому что мы знали, как причинить людям боль.

Где-то в 17 лет я осознал, что могу быть опасным для окружающих. Даже несмотря на то, что в Дагестане единоборствами занимается каждый. Отец однажды сказал: «Я пытаюсь сделать из тебя чемпиона, ты должен научиться контролировать себя. Твои руки – оружие, которое нельзя использовать на улице. Это очень опасно».

О важности правильного настроя перед боем: «Ты должен быть расслаблен, нельзя злиться. Этому меня научил тренер Хавьер Мендес. Помню, когда я только перебрался в Америку, мой английский был совсем плохим. Во время спаррингов Хавьер говорил мне: «Relax, relax». Я не знал точного перевода этого слова и думал, что он просит меня работать еще усерднее. Лишь спустя год я понял, что он требовал расслабиться».

О самом сильном ударе, который пропускал: «Это был Джастин Гейджи. Он бьет как грузовик. Правда, Джастин ментально сломался после того, как я сказал ему: «Это все, на что ты способен?»

О поединке с Конором Макгрегором: «Самый большой бой в истории спорта, невероятная ответственность. Этот парень много болтал, а масштаб события давил на меня. Помню, отец сказал тогда: «Алмазы рождаются под давлением. Если ты справишься с этим, то станешь алмазом». Это были отличные слова.

Почему я не игнорировал трэшток Конора? Я люблю слушать людей. Это очень интересно, потому что по разговору можно вычислить, какой у собеседника IQ. Если ты тупой – что с этим можно поделать? Если у тебя не получается контролировать себя, то ты точно не справишься со мной. Мы на разных уровнях».

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; Gettyimages.ru/Harry How