10 лет непростых отношений.

Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза MMA России. Но не уйдет полностью – может стать почетным президентом или возглавить наблюдательный совет. Вместо Федора теперь вице-президент Андрей Терентьев.

Емельяненко связан с Союзом с 2012 года. Что важно знать?

Почему Федор вообще уходит?

В феврале-2023 Емельяненко завершил профессиональную карьеру, но оставался президентом и говорил, что у него много работы – это не помешало уйти через полгода. «Конфликтных ситуаций у нас нет, но ему сейчас некогда заниматься ежедневной рутиной», – объяснил Андрей Терентьев, который заменит Емельяненко до выборов.

Сам Федор не назвал причины ухода. В конце 2023 года Союз MMA России изберет нового президента. По словам Терентьева, Емельяненко не хочет полностью покидать организацию – его новая должность определится на заседании президиума.

Уход Емельяненко случился на фоне трехмесячного отзыва лицензии у Союза после смерти подростка на турнире по MMA в Амурской области. В июне в Белогорске 16-летний подросток получил удар в голову во время боя и умер в реанимации. Он выступал без защитного шлема, хотя его наличие требовалось по правилам.

Прокуратура Амурской области организовала проверку и выявила нарушения. Судья, допустивший бойцов до поединка без защиты, лишился лицензии, а Минспорт на три месяца приостановил аккредитацию Союза MMA. После этого Союз ужесточил медицинский контроль для допуска бойцов:

«Включить в обязанность организаторов региональных и межрегиональных соревнований использование цифровой платформы L-sport с целью учета и контроля квалификации тренерского и судейского состава проводимых соревнований с возложением персональной ответственности за использование данной цифровой платформы на президентов региональных федераций».

Сам Федор хочет провести боксерский бой. «Да, мы работаем над его организацией. Но пока непонятно, против кого и когда», – подтвердил желание Емельяненко его менеджер Джерри Миллен. Возможный вариант – Майк Тайсон. «Тайсон все еще тренируется, у него все та же сила. Провести бой на турнире в Саудовской Аравии 28 октября в карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну? Мне было бы интересно, я бы подготовился», – сказал Емельяненко.

А что делал Емельяненко в Союзе ММА?

Союз MMA России появился в 2012 году и аккредитован Минспортом. Тогда президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сформулировал цели новой организации:

«Первым шагом Союза ММА России стало признание смешанных единоборств официальным видом спорта, а вторым – проведение официального чемпионата России.

Основные цели и задачи – развитие, привлечение масс к занятиям и влияние на все процессы, происходящие в ММА. Не секрет, что в силу того, что до недавнего времени ММА были исключительно профессиональным видом спорта, зачастую амбиции промоутеров не давали возможности регламентировать все на общих основаниях.

Будут созданы атлетические комиссии, для спортсменов и тренеров – материально-техническая база. Иными словами, труд всех тех, кто вовлечен в индустрию ММА, будет более благодарным – оплачиваемым и стабильным», – уверял Гаджиев.

При Емельяненко-президенте ММА вошли во всероссийский реестр видов спорта, а Союз провел чемпионаты России, Европы и мира по любительским смешанным единоборствам. Важно понимать, что влияние организации не распространяется на профессиональные промоушены.

Камил Гаджиев рассказывал об устройстве Союза: «Принимает решения и формирует правила игры президиум, в который входят около 20 членов. При президиуме создаются комиссии, которые будут заниматься всеми вопросами, связанными с развитием ММА в России: судейство, медицинское обеспечение, массовость, функционирование клубов, взаимодействие с властями».

Сейчас в структуру Союза входят 80 региональных федераций, хотя на старте было 61. У Союза MMA России даже есть зал славы, куда включены бойцы UFC Магомед Анкалаев и Петр Ян, чемпион One FC в тяжелом весе Анатолий Малыхин, сам Федор и другие.

В ноябре-2022 Емельяненко рассказал, что в боевых действиях на Украине участвуют бойцы Союза MMA России: «На Кубок России мы ждали 250 человек, а участвовало 140. То есть порядка 100 человек уже было там».

Чем Федор запомнился как президент?

Емельяненко – первый президент Союза MMA России. Он занимал эту должность до октября-2018, а потом вновь избрался в июне-2022. В течение четырех лет (с 2018 года) Федор был почетным президентом и председателем наблюдательного совета и сохранял влияние.

В тот период на посту президента его сменил Радмир Габдуллин, спарринг-партнер и заместитель Емельяненко. Тогда у Федора и его команды развивалась карьера в Bellator, где он сам два раза выходил на титульник в тяжелом весе, а Вадим Немков стал лучшим в категории до 93 кг.

Но главный хайлайт Федора в Союзе ММА – спор с Рамзаном Кадыровым. В 2016 году Емельяненко отреагировал на турнир ММА в Чечне, на котором дрались дети без экипировки. Федор в соцсетях назвал такие бои недопустимыми и обратился к «Матч ТВ», транслировавшему турнир, и руководителю Чечни:

«Дети до 12 лет даже как зрители в зал не допускаются, а тут восьмилетние малыши избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Непонятно, почему канал «Матч! Боец» показывал это в прямом эфире. Возмущает факт, что за всем этим наблюдал президент Чечни Рамзан Кадыров. Его советники не сообщили, что бои с участием детей до 12 лет запрещены? Мы должны заботиться о здоровье подрастающего поколения».

Кадыров в ответ заявил, что бои были показательными: «Почему именно показательный поединок, в форме детской игры, воспринят как ужас, а не то, что война унесла жизни 13987 детей, погибли сотни тысяч человек, пять тысяч человек пропали без вести, разрушены до основания Грозный и вся Чечня.

Говорили вы про ужас, когда все это происходило? Стоит даже чихнуть, начинаются сказки про налоги. Мы так же платим налоги, поставляем лучшую в мире нефть, газ! А дотации получаем, как и многие регионы. Мы с детства растим патриотов и защитников России. Федор, вы не правы! Русские богатыри так не поступают!»

Федор уже уходил из Союза MMA 1,5 года назад. Что тогда случилось?

Кажется, про Союз ММА России так много не говорили, как весной 2022 года – из-за апрельского ухода Федора из организации, когда он открыто заявил о разногласиях с действующим руководством и намекал на коррупцию.

«Дорогие друзья! С 30 марта 2022 года я официально больше не представляю Союз MMA России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева [исполнительного директора]. Если что-то изменится, я вернусь к работе в Союзе», – говорил Емельяненко прошлой весной.

Радмир Габдуллин, тогда управлявший Союзом MMA России, в ответ заявил, что не ожидал ухода Федора, и намекнул, что тот предает организацию, уходя из нее в условиях международного бана российских спортсменов. Федор же указывал на разницу между административными и спортивными затратами Союза:

«Будем устранять недостатки, которые представлены в личных качествах наших представителей. Сейчас в организации идет аудит, конкретика будет позже. Могу сказать, что за последние годы спортивные расходы составляли порядка ₽18 млн, а на офис было потрачено порядка ₽50 млн».

В июне-2022 состоялись выборы руководителя Союза – победителем стал Федор Емельяненко, который даже не выдвигал собственную кандидатуру. Все из-за поддержки президента федерации MMA Омска Андрея Терентьева, который снялся с выборов в его пользу.

Журналист Александр Лютиков отмечал ход борьбы между Терентьевым и Габдуллиным: «Радмир уверенно заявил, что если он проиграет выборы, то Союз ММА лишится спонсорской поддержки «Уралхима». А это десятки миллионов рублей в год. Для понимания: в 2021 году на счет Союза ММА поступило больше ₽86 млн (потрачено 85).

И тут я предлагаю вслушаться в слова Радмира. Сначала он говорит, что руководству «Уралхима» очень импонируют смешанные единоборства, что «Уралхим» решил помочь Союзу ММА делать благородное и перспективное дело. И тут же Радмир дает понять: не выберете меня – «Уралхим» уйдет».

После победы Федор сразу начал чистки: на заседании Союза уволил Ленара Ганеева одной фразой – «Ленар, ты уволен». Радмира Габдуллина, с которым Емельяненко конфликтовал в СМИ, он назначил вице-президентом – неожиданный ход с учетом конфликта. По словам Лютикова, Габдуллина не убрали, опасаясь судебных разбирательств и потери приведенных им спонсоров.

Возможно, на тот уход повлияло развитие поп-MMA – Федор предлагал их запретить и называл дешевым шоу

«Уход Федора из Союза не связан с политическими вопросами. Это исключительно рабочие вопросы, в которых у Федора и нынешнего руководства есть разногласия. Федор и раньше планировал уйти из Союза, но получилось это сделать только сейчас. Вероятно, на решение повлияло и то, что сейчас появилось много фриковых боев, поп-ММА и так далее», – объяснял источник, близкий к Емельяненко.

Сам Федор регулярно критикует поп-MMA. «Все вроде понимают, что это нехорошо и плохо и все это поп-ММА – нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию. В этом плане все-таки должно быть указание сверху. Если мы заботимся о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, но и снизу, перебить непонятную популярность», – говорил Емельяненко.

Федор называл поп-ММА дешевым шоу и предлагал запретить на законодательном уровне: «Вот против них надо объединяться и выступать. Они показывают, что неуважение к сопернику – норма, даже стремление, чтобы собрать как можно больше лайков. Мы давно пытаемся внести изменения в законодательство, а раз Александра Карелина так заботит вопрос, предлагаю объединить усилия и обратить внимание на эти сомнительные мероприятия».

Мы отдельно разбирали, почему высказывания Емельяненко про поп-MMA – ошибка и глупость.

Были ли еще конфликты интересов?

Пять лет назад «Советский спорт» опубликовал материал, в котором рассказал, что с 2017 года все бойцы, участвующие на соревнованиях под эгидой Союза MMA России, обязаны выходить на бои в экипировке единственного сертифицированного производителя – «ММА Юниформ».

Владелец компании – жена Федора Емельяненко Оксана, которая зарегистрировала ее в 2015 году. По информации газеты, чтобы имя жены Емельяненко не фигурировало в документах, генеральным директором стал Владимир Дудниченко – при этом владелец не менялся. В 2016-м годовая прибыль компании составила ₽6,3 млн.

Федор развернуто комментировал ситуацию: «Изначально «ММА Юниформ» была создана, чтобы зарегистрировать на нее мой бренд The Last Emperor. Вадим Финкельштейн [бывший менеджер] согласился его передать. Позже появилась моя команда [Fedor Team] – я стал ее одевать. Завел в компанию «ММА Юниформ» порядка ₽5 млн. Сшили костюмы, ребятам выдавали одежду абсолютно бесплатно. И стали параллельно развивать этот бренд.

В Союзе ММА ребята выходили на соревнования кто в чем – UFC, Bellator, M-1. На конференции или президиуме – не помню точно – приняли решение, что все нужно приводить в порядок – чтобы бойцы выходили в одной утвержденной экипировке. Тогда у Вадима Финкельштейна была «ММА Империя». Но было много жалоб. Поэтому я в качестве альтернативы предложил свою компанию.

Как раз Оксана занималась, ей это нравилось. Но к тому времени она уже отошла от руководства компанией, поскольку была в положении. Управлением стал заниматься Владимир Дудниченко. Он закрывал все хвосты: возил экипировку – в одном месте пошить, в другом – раскроить, в третьем – наклеить опознавательные вещи. Мы разрабатывали все сами.

В это время Союз ММА был абсолютно открыт для предложений других компаний. Информация, что он был закрыт, не соответствует действительности. Потому что компания Финкельштейна продолжала работать с Союзом. Просто он не пошел по этому направлению, а стал печатать мои лейблы и так далее.

Он пошел по другому пути. Но были перчатки «ММА Империи», Fairtex и других компаний, но они выпускали перчатки, не захотели делать другую экипировку – штаны, рашгарды и все остальное. Поэтому Володя этим занимался.

Знаю, откуда была та статья. Она имеет своего рода заказной характер. И когда пошли эти неприятные разговоры, что я принял решение закрыть компанию. Я не зарабатывал на ребятах абсолютно. Оплачивалась работа генерального директора Владимира Дудниченко, юристов, еще кого-то. Но на спортсменах Союза ММА я не зарабатывал вообще. С этой компании ни копейки не получил. Вложил туда ₽5 млн, забрал ₽1,4 млн. Понимаете, да?»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина, Алексей Никольский, Григорий Сысоев, Александр Вильф; Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/fedoremelianenkoofficial; commons.wikimedia.org/Aleks Fight